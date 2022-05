Il Giappone fissa al 10 giugno la data di riapertura al turismo

Dopo le anticipazioni di qualche settimana fa, ora è ufficiale: il Giappone ha fissato per il prossimo 10 giugno la data di riapertura ai visitatori stranieri, che potranno entrare nel Paese con pacchetti turistici, aprendo così la strada alla piena ripresa del turismo, sospeso da oltre due anni dall’inizio della pandemia.

“Riprenderemo ad accettare turisti che viaggiano con pacchetti organizzati, con guida a partire dal 10 del prossimo mese – ha dichiarato il primo ministro Fumio Kishida, ripreso da The Japan Times -. Passo dopo passo punteremo ad accettare (i turisti) come in tempi normali, tenendo conto dello stato delle infezioni”. Il primo ministro ha inoltre precisato che il governo allenterà le restrizioni da qui in avanti.

La mossa arriva dopo che il Giappone ha iniziato martedì una sperimentazione sui pacchetti turistici che coinvolgono i turisti stranieri. I visitatori devono aver completato il ciclo vaccinale compreso un richiamo, per partecipare ai tour, che sono composti da un numero limitato di persone. Il governo ha già detto che aumenterà il tetto giornaliero dei nuovi arrivi a 20.000, rispetto agli attuali 10.000, dopo che a marzo ha iniziato a consentire l’ingresso limitato di studenti stranieri, viaggiatori d’affari e accademici.

Nel 2019, quando i visitatori stranieri hanno raggiunto un picco di 31,2 milioni di persone, il Giappone ha guadagnato altri 46,1 miliardi di dollari in entrate legate al turismo. Con lo scoppio della pandemia nel 2020, il numero di visitatori stranieri si è ridotto a 4,12 milioni, scendendo ulteriormente nel 2021 a 245.900, con un calo del 99,2% nei due anni.