Inaugurazione del nuovo Museo egizio posticipata nell'ultimo trimestre 2025 E' stata posticipata l'inaugurazione del nuovo museo egiziano, il più grande museo egittologico del mondo, ora completato vicino alle piramidi di Giza La data importante era il 3 luglio. La data è stata prevista per l'ultimo trimestre di quest'anno. In realtà, il museo è aperto e accessibile, ma non è ancora stato inaugurato. L'Egitto ritiene che questo dovrebbe essere un evento importante, che oggi sarebbe chiaramente oscurato dall'escalation delle guerre regionali, in particolare dal conflitto tra Israele e l'Iran. Il inistero del urismo e delle Aatichità ha spiegato che il ritardo è un atto di "responsabilità nazionale" perché il museo deve essere inaugurato in un contesto globale che metta in luce la grandezza della cultura egizia. Il museo, il cui costo si aggira intorno al miliardo di dollari, sostituirà il museo principale, situato nel centro del Cairo, che non era in grado di ospitare l'incredibile quantità di opere accumulate. Il vecchio museo rimarrà aperto. Il nuovo museo, in ogni caso, fa parte di un nuovo sviluppo molto vicino a Giza, dove anche l'offerta turistica in generale, e quella ricettiva in particolare, è in crescita.

