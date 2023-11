Articoli che potrebbero interessarti:

Lo scorso ottobre, ad un anno di distanza dalla riapertura dei confini al turismo internazionale, il numero degli arrivi in Giappone ha superato per la prima volta i livelli pre-pandemia. I dati illustrati dalla Japan National Tourism Organization evidenziano che il numero di visitatori stranieri - business e leisure - è salito a 2,52 milioni in ottobre rispetto ai 2,18 milioni di settembre. Il numero di visitatori è migliorato fino a raggiungere il 100,8% dei livelli registrati nel 2019, prima che il Covid portasse a un blocco dei viaggi in tutto il mondo. Gli arrivi hanno superato i 2 milioni in ciascuno dei cinque mesi fino a ottobre, favoriti dall'indebolimento dello yen che rende il Giappone una destinazione particolarmente conveniente per i viaggiatori. I dati di ottobre sono stati favoriti anche dalla ripresa dei voli internazionali che hanno raggiunto l'80% dei livelli pre-pandemia e da una forte domanda proveniente dai Paesi del Sud-est asiatico, dal Nord America, dall'Europa e dall'Australia, sottolinea la Jnto. In particolare, i viaggiatori provenienti da Canada, Messico e Germania hanno raggiunto i massimi storici per ogni mese. Il Giappone centra un ottobre da 2,52 milioni di visitatori e supera i livelli pre-pandemia
2023-11-15T12:30:34+00:00 La giornata ad Alassio è stata scandita dagli incontri one to one che offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore e da un momento di formazione con gli esperti del settore. L’obiettivo dell’iniziativa del Gruppo Travel è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale. Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater. «Abbiamo condiviso da subito l’obiettivo con gli organizzatori del Gruppo Travel – spiega il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il focus per noi deve essere sempre quello di far crescere il territorio, ottimizzare il lavoro per il ricettivo, per lavorare al meglio approfondendo le conoscenze specifiche. Alassio è prevalentemente una destinazione balneare ma ha una grossa propensione al turismo escursionistico fuori stagione grazie al clima favorevole». «Il Travel Open Day Hospitality è una possibilità in più – commenta Stefania Piccardo, presidente Unione Provinciale Albergatori Savona e presidente Albergatori Alassio – Grazie alla preparazione di un piano marketing preciso abbiamo programmato per tempo questo evento per dare la possibilità agli albergatori di avere nuovi input, grazie all'incontro con i fornitori ed alla formazione organizzata ad hoc. Questa giornata è stata fortemente voluta. Crediamo molto nel potenziale di tutto il territorio e continuiamo ad investire. Non dimentichiamo però i punti di debolezza della zona, vale a dire le infrastrutture ed i collegamenti». Alassio, 11 mila abitanti che superano le 50 mila unità nella stagione estiva, punta ed investe da tempo su alcuni eventi che negli anni hanno dimostrato grande valore turistico ed economico. «Alassio dispone del Centro Commerciale naturale più lungo d'Europa – aggiunge Loredana Polli, vicepresidente del Consorzio Un mare di Shopping – Il nostro consorzio è nato 11 anni fa e include 200 attività tra commercio e ricettivo. Organizziamo, sempre in collaborazione con il Comune, tanti eventi. Due in particolare si tramandano da diversi anni: I Saldi in Banco a fine agosto e un Concorso per lo Shopping dal 7 dicembre al 7 gennaio (in palio ci sono 8 mila euro di acquisti nelle boutique di Alassio). Questi appuntamenti movimentano tantissimi turisti». Per i fornitori di servizi all'Hospitality il TODHO ad Alassio è stata l'occasione per entrare in contatto con il tessuto alberghiero ed extralberghiero locale. «La nostra società Ex Works Milan offre consulenza nel settore alberghiero ed è nata grazie alla ventennale esperienza maturata dai founder –Silvia Calciolari – nell'ambito della direzione commerciale di catene alberghiere internazionali – e Oscar Sottocornola – dottore commercialista, incubatore di start up innovative e turnaround manager – spiega Sottocornola – Abbiamo partecipato al primo TodHo di Urbino che ha rappresentato un'ottima occasione di confronto con gli albergatori. Partecipando alle tappe autunnali puntiamo ad allargare e rafforzare i rapporti con il settore». Anche per Alessio Vola responsabile di Businessence Tourism Code i TodHo sono un'opportunità di crescita. «La formula è molto interessante – conclude Vola – Sono eventi verticali sul mondo del turismo e possono rappresentare anche per gli stessi alberghi un momento di crescita. Per noi espositori ovviamente l'obiettivo è acquisire nuovi contatti». Il light lunch servito nel porticato dell'Ex Chiesa Anglicana era a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all'ultimo piano della Biblioteca Civica. Travel Open Day Hospitality, ad Alassio la prima tappa ligure del nuovo format
2023-11-15T11:46:15+00:00 Per noi il mercato italiano è molto interessante perché i turisti scelgono di viaggiare durante i mesi estivi, quando si riduce l’afflusso dei visitatori da Usa e Uk. Dopo la pandemia abbiamo deciso di promuovere Antigua insieme con l’isola sorella Barbuda realizzando la campagna pubblicitaria internazionale “Why Choose?”: perché scegliere di visitare solo Antigua, con la sua bellezza, i suoi eleganti hotel e il suo calore umano, quando è possibile anche scoprire il fascino brullo di Barbuda con le acque cristalline, la fauna (come i 5000 uccelli del Fregate Bird Sanctuary) e i deliziosi boutique hotels sulle spiagge? Antigua e Barbuda sono un’unica destinazione: si possono vivere entrambe! Abbiamo anche deciso di evidenziare l’aspetto umano delle isole: in un mondo in cui avanzano il digitale e l’intelligenza artificiale il turista ha voglia di interagire con i locali e confrontarsi con loro e con le tradizioni del posto». La