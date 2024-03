Guatemala: previsti 3,3 milioni di visitatori per la Settimana Santa 2024 Il Guatemala diventa la capitale del turismo religioso e culturale del Centro America durante la Settimana Santa: le autorità dell’Istituto Guatemalteco del Turismo (Inguat) prevedono 3,3 milioni di arrivi, con entrate superiori a 312 milioni di euro. Con un’espressione di sincretismo religioso unica al mondo, il Paese si pone come destinazione eccezionale per il turismo culturale e religioso, attirando visitatori da tutti i continenti. La Settimana Santa in Guatemala è costituita da una serie di attività radicate nella storia e nella tradizione da più di quattro secoli: le grandi processioni, a cui partecipano migliaia di persone, danno vita a momenti di profonda spiritualità. Questo patrimonio di solennità e fervore rende il Paese una destinazione molto attrattiva per il turismo religioso, un segmento in continua crescita alla ricerca di esperienze autentiche e intrise di misticismo. L’evento, unico nella regione, stimola il turismo intraregionale in America Centrale: le previsioni indicano che il 54% dei viaggiatori arriverà da El Salvador e il 12% dell’Honduras; il 15% dagli Stati Uniti e il 6% dall’Europa. Dichiarata Patrimonio Culturale della Nazione nel 2008 e Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco nel 2022, la Settimana Santa in Guatemala evidenzia l’importanza di questa celebrazione per il rafforzamento del turismo nel Paese. Condividi

\r

La sua divisione ha in particolare raggiunto nel 2023 un giro d'affari di 152 milioni di euro, con una marginalità pari a quasi il 30% (ebitda: 43,5 mln. Nel 2022 i valori erano 117 mln e 25 mln rispettivamente, ndr). A livello globale B&B Hotels è invece arrivata a 1,2 miliardi dai 945 milioni dell'anno precedente.\r

\r

Tra gli obiettivi di sviluppo in Italia del gruppo da qualche tempo ci sono anche le destinazioni leisure: \"Recentemente abbiamo aperto a Bari, Trapani e Catania e vogliamo continuare lungo questa direzione. Cerchiamo però strutture in grado di rimanere aperte almeno una decina di mesi all'anno. Stiamo guardando alla montagna ma anche alle coste. Pensiamo in particolare che al Sud ci siano parecchie opportunità da esplorare\".\r

\r

Con la prima recente apertura negli Usa, e prossimamente nel Regno Unito, gli obiettivi di B&B Hotel sono ambiziosi: superare la soglia dei 3 mila indirizzi a livello globale entro il 2030, di cui 150 solo in Italia. \"Dall'anno scorso siamo aperti anche al franchising - ha aggiunto Liliana Comitini -. Certo, il nostro modello di sviluppo principale rimane quello delle gestioni dirette, ma in determinati contesti possiamo ora pensare anche alle affiliazioni commerciali. Nella nostra Penisola al momento ne abbiamo già due. In linea generale cerchiamo strutture di dimensione compresa tra le 80 e le 120 camere. Ma anche a questo riguardo siamo piuttosto flessibili: non escludiamo infatti la possibilità di aggiungere al nostro portfolio alberghi più piccoli, soprattutto se si trovano in centro città e godono di ottimi livelli di occupazione. Allo stesso modo siamo disponibili anche a operare hotel più grandi, sempre che ci siano le condizioni per farlo\".","post_title":"B&B Hotels si apre all'opzione leisure in Italia: focus sul Sud","post_date":"2024-03-25T13:48:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711374495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze per le Olimpiadi di Parigi e anche per quelle invernali di Milano - Cortina 2026 si stanno ormai ultimando gli ultimi preparativi. L'operatore fondato nel 1984, con la prima agenzia romana oggi chiamata Beverly Vacanze Sport, vanta da sempre un grande specializzazione nei viaggi dedicati agli amanti dello sport. \"Aiutiamo migliaia di clienti a spostarsi per eventi memorabili in tutto il mondo - spiega il titolare Lorenzo Rossi -. Tra gli altri, supportiamo gli appassionati delle competizioni di resistenza, quali le maratone, il ciclismo e il triathlon attraverso il nostro marchio Beverly Sport Experiences (Bse). Ma naturalmente ci rivolgiamo anche al settore dei viaggi sportivi di qualsiasi disciplina, inclusi gli eventi memorabili, quali il calcio Uefa, Fifa e la nazionale, le gare di Auto F1 e Moto Go, Il Tourist Trophy nell'isola di Man, tutte le gare di tennis, il rugby, il basket Nba, il golf, nonché appunto le Olimpiadi estive e invernali\".\r

\r

Oltre alla sede romana, il to ha ampliato la propria presenza globale con uffici in diversi paesi del mondo. \"Gli spazi capitolini continueranno naturalmente a essere il nostro quartier generale come agenzia di viaggi ufficiale per l'organizzazione di molti viaggi in tutto mondo - conclude Rossi -. Ma Beverly Travel è anche una società di gestione di eventi, che creiamo e gestiamo direttamente. Il nostro team globale, composto da trip designer, trip leader e agenti di viaggio specializzati rende ogni programma che offriamo unico e speciale\".\r

\r

","post_title":"Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze Sport per le Olimpiadi di Parigi","post_date":"2024-03-25T13:07:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711372059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_311464\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sara Calabrese[/caption]\r

\r

Più servizi user-friendly, più sport e benessere, ma anche un maggiore desiderio di socialità. Sono i tre trend emergenti nell'epoca post-Covid secondo il to Dirotta da Noi. \"Dai tanti report che analizziamo - afferma Sara Calabrese, ceo e founder del tour operator - su come sono cambiate le necessità dei viaggiatori nell’era post pandemia, emergono tre nuove esigenze che in questi ultimi anni sono diventate necessità destinate a durare e da cui si evince quanto sia estremamente importante il benessere delle persone\".\r

Sempre più persone apprezzano in primis il valore degli strumenti user-freindly. Questo ha portato per esempio nel settore dell'hospitality a un sempre più frequente utilizzo della digital key, dei pagamenti contactless e tramite card ricaricabile. \"Al nostro interno stiamo quindi anche noi sviluppando un sistema di pagamento totalmente digitale, abolendo il contante. Questo passo non è funzionale e pratico solo per il cliente ma anche per una migliore gestione interna e ottimizzazione dell'economato\".\r

\r

Sport e benessere sono inoltre diventati modi differenti di vivere la quotidianità. Questo ha spinto i viaggiatori a pianificare allenamento e relax anche durante le proprie vacanze: centri benessere, spa e sport village si stanno perciò attrezzando con attrezzature e facility più all'avanguardia possibile. Anche l'attività sportiva a contatto con la natura sembra essere una delle tendenze utili a ritrovare il giusto equilibrio psicofisico. \"Altro nostro passo importante - prosegue Sara Calabrese - è stato quello di valorizzare le attrezzature sportive nei nostri club e di ampliare le attività a contatto con la natura come lo yoga o la meditazione\".\r

\r

Durante la pandemia è emerso poi un forte senso di amore e attenzione per il prossimo. La limitazione eccessiva dei contatti sociali sta infatti portando a un crescente desiderio di rivedersi. \"Anche il 2024 potrebbe infine essere