Il Qatar apre il 2022 nel segno degli eventi sportivi, in attesa dei Mondiali di calcio

Il Qatar fa il suo ingresso nel 2022 nel segno dello sport: oggi, a distanza di 300 giorni dall’inizio della Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, il paese porta in primo piano i numerosi eventi sportivi internazionali d’élite, continuando a promuovere il turismo.

“Lo sport unisce le persone e ospitare eventi sportivi internazionali ci permette di esserne parte e di facilitare momenti interculturali di utilità e realizzazione personale – ha dichiarato il chief operating officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel -. La competenza del paese di ospitare questi eventi dimostra la fiducia nella capacità del Qatar e nelle misure di salute e sicurezza adottate per garantire la sicurezza dei giocatori durante le competizioni in location di livello mondiale. Non vediamo l’ora di accogliere giocatori eccellenti, team dirigenziali e, naturalmente, tutti i tifosi in Qatar durante l’anno”. Per i visitatori che desiderano partecipare agli eventi, o esserne spettatori, Qatar Tourism ha curato un pacchetto Sports & Adventure in collaborazione con 365 Adventures, per offrire agli appassionati di sport tre giorni di attività emozionanti.

In attesa dei campionati di calcio, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre prossimi, questi primi mesi del 2022 contano numerosi eventi per gli appassionati sportivi. Tra questi, il Katara International Horse Festival (2 – 12 febbraio 2022); Qatar Masters (TBC 20229, torneo di golf dell’European Tour si tiene a Doha dal 1998 e ruota tra i due campi del Qatar, l’Education City Golf Club e il Doha Golf Club. In passato è stato vinto da Ernie Els, Adam Scott, Paul Lawrie e Henrik Stenson.

The Qatar Open (14 – 19 febbraio 2022), parte del tour ATP 250, il torneo annuale di tennis professionale maschile si gioca all’aperto su campi duri. Tra i vincitori più noti troviamo Boris Becker, Roger Federer, Andy Murray, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Qatar Ladies Open (20 – 26 febbraio 2022), il torneo professionale di tennis femminile è un evento WTA 500 e parte integrante del WTA Tour. In passato è stato vinto da giocatrici del calibro di Martina Hingis, Maria Sharapova e, vincitrice dello scorso, Petra Kvitová.

Al Adaid Desert Challenge (TBC 2022), una gara di sport estremi che fa parte del calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale. L’estenuante evento prevede 60 chilometri per i ciclisti e 28 chilometri per i corridori, con partenza dalla zona di Sealine e arrivo in una delle più spettacolari meraviglie naturali del Qatar: il “Mare Interno”, o Khor Al Adaid.

Infine, il Gran Premio del Qatar (4 – 6 marzo 2022).