convention italiana di Antigua e Barbuda è stata l'occasione per parlare delle connessioni operate da British Airways, in partenza sei volte a settimana da Londra al mattino alle 9:30 e rientro da Antigua nelle prime ore del mattino. Il turista italiano dovrà quindi pernottare a Londra all'andata. Oppure potrà scegliere di raggiungere queste isole per vivere un'esperienza-mare con un viaggio combinato con il Nord America, o anche con il Sud America, dopo un percorso di scoperta culturale e naturale. Tante le novità sull'offerta alberghiera, che è molto diversificata e impegnata nella sostenibilità, con la consapevolezza che «Il nostro obiettivo è restare una piccola destinazione e non diventare un mercato di massa. Vogliamo crescere, ma in modo sostenibile. Oggi sono disponibili 3.392 camere di hotel, circa 5.000 se si tengono in considerazione ville, bad&breakfast e airbnb». Tanti gli ampliamenti e miglioramenti alberghieri programmati per i prossimi mesi, con un'offerta ricca e diversificata. La destinazione assiste anche a una rilevante crescita del comparto crocieristico: nel 2025 verrà completato un nuovo terminal portuale che accoglierà diverse compagnie e, da dicembre ad agosto, partirà un collegamento con Guadalupa. Significativa l'attenzione alla sostenibilità. «Il nostro aeroporto funziona per oltre il 60% con l'energia dei pannelli solari. Abbiamo in corso un progetto di conservazione della barriera corallina, che per noi è fondamentale per proteggere le spiagge nella stagione degli uragani. Barbuda diventerà una destinazione green, funzionando almeno al 90% grazie all'energia solare e, infine, stiamo rigenerando la vicina isola di Redonda che diventerà il nuovo parco naturale dei Caraibi». Antigua e Barbuda: le due isole sorelle tornano a scommettere sul mercato italiano
2023-11-15T11:33:27+00:00 Marcia indietro del governo olandese sulla prevista limitazione al numero massimo deii voli all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, dopo le pressioni di Stati Uniti ed Europa. Una decisione che è stata definita dal governo "un boccone amaro", ma che rappresenta sul fronte opposto una vittoria per Air France-Klm, così come per i vettori americani tra cui Delta e JetBlue, che si erano opposte all'introduzione di un tetto massimo al numeri dei voli per l'estate del 2024. "Ricordo che il gabinetto è ancora impegnato a ripristinare l'equilibrio tra Schiphol e l'ambiente" ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Mark Harbers in una lettera al Parlamento. Harbers ha affermato che si continuerà a perseguire il piano. Non è detto, tuttavia, che un nuovo governo avrà le stesse priorità dopo le elezioni nazionali del 22 novembre. Il piano di limitare il numero di voli a Schiphol, uno degli hub più trafficati d'Europa, a circa 450.000 voli, e cioè il 10% in meno rispetto ai livelli del 2019, nasceva principalmente con l'intento di ridurre l'inquinamento acustico. È stato anche accolto con favore dagli ambientalisti in quanto necessario per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di azoto. Lo scorso 3 novembre il governo statunitense ha minacciare ritorsioni se gli olandesi avessero proseguito con il piano, un'iniziativa che il Dipartimento dei Trasporti Usa ha definito "irragionevole" sostenendo che andava contro l'accordo sul trasporto aereo in vigore tra Stati Uniti e Unione europea.
Il governo olandese fa marcia indietro: nessun limite al numero di voli a Schiphol
2023-11-15T10:34:13+00:00 Alessandro Vaneffi è il nuovo direttore operativo di Glamour Tour Operator. Prima di unirsi all'operatore viareggino, Vaneffi ha ricoperto ruoli chiave in diverse aziende del settore turistico. Il suo percorso inizia in Lufthansa City Centre e Lufthansa German Airlines come booking agent, ticketing supervisor e ticketing agent. Successivamente è direttore operativo presso la T&T Tourandtravel di Firenze, per cui gestisce tutte le operazioni, la pianificazione delle politiche aziendali, i contratti e la formazione interna. Ancora prima è product supervisor e trainer Iata presso la Agenda srl. Assume poi il ruolo di product&training manager alla Training Solutions. Lavora infine, fino all'inizio del 2022, presso la Airtraveltraining come project manager e trainer Amadeus. "Entrare a far parte di Glamour Tour Operator è un'opportunità emozionante - commenta lo stesso Vaneffi -. Sarà un onore mettere a frutto la mia esperienza per contribuire alla crescita e al successo di questa affermata azienda nel settore turistico". Alessandro Vaneffi nuovo direttore operativo di Glamour To
2023-11-15T10:29:13+00:00 Profitti al rialzo nei primi nove mesi 2023 dell'aeroporto di Bologna e passeggeri movimentati oltre i livelli pre-pandemia. «Le performance economico finanziarie ed i volumi di traffico registrati nel periodo in esame ci restituiscono l'istantanea di uno scalo che ha superato anche le più ott Il risultato netto del periodo, interamente di competenza del Gruppo, si attesta a un utile di 14,7 milioni di euro, in forte recupero rispetto agli esercizi condizionati dalla pandemia ma ancora in difetto rispetto all’utile netto di 17,9 milioni di euro del 2019 (-18,1%). [post_title] => Aeroporto Bologna: utile da 14,7 mln di euro nei primi nove mesi del 2023 [post_date] => 2023-11-15T09:48:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700041688000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mercato mediorientale - sostenuto da nuovi ordini da parte di Emirates, flydubai e Royal Jordanian - guida la domanda globale di aeromobili wide-bodies, con le compagnie aeree della regione che dovrebbero aggiungere circa 1.350 nuovi twin-aisle nei prossimi 20 anni. Le ultime previsioni di Boeing indicano che, grazie alla forte ripresa post-pandemia e agli ambiziosi piani di crescita dei principali vettori regionali, il settore mediorientale richiederà circa 3.025 nuovi aeromobili da qui al 2042, di cui 1.570, ovvero