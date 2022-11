Irlanda e Albatravel: focus su luxury ed esperienze per incentivare i flussi dall’Italia L’Irlanda si è presentata alla rete agenziale di Roma insieme ai partner Albatravel e Clonakilty Distillery, puntualizzando come l’avvio dei nuovi voli diretti Ryanair da Fiumicino a Cork, la seconda città irlandese per numero di abitanti, permettono di raggiungere in pochissimi tempo molte località meridionali di forte interesse turistico. “Oggi i voli tra l’Italia e l’Irlanda superano i livelli pre-Covid del 2019 quando gli arrivi erano 370.000 – ha sottolineato Mary O’Connor, trade e industry executive Tourism Ireland -. Con un ventaglio molto nutrito di voli operati anche da Aer Lingus – nel 2023 saranno in tutto 120 i voli settimanali tra i due paesi – e le tante novità mirate al settore luxury e al turismo esperienziale, puntiamo a un incremento dall’Italia, e non solo nei mesi estivi. Sono ormai molti gli eventi come Halloween e Natale che richiamo numeri crescenti di visitatori alle nostre città anche nella bassa stagione. Oltre Dublino il circuito delle principali città che proponiamo al visitatore sono sedici, e sono tutti visitabili sul nostro nuovo portale in italiano che ha una parte dedicata alle agenzie”. Previste per la prossima stagione nuove opportunità di co-working, workshop sia in presenza che virtuali, fam trip insieme e webinar per il trade. Presentato in anteprima da Luca Riminucci, direttore vendite di Albatravel, partner di Tourism Ireland, il nuovo sistema di prenotazione dell’operatore. “E’ più bello e leggibile ma soprattutto più affidabile, con risultati di ricerca più chiari, la geo-localizzazione reale e l’ottimizzazione dei risultati. E garantiamo le tariffe migliori in assoluto”. Inaugurato nel 2019, a meno di 60 kilometri dalla città di Cork, il Clonakilty Distillery offre tour multisensoriali alla scoperta dei loro distillati – whiskey, gin e vodka. “Il visitatore ha anche la possibilità di creare la propria ricetta di gin, selezionando gli estratti vegetali e distillando la propria creazione in un alambicco di rame in miniatura,” ha spiegato il visitor experience manager Ewan Paterson.

