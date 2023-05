Ipw 2023, Brand Usa: “Gli Stati Uniti sono una destinazione di viaggio unica” Ha preso il via sotto i migliori auspici l’edizione 2023 dell’Ipw. Brand Usa, sponsor principale dell’evento annuale organizzato dalla U.S. Travel Association, che si svolge per la prima volta a San Antonio, in Texas, ha alzato il sipario sull’ultima campagna di consumer marketing, sulle previsioni di viaggio internazionali e sulle analisi del sentiment dei consumatori. Focus su destinazioni e attrazioni iconiche ma anche su quelle meno conosciute, sui luoghi migliori per provare la cucina locale e quelli ideali per immergersi nei testi delle canzoni o nelle location dei film, per farsi coccolare nel lusso o vivere gli Stati Uniti da vero sportivo.



“Non c’è nessun’altra destinazione come gli Stati Uniti – afferma Chris Thompson, presidente e ceo di Brand Usa -. Ciò che differenzia gli Stati Uniti è la diversità della geografia, delle esperienze proposte, l’eterogeneità della popolazione e la cultura pop unica nel suo genere”.



Thompson, ottimista riguardo agli arrivi turistici verso gli Stati Uniti, ha fornito esempi di come la domanda, rimasta latente negli scorsi anni, stia guidando la ripresa economica di tutto il Paese. Durante la conferenza stampa Thompson ha sottolineato come due ostacoli ai viaggi siano stati finalmente eliminati: le compagnie aeree prevedono un ritorno della connettività vicino al 100% entro la fine dell’anno e, a partire dal 12 maggio, ai viaggiatori internazionali non è più richiesta la vaccinazione Covid-19 per entrare negli Stati. Brand Usa ha recentemente lanciato una campagna di marketing in dieci mercati chiave. La campagna mostra come gli Stati Uniti mantengano la promessa fatta ai consumatori: chiunque vogliate essere e qualunque esperienza desideriate, gli Stati Uniti sono il luogo ideale.

