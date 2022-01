Il Kenya è per l’ottava volta la migliore destinazione safari al mondo

Kenya di nuovo sul primo gradino del podio quale migliore destinazione safari al mondo. Il riconoscimento quale ‘World’s Leading Safari Destination 2021′ ai World Travel Awards è stato ottenuto dal paese per l’ottava volta – e la settima consecutiva – nell’arco degli ultimi nove anni. Tra i candidati per la categoria, le grandi destinazioni safari come Botswana, Sudafrica, Tanzania, Namibia, Zambia e Zimbabwe. Il riconoscimento quale ‘è stato ottenuto dal paese per l’ottava volta – e la settima consecutiva – nell’arco degli ultimi nove anni. Tra i candidati per la categoria, le grandi destinazioni safari come Botswana, Sudafrica, Tanzania, Namibia, Zambia e Zimbabwe.

Betty Radier, ceo di Kenya Tourism Board (Ktb), agenzia di promozione turistica del Kenya, ha definito la vittoria una testimonianza dell’offerta unica che il Kenya può vantare quando si parla di prodotto ed esperienze legate al Safari. “Questo riconoscimento conferma il motivo per il quale il MagicalKenya può fregiarsi di essere la patria dell’autentico safari africano. Si tratta di un premio senza dubbio meritato, ma possiamo fare ancora meglio e continueremo ad impegnarci per preservare e mostrare al mondo il patrimonio faunistico unico del nostro paese, per il bene delle generazioni future.

“Il nostro obiettivo è continuare a migliorare il prodotto, il quale ha un grande potenziale di crescita. Ad esempio, oggi con le MagicalKenya Signature Experiences i viaggiatori hanno l’opportunità di vivere un safari e persino di avventurarsi alla ricerca della fauna selvatica anche a piedi”.