il 52%, saranno a corridoio singolo. ebbene Boeing preveda una crescita della capacità della flotta di velivoli a corridoio singolo di medie dimensioni, il mercato dei widebody di maggior valore continuerà probabilmente a essere il più forte. Sebbene Airbus continui a riscuotere grandi successi in Medio Oriente con la sua linea di widebody, gli aerei Boeing rappresentano il 66% dell'attuale flotta a doppio corridoio e il 70% degli ordini. «Molte delle compagnie aeree più grandi della regione forniscono collegamenti tra i principali centri abitati in Asia, Africa ed Europa attraverso hub in crescita. Di conseguenza, è necessaria una percentuale maggiore di aerei widebody per trasportare un volume maggiore di passeggeri», afferma la casa costruttrice di Seattle, le cui previsioni indicano che il Medio Oriente detiene la quota più alta (49%) di aerei widebody a corto raggio, con la sola Cina che si avvicina con il 45%. [post_title] => Boeing, flotta in Medio Oriente più che raddoppiata entro il 2042 [post_date] => 2023-11-15T09:15:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700039711000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456034 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con 11.962 arrivi nel mese di ottobre, i turisti italiani continuano a premiare la Giordania, con una performance che rappresenta una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando gli arrivi erano stati 9.747. Secondo i dati diffusi dal Ministero del turismo giordano, nei primi dieci mesi del 2023 sono quasi 120.000 i turisti italiani che hanno visitato la destinazione, un record storico che consolida l'Italia come il principale mercato europeo per i visitatori nel Regno Hashemita. «La Giordania sembra mantenere il suo status di destinazione turistica sicura e accogliente, anche in un contesto di tensioni regionali a causa del conflitto in corso oltre confine tra israeliani e palestinesi» si legge in una nota del Jordan Tourism Board. Quest'ultimo «ha continuato a comunicare con trasparenza l'operatività regolare dei collegamenti aerei e dei servizi turistici. Il clima di normalità, accompagnato dal consueto elevato livello di sicurezza e dall'accoglienza calorosa del popolo giordano, ha contribuito a mantenere alta l'attrattiva della Giordania per i viaggiatori italiani. «Viene premiata la posizione di un Paese che da decenni gioca un ruolo chiave di mediatore nel cercare di mitigare le tensioni e promuovere la pace nell'area. Inoltre, è stata cruciale la stretta collaborazione con gli operatori turistici italiani, con i principali player del settore che hanno continuato a manifestare fiducia nella destinazione, mantenendo gli impegni presi per la programmazione autunno-inverno. Partnership solide che hanno contribuito significativamente al successo del turismo italiano in Giordania nell’ultimo anno». [post_title] => Giordania: 11.962 turisti italiani in ottobre. «E gli operatori mantengono gli impegni sull'inverno» [post_date] => 2023-11-14T12:49:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699966173000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_309087" align="alignright" width="300"] Willie Walsh[/caption] La corsa al rialzo delle tariffe aeree in Europa viaggia ad un ritmo inferiore rispetto a quello della crescita dell'inflazione: lo sostiene il più recente studio della Iata, che segnala come i dati sul traffico mostrano che i vettori europei sono in calo del 3,6% rispetto al picco del 2019. Gli europei viaggiano nonostante il contesto inflazionistico: a giugno, le tariffe aeree medie in Europa erano superiori di circa il 16% rispetto al periodo pre-pandemia; ma il dato è comunque inferiore rispetto all'indice medio dei prezzi al consumo per l'Ue, che a giugno era più elevato del 20% rispetto al periodo pre-pandemia. «Il trasporto aereo europeo continua a riprendersi con forza ed è sulla buona strada per superare i livelli del 2019 nel 2024 - afferma il direttore generale, Willie Walsh -. La competitività del mercato del trasporto aereo europeo sta mantenendo l'inflazione delle tariffe aeree al 16%, quattro punti percentuali al di sotto degli aumenti registrati dall'indice generale dei prezzi al consumo. Considerando l'estrema volatilità dei prezzi del carburante per aerei e gli aumenti dei salari della forza lavoro, si tratta di un risultato significativo, che contrasta con i continui aumenti delle tariffe imposti dai nostri fornitori». Recentemente la Caa britannica ha approvato un aumento del 56% delle tariffe di Londra Heathrow e un aumento del 26% per Nats, il fornitore di servizi di navigazione aerea del Regno Unito, nonostante i disservizi di quest'estate. Nei Paesi Bassi, invece, l'aeroporto Schiphol di Amsterdam, anch'esso al centro di numerose problematiche, ha applicato aumenti del 37%. «La ripresa del mercato del trasporto aereo europeo sta portando con sé condizioni di mercato ancora più sfidanti. I consumatori se ne accorgeranno con un maggior numero di rotte e di compagnie aeree tra cui scegliere. Complessivamente l'anno scorso in Europa sono nate 20 nuove compagnie aeree: questo è importante perché un mercato del trasporto aereo più competitivo renderà l'Europa un luogo più competitivo per il business». [post_title] => In Europa l'aumento delle tariffe aeree è inferiore a quello dell'inflazione [post_date] => 2023-11-14T12:22:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699964522000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il giappone centra un ottobre da 252 milioni di visitatori e supera i livelli pre pandemia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4443,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456117","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso ottobre, ad un anno di distanza dalla riapertura dei confini al turismo internazionale, il numero degli arrivi in Giappone ha superato per la prima volta i livelli pre-pandemia.\r

