Il Messico accende i riflettori sullo stato di Jalisco, tra cultura, natura e ospitalità Alla sede dell’Ambasciata del Messico a Roma si è svolto un incontro dedicato alla promozione della regione di Jalisco, considerata uno dei principali motori turistici del Paese. Conosciuto a livello internazionale come luogo d’origine dei mariachi, della tequila e di alcune delle tradizioni più rappresentative del Messico, Jalisco si presente al mercato italiano con la ricchezza della sua offerta turistica, culturale e gastronomica. L’evento ha offerto anche un’esperienza sensoriale con degustazioni di piatti tipici locali e della Raicilla, un distillato artigianale ottenuto dalla fermentazione dell’agave, riconosciuto con denominazione di origine dal 2019. Prodotto da secoli, la Raicilla è tornata oggi a essere simbolo della rinascita dell’artigianato locale, inserendosi pienamente nell’attuale tendenza verso un turismo esperienziale e sostenibile. Michelle Fridman, segretaria del turismo dello Stato di Jalisco, ha sottolineato l’importanza della regione nel panorama turistico nazionale. Jalisco è oggi la terza destinazione più visitata del Messico, con circa il 7% del turismo nazionale e un contributo del 9% al Pil regionale — un dato superiore alla media del Paese. Questi risultati sono il frutto di un’offerta turistica diversificata e ben strutturata, che spazia da destinazioni urbane come Guadalajara, a rinomate località balneari come Puerto Vallarta, fino a zone costiere emergenti come la Costa Alegre, ancora poco frequentata ma in forte espansione. Jalisco si distingue anche per la sua varietà geografica e ambientale. Dalle spiagge del Pacifico alle catene montuose, dai boschi e canyon ai laghi interni – come il Lago di Chapala, il più grande del Messico – il territorio regionale offre esperienze adatte a diverse tipologie di turismo: culturale, balneare, gastronomico, ecoturismo e turismo di lusso. Forte la volontà di rafforzare le relazioni turistiche ed economiche tra Messico e Italia. A sottolinearlo è stato l’ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Lozano, che ha ricordato come nel 2023 il turismo abbia rappresentato l’8,6% del Pil nazionale, con una crescita del 4,5% rispetto all’anno precedente, per un valore complessivo stimato in circa 25 miliardi di euro. Voli diretti Un elemento centrale di questa strategia di rafforzamento è la reintroduzione del volo diretto Roma – Città del Messico operato da Aeromexico, che ha facilitato non solo gli scambi economici e culturali tra i due Paesi, ma anche l’aumento dei flussi turistici. Secondo i dati forniti, nel 2025 l’Italia si è classificata come il 13° mercato internazionale per il turismo in Messico, con un aumento del 7% rispetto al 2024. Gli arrivi dall’Italia sono stimati in circa 180.000 passeggeri entro la fine dell’anno. A livello globale, il Messico si è posizionato nel 2024 al sesto posto mondiale per numero di visitatori, con circa 45 milioni di arrivi internazionali. L’obiettivo, nell’ambito del piano strategico “Plan Mexico”, è di raggiungere il quinto posto entro il 2030, superando i 48 milioni di visitatori annui. . Condividi

