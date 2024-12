Il Vietnam si promuove in Italia: dalla gastronomia al volo diretto per Hanoi La promozione della cucina vietnamita e del volo diretto Vietnam-Italia – che decollerà nel luglio 2025 – sono state al centro dell’evento che si è svolto a Roma, presso la sede dell’ambasciata del Vietnam con la degustazione delle specialità gastronomiche Pho & Nem, in collaborazione con Vietnam Airlines. “Per la prima volta in Italia organizziamo la giornata del Pho & Nem – ha dichiarato l’ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung -. I nostri due popoli condividono un grande amore per il cibo. La gastronomia non è solo fonte di vita ma anche di storia, cultura, arte, amore, gioia, passione e felicità. Per la nostra gente la gastronomia è anche un punto di convergenza, una particolare somiglianza una affinità predestinata con cui ci colleghiamo. “La cucina vietnamita combina abilmente i principi dello Yin e dello Yang e dei 5 elementi, con tutti i 5 sapori – acido, amaro, dolce, piccante e salato – e 5 colori – verde rosso giallo bianco e nero – per soddisfare tutti 5 i sensi – vista, gusto, tatto, olfatto e udito -. Quando si mangia si vede la bellezza, si sente il profumo. si ascolta la gioia e si gusta un sapore delizioso. Una gastronomia che sta diventando sempre più conosciuta e sta affermando gradualmente la sua posizione: l’organizzazione mondiale del turismo valuta il Vietnam come uno dei 20 paesi con il maggior potenziale turistico e in particolare lo street food è sempre tra i primi al mondo. Per tre anni consecutivi il nostro Paese è stato in cima alla lista delle migliori destinazioni culinarie e culturali dell’Asia“. Ci auguriamo che questa giornata sia un evento di amicizia non solo per promuovere la cultura culinaria vietnamita ma anche per onorare le molte somiglianze culinarie tra l’Italia e il Vietnam. Il Pho & Nem speriamo diventi ambasciatore della cucina vietnamita e porta di accesso al Vietnam anche in occasione del volo diretto della Vietnam Airlines tra i due paesi che sarà in inaugurato il prossimo luglio. “Il nostro governo presta particolare attenzione per l’investimento al turismo ci concentriamo sullo sviluppo delle infrastrutture, non solo ricettive ma anche dei servizi accessori che aiutano a sviluppare il turismo. Riscontriamo un grande apprezzamento da parte del mercato italiano per la destinazione Vietnam e per la grande ospitalità della nostra gente”. Il collegamento diretto da Milano di Vietnam Airlines A partire dal 1* luglio 2025 Vietnam Airlines aprirà il nuovo collegamento diretto da Milano Malpensa ad Hanoi: “Una nuova, importantissima rampa di lancio per i rapporti commerciali turistici tra i i due paesi – afferma Stefano Gaggianesi, direttore commerciale di Mst Gsa (nella foto a fianco) che rappresenta il vettore in Italia -. Negli ultimi anni il traffico turistico e i rapporti commerciali sono molto cresciuti e abbiamo deciso di aprire questa nuova rotta per sfruttare il crescente potenziale del mercato e soddisfare l’aumento della domanda di viaggio. A partire dal 1* luglio 2025 Vietnam Airlines aprirà il nuovo collegamento diretto da Milano Malpensa ad Hanoi: “Una nuova, importantissima rampa di lancio per i rapporti commerciali turistici tra i i due paesi – afferma, direttore commerciale di Mst Gsa (nella foto a fianco) che rappresenta il vettore in Italia -. Negli ultimi anni il traffico turistico e i rapporti commerciali sono molto cresciuti e abbiamo deciso di aprire questa nuova rotta per sfruttare il crescente potenziale del mercato e soddisfare l’aumento della domanda di viaggio. Per spingere l’apertura del nuovo volo abbiamo dedicato una tariffa promozionale andata e ritorno intorno ai 700 euro, tasse incluse. Un altro importante vantaggio è la combinazione dei voli domestici e regionali con gli intercontinentali a tariffe veramente competitive. Questa opportunità di collegamento diretto darà la possibilità di raggiungere in connessione numerose altre destinazioni in tutta l’Asia, l’Indocina come il Giappone, Thailandia, Malesia, Corea del Sud e via dicendo per arrivare anche fino in Australia. La rotta sarà operata con Boeing 787, inizialmente con 3 voli alla settimana nei giorni di martedì, venerdi e sabato, ma l’obiettivo è naturalmente quello di incrementare le frequenze nei prossimi anni, prima a 5 voli settimanali e poi fino al giornaliero. (Quirino Falessi)