\r

I dati illustrati dalla Japan National Tourism Organization evidenziano che il numero di visitatori stranieri - business e leisure - è salito a 2,52 milioni in ottobre rispetto ai 2,18 milioni di settembre. Il numero di visitatori è migliorato fino a raggiungere il 100,8% dei livelli registrati nel 2019, prima che il Covid portasse a un blocco dei viaggi in tutto il mondo.\r

\r

Gli arrivi hanno superato i 2 milioni in ciascuno dei cinque mesi fino a ottobre, favoriti dall'indebolimento dello yen che rende il Giappone una destinazione particolarmente conveniente per i viaggiatori.\r

\r

I dati di ottobre sono stati favoriti anche dalla ripresa dei voli internazionali che hanno raggiunto l'80% dei livelli pre-pandemia e da una forte domanda proveniente dai Paesi del Sud-est asiatico, dal Nord America, dall'Europa e dall'Australia, sottolinea la Jnto. In particolare, i viaggiatori provenienti da Canada, Messico e Germania hanno raggiunto i massimi storici per ogni mese.","post_title":"Il Giappone centra un ottobre da 2,52 milioni di visitatori e supera i livelli pre-pandemia","post_date":"2023-11-15T12:30:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700051434000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta ad Alassio la prima tappa ligure dei Travel Open Day Hospitality, il nuovo format del Gruppo Travel che porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità.\r

