Il Marocco proiettato sui 900.000 visitatori italiani Marocco proiettato verso un nuovo record di turisti italiani. Said El Hour, financial manager di Visit Morocco, alza l’asticella fino ai 900.000 visitatori attesi dal nostro Paese nel 2025. «Un risultato che testimonia come il Marocco stia esprimendo al meglio tutte le sue potenzialità, che si concentrano non solo sul ricco patrimonio culturale, ma anche sulle esperienze da vivere a contatto con il territorio e sullo sport». Eventi sportivi traino per il turismo Proprio per quanto riguarda gli eventi sportivi, il manager segnala la 35a Coppa d’Africa che si disputerà in Marocco a cavallo fra 2025 e 2026. E nel 2030 il Paese ospiterà insieme a Spagna e Portogallo la Coppa del Mondo di calcio. «Tutti eventi che eserciteranno un’ulteriore spinta attrattiva sul Marocco, non solo durante le competizioni ma anche e soprattutto negli anni successivi». Intanto, Visit Morocco si concentra su progetti a lungo termine da sviluppare in sinergia ai vettori aerei e ai tour operator, per valorizzare un’offerta che punta alla destagionalizzazione e alla riscoperta di gastronomia e tradizioni uniche. «Il mercato italiano – aggiunge El Hour – si trova attualmente in terza posizione dopo quelli francese e spagnolo, ma le potenzialità di crescita sono davvero importanti». Condividi

