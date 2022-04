Il Marocco porta in Bit la scommessa della ripresa. E punta sull’Italia

La sfida dichiarata è quella di mettere a segno una crescita del 20% entro il 2024, ritornando al numero di viaggiatori pre-pandemia entro il 2023 grazie anche al consolidamento dei rapporti commerciali e di collaborazione con i partner italiani. L’Ente Nazionale per il Turismo del Marocco è in Bit (Pad. 4 – Stand A89 B74) con numerose novità e partner, a partire dalle compagnie aeree – Royal Air Maroc ed Air Arabia – oltre a una decina di stakeholder a supporto dell’offerta.

Una presenza quella in fiera che sancisce il punto di ri-partenza delle attività di promozione in Italia, con obiettivi ambiziosi per il 2022 per supportare la conquista di nuovi viaggiatori in un mercato strategico e con un forte potenziale come quello italiano. Basti pensare al numero di voli settimanali, ben 124, garantiti dall’Italia per l’estate 2022 .

Il Paese ha riaperto i propri confini lo scorso 7 febbraio con un protocollo sanitario che disciplina arrivi e soggiorni e che indica chiaramente la volontà di una riapertura per una ripresa dell’attività turistica in modo consistente, ma totalmente sicuro e limitando al minimo le restrizioni, seppure con un livello di attenzione sempre molto alto ai possibili cambiamenti della situazione sanitaria. Il Marocco adotta il pass vaccinale e vanta una popolazione vaccinata al 75%, compreso tutto il personale del settore turistico.