\r

Fornitori del settore alberghiero hanno incontrato, nell’affascinante location dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, albergatori, gestori e proprietari di strutture extralberghiere che hanno toccato con mano novità ed opportunità per il mondo dell’hospitality.\r

\r

La giornata ad Alassio è stata scandita dagli incontri one to one che offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore e da un momento di formazione con gli esperti del settore.\r

\r

L’obiettivo dell’iniziativa del Gruppo Travel è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale.\r

\r

Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater.\r

\r

«Abbiamo condiviso da subito l’obiettivo con gli organizzatori del Gruppo Travel – spiega il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il focus per noi deve essere sempre quello di far crescere il territorio, ottimizzare il lavoro per il ricettivo, per lavorare al meglio approfondendo le conoscenze specifiche. Alassio è prevalentemente una destinazione balneare ma ha una grossa propensione al turismo escursionistico fuori stagione grazie al clima favorevole».\r

\r

\r

\r

«Il Travel Open Day Hospitality è una possibilità in più – commenta Stefania Piccardo, presidente Unione Provinciale Albergatori Savona e presidente Albergatori Alassio – Grazie alla preparazione di un piano marketing preciso abbiamo programmato per tempo questo evento per dare la possibilità agli albergatori di avere nuovi input, grazie all’incontro con i fornitori ed alla formazione organizzata ad hoc. Questa giornata è stata fortemente voluta. Crediamo molto nel potenziale di tutto il territorio e continuiamo ad investire. Non dimentichiamo però i punti di debolezza della zona, vale a dire le infrastrutture ed i collegamenti».\r

\r

Alassio, 11 mila abitanti che superano le 50 mila unità nella stagione estiva, punta ed investe da tempo su alcuni eventi che negli anni hanno dimostrato grande valore turistico ed economico.\r

\r

«Alassio dispone del Centro Commerciale naturale più lungo d’Europa – aggiunge Loredana Polli, vicepresidente del Consorzio Un mare di Shopping – Il nostro consorzio è nato 11 anni fa e include 200 attività tra commercio e ricettivo. Organizziamo, sempre in collaborazione con il Comune, tanti eventi. Due in particolare si tramandano da diversi anni: I Saldi in Banco a fine agosto e un Concorso per lo Shopping dal 7 dicembre al 7 gennaio (in palio ci sono 8 mila euro di acquisti nelle boutique di Alassio). Questi appuntamenti movimentano tantissimi turisti».\r

\r

Per i fornitori di servizi all’Hospitality il TODHO ad Alassio è stata l’occasione per entrare in contatto con il tessuto alberghiero ed extralberghiero locale.\r

\r

\r

\r

«La nostra società Ex Works Milan offre consulenza nel settore alberghiero ed è nata grazie alla ventennale esperienza maturata dai founder –Silvia Calciolari – nell’ambito della direzione commerciale di catene alberghiere internazionali – e Oscar Sottocornola – dottore commercialista, incubatore di start up innovative e turnaround manager – spiega Sottocornola – Abbiamo partecipato al primo TodHo di Urbino che ha rappresentato un’ottima occasione di confronto con gli albergatori. Partecipando alle tappe autunnali puntiamo ad allargare e rafforzare i rapporti con il settore».\r

\r

Anche per Alessio Vola responsabile di Businessence Tourism Code i TodHo sono un’opportunità di crescita.\r

\r

«La formula è molto interessante – conclude Vola – Sono eventi verticali sul mondo del turismo e possono rappresentare anche per gli stessi alberghi un momento di crescita. Per noi espositori ovviamente l’obiettivo è acquisire nuovi contatti».\r

\r

\r

\r

Il light lunch servito nel porticato dell’Ex Chiesa Anglicana era a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all’ultimo piano della Biblioteca Civica.\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Hospitality, ad Alassio la prima tappa ligure del nuovo format","post_date":"2023-11-15T11:46:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700048775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Antigua and Barbuda Tourism Authority ha raccontato l’offerta turistica delle due isole sorelle nella convention “Antigua and Barbuda, the beach is just the beginning”, che si è svolta sui colli bolognesi, negli eleganti spazi del Palazzo di Varignana.\r

