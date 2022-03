Il Giappone guarda al futuro post-Covid: spazio alla promozione, natura protagonista

Tornare a promuovere la destinazione riservando un ruolo da protagonista al turismo outdoor: il Giappone guarda al futuro, mentre la Japan National Tourism Organization traccia un consuntivo dell’anno ormai alle spalle.

“Per tutto il 2021 il Giappone è rimasto chiuso ai flussi turistici – commenta il direttore Toru Kitamura –. Per mantenere alta l’attenzione nei confronti della destinazione abbiamo continuato le nostre attività promozionali sia durante il periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici che oltre, informando il pubblico attraverso i nostri canali social. Per quanto riguarda il b2b abbiamo partecipato alle fiere di settore e abbiamo organizzato tre roadshow, di cui due in presenza a Cagliari e a Udine. Non è poi mancata la partecipazione a eventi dedicati ai consumer, primo fra tutti Lucca Comics & Games”.

Ora, per il 2022, “sebbene non sia ancora stata stabilita una data di riapertura al turismo, intendiamo portare avanti attività di comunicazione e promozione della destinazione secondo gli standard pre-Covid. L’outdoor avrà un ruolo di rilievo nella promozione post-Covid, forte della vasta offerta giapponese in tema di natura: dagli itinerari ciclistici al trekking culturale, senza dimenticare le spiagge e i paradisi subtropicali delle isole meridionali.”