\r

«Il dato degli arrivi dall’Italia non ha ancora raggiunto il livello del 2019, soprattutto perché manca un volo diretto - ha sottolineato Cherrie Osborne, direttore tourism Uk & Europe - Prima della pandemia i visitatori italiani erano più di 10.000 l’anno, con tanti viaggi di nozze, mentre ora abbiamo tra le 3.000 e le 4.000 presenze. Per noi il mercato italiano è molto interessante perché i turisti scelgono di viaggiare durante i mesi estivi, quando si riduce l’afflusso dei visitatori da Usa e Uk. Dopo la pandemia abbiamo deciso di promuovere Antigua insieme con l’isola sorella Barbuda realizzando la campagna pubblicitaria internazionale “Why Choose?”: perché scegliere di visitare solo Antigua, con la sua bellezza, i suoi eleganti hotel e il suo calore umano, quando è possibile anche scoprire il fascino brullo di Barbuda con le acque cristalline, la fauna (come i 5000 uccelli del Fregate Bird Sanctuary) e i deliziosi boutique hotels sulle spiagge? Antigua e Barbuda sono un’unica destinazione: si possono vivere entrambe! Abbiamo anche deciso di evidenziare l’aspetto umano delle isole: in un mondo in cui avanzano il digitale e l’intelligenza artificiale il turista ha voglia di interagire con i locali e confrontarsi con loro e con le tradizioni del posto».\r

\r

La convention italiana di Antigua e Barbuda è stata l’occasione per parlare delle connessioni operate da British Airways, in partenza sei volte a settimana da Londra al mattino alle 9:30 e rientro da Antigua nelle prime ore del mattino. Il turista italiano dovrà quindi pernottare a Londra all'andata. Oppure potrà scegliere di raggiungere queste isole per vivere un'esperienza-mare con un viaggio combinato con il Nord America, o anche con il Sud America, dopo un percorso di scoperta culturale e naturale.\r

\r

Tante le novità sull’offerta alberghiera, che è molto diversificata e impegnata nella sostenibilità, con la consapevolezza che «Il nostro obiettivo è restare una piccola destinazione e non diventare un mercato di massa. Vogliamo crescere, ma in modo sostenibile. Oggi sono disponibili 3.392 camere di hotel, circa 5.000 se si tengono in considerazione ville, bad&breakfast e airbnb». Tanti gli ampliamenti e miglioramenti alberghieri programmati per i prossimi mesi, con un’offerta ricca e diversificata.\r

\r

La destinazione assiste anche a una rilevante crescita del comparto crocieristico: nel 2025 verrà completato un nuovo terminal portuale che accoglierà diverse compagnie e, da dicembre ad agosto, partirà un collegamento con Guadalupa.\r

\r

Significativa l’attenzione alla sostenibilità. «Il nostro aeroporto funziona per oltre il 60% con l’energia dei pannelli solari. Abbiamo in corso un progetto di conservazione della barriera corallina, che per noi è fondamentale per proteggere le spiagge nella stagione degli uragani. Barbuda diventerà una destinazione green, funzionando almeno al 90% grazie all’energia solare e, infine, stiamo rigenerando la vicina isola di Redonda che diventerà il nuovo parco naturale dei Caraibi».\r

\r

[gallery ids=\"456087,456088,456089,456090,456091,456093\"]","post_title":"Antigua e Barbuda: le due isole sorelle tornano a scommettere sul mercato italiano","post_date":"2023-11-15T11:33:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700048007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marcia indietro del governo olandese sulla prevista limitazione al numero massimo deii voli all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, dopo le pressioni di Stati Uniti ed Europa.\r

\r

Una decisione che è stata definita dal governo \"un boccone amaro\", ma che rappresenta sul fronte opposto una vittoria per Air France-Klm, così come per i vettori americani tra cui Delta e JetBlue, che si erano opposte all'introduzione di un tetto massimo al numeri dei voli per l'estate del 2024.\r

\r

\"Ricordo che il gabinetto è ancora impegnato a ripristinare l'equilibrio tra Schiphol e l'ambiente\" ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Mark Harbers in una lettera al Parlamento. Harbers ha affermato che si continuerà a perseguire il piano. Non è detto, tuttavia, che un nuovo governo avrà le stesse priorità dopo le elezioni nazionali del 22 novembre.\r

\r

Il piano di limitare il numero di voli a Schiphol, uno degli hub più trafficati d'Europa, a circa 450.000 voli, e cioè il 10% in meno rispetto ai livelli del 2019, nasceva principalmente con l'intento di ridurre l'inquinamento acustico. È stato anche accolto con favore dagli ambientalisti in quanto necessario per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di azoto.\r

\r

Lo scorso 3 novembre il governo statunitense ha minacciare ritorsioni se gli olandesi avessero proseguito con il piano, un'iniziativa che il Dipartimento dei Trasporti Usa ha definito \"irragionevole\" sostenendo che andava contro l'accordo sul trasporto aereo in vigore tra Stati Uniti e Unione europea.","post_title":"Il governo olandese fa marcia indietro: nessun limite al numero di voli a Schiphol","post_date":"2023-11-15T10:34:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700044453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alessandro Vaneffi è il nuovo direttore operativo di Glamour Tour Operator. Prima di unirsi all'operatore viareggino, Vaneffi ha ricoperto ruoli chiave in diverse aziende del settore turistico. Il suo percorso inizia in Lufthansa City Centre e Lufthansa German Airlines come booking agent, ticketing supervisor e ticketing agent. Successivamente è\r

direttore operativo presso la T&T Tourandtravel di Firenze, per cui gestisce tutte le operazioni, la pianificazione delle politiche aziendali, i contratti e la formazione interna. Ancora prima è product supervisor e trainer Iata presso la Agenda srl. Assume poi il ruolo di product&training manager alla Training Solutions. Lavora infine, fino all’inizio del 2022, presso la Airtraveltraining come project manager e trainer Amadeus.\r

\r

\"Entrare a far parte di Glamour Tour Operator è un'opportunità emozionante - commenta lo stesso Vaneffi -. Sarà un onore mettere a frutto la mia esperienza per contribuire alla crescita e al successo di questa affermata azienda nel settore turistico\".","post_title":"Alessandro Vaneffi nuovo direttore operativo di Glamour To","post_date":"2023-11-15T10:29:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700044153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Profitti al rialzo nei primi nove mesi 2023 dell'aeroporto di Bologna e passeggeri movimentati oltre i livelli pre-pandemia. «Le performance economico finanziarie ed i volumi di traffico registrati nel periodo in esame ci restituiscono l’istantanea di uno scalo che ha superato anche le più ottimistiche previsioni di inizio anno - ha commentato Nazareno Ventola, ad e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi -. Un risultato del quale siamo molto contenti e che è ancora più sorprendente e rilevante se pensiamo al contesto decisamente complicato nel quale è maturato. In tale scenario, lo scoppio del conflitto in Medio Oriente è sicuramente un nuovo fattore da monitorare, che va ad aggiungersi al protrarsi della guerra in Ucraina, alla congiuntura inflattiva e all’aumento del costo delle materie prime. Elementi, questi ultimi, che hanno condizionato le nostre marginalità».\r

I primi nove mesi del 2023 hanno visto transitare complessivamente 7.716.841 passeggeri, con un +18,7% rispetto stesso periodo del 2022, ma anche un +7,5% sul 2019, ultimo anno pre-pandemia. Il riempimento medio degli aeromobili è stato dell’83,3% nel 2023, rispetto al 78,8% del 2022 e l’81,9% del 2019.\r

\r

Il risultato netto del periodo, interamente di competenza del Gruppo, si attesta a un utile di 14,7 milioni di euro, in forte recupero rispetto agli esercizi condizionati dalla pandemia ma ancora in difetto rispetto all’utile netto di 17,9 milioni di euro del 2019 (-18,1%).\r

","post_title":"Aeroporto Bologna: utile da 14,7 mln di euro nei primi nove mesi del 2023","post_date":"2023-11-15T09:48:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700041688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato mediorientale - sostenuto da nuovi ordini da parte di Emirates, flydubai e Royal Jordanian - guida la domanda globale di aeromobili wide-bodies, con le compagnie aeree della regione che dovrebbero aggiungere circa 1.350 nuovi twin-aisle nei prossimi 20 anni.\r

\r

Le ultime previsioni di Boeing indicano che, grazie alla forte ripresa post-pandemia e agli ambiziosi piani di crescita dei principali vettori regionali, il settore mediorientale richiederà circa 3.025 nuovi aeromobili da qui al 2042, di cui 1.570, ovvero il 52%, saranno a corridoio singolo.\r

\r

ebbene Boeing preveda una crescita della capacità della flotta di velivoli a corridoio singolo di medie dimensioni, il mercato dei widebody di maggior valore continuerà probabilmente a essere il più forte.\r

\r

Sebbene Airbus continui a riscuotere grandi successi in Medio Oriente con la sua linea di widebody, gli aerei Boeing rappresentano il 66% dell'attuale flotta a doppio corridoio e il 70% degli ordini.\r

\r

«Molte delle compagnie aeree più grandi della regione forniscono collegamenti tra i principali centri abitati in Asia, Africa ed Europa attraverso hub in crescita. Di conseguenza, è necessaria una percentuale maggiore di aerei widebody per trasportare un volume maggiore di passeggeri», afferma la casa costruttrice di Seattle, le cui previsioni indicano che il Medio Oriente detiene la quota più alta (49%) di aerei widebody a corto raggio, con la sola Cina che si avvicina con il 45%.","post_title":"Boeing, flotta in Medio Oriente più che raddoppiata entro il 2042","post_date":"2023-11-15T09:15:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700039711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456034","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 11.962 arrivi nel mese di ottobre, i turisti italiani continuano a premiare la Giordania, con una performance che rappresenta una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando gli arrivi erano stati 9.747. Secondo i dati diffusi dal Ministero del turismo giordano, nei primi dieci mesi del 2023 sono quasi 120.000 i turisti italiani che hanno visitato la destinazione, un record storico che consolida l'Italia come il principale mercato europeo per i visitatori nel Regno Hashemita.\r

\r

«La Giordania sembra mantenere il suo status di destinazione turistica sicura e accogliente, anche in un contesto di tensioni regionali a causa del conflitto in corso oltre confine tra israeliani e palestinesi» si legge in una nota del Jordan Tourism Board. Quest'ultimo «ha continuato a comunicare con trasparenza l'operatività regolare dei collegamenti aerei e dei servizi turistici. Il clima di normalità, accompagnato dal consueto elevato livello di sicurezza e dall'accoglienza calorosa del popolo giordano, ha contribuito a mantenere alta l'attrattiva della Giordania per i viaggiatori italiani.\r

\r

«Viene premiata la posizione di un Paese che da decenni gioca un ruolo chiave di mediatore nel cercare di mitigare le tensioni e promuovere la pace nell'area. Inoltre, è stata cruciale la stretta collaborazione con gli operatori turistici italiani, con i principali player del settore che hanno continuato a manifestare fiducia nella destinazione, mantenendo gli impegni presi per la programmazione autunno-inverno. Partnership solide che hanno contribuito significativamente al successo del turismo italiano in Giordania nell’ultimo anno».","post_title":"Giordania: 11.962 turisti italiani in ottobre. «E gli operatori mantengono gli impegni sull'inverno»","post_date":"2023-11-14T12:49:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699966173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_309087\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Willie Walsh[/caption]\r

\r

La corsa al rialzo delle tariffe aeree in Europa viaggia ad un ritmo inferiore rispetto a quello della crescita dell'inflazione: lo sostiene il più recente studio della Iata, che segnala come i dati sul traffico mostrano che i vettori europei sono in calo del 3,6% rispetto al picco del 2019. Gli europei viaggiano nonostante il contesto inflazionistico: a giugno, le tariffe aeree medie in Europa erano superiori di circa il 16% rispetto al periodo pre-pandemia; ma il dato è comunque inferiore rispetto all'indice medio dei prezzi al consumo per l'Ue, che a giugno era più elevato del 20% rispetto al periodo pre-pandemia.\r

\r

«Il trasporto aereo europeo continua a riprendersi con forza ed è sulla buona strada per superare i livelli del 2019 nel 2024 - afferma il direttore generale, Willie Walsh -. La competitività del mercato del trasporto aereo europeo sta mantenendo l'inflazione delle tariffe aeree al 16%, quattro punti percentuali al di sotto degli aumenti registrati dall'indice generale dei prezzi al consumo. Considerando l'estrema volatilità dei prezzi del carburante per aerei e gli aumenti dei salari della forza lavoro, si tratta di un risultato significativo, che contrasta con i continui aumenti delle tariffe imposti dai nostri fornitori».\r

\r

Recentemente la Caa britannica ha approvato un aumento del 56% delle tariffe di Londra Heathrow e un aumento del 26% per Nats, il fornitore di servizi di navigazione aerea del Regno Unito, nonostante i disservizi di quest'estate. Nei Paesi Bassi, invece, l'aeroporto Schiphol di Amsterdam, anch'esso al centro di numerose problematiche, ha applicato aumenti del 37%.\r

\r

«La ripresa del mercato del trasporto aereo europeo sta portando con sé condizioni di mercato ancora più sfidanti. I consumatori se ne accorgeranno con un maggior numero di rotte e di compagnie aeree tra cui scegliere. Complessivamente l'anno scorso in Europa sono nate 20 nuove compagnie aeree: questo è importante perché un mercato del trasporto aereo più competitivo renderà l'Europa un luogo più competitivo per il business».","post_title":"In Europa l'aumento delle tariffe aeree è inferiore a quello dell'inflazione","post_date":"2023-11-14T12:22:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699964522000]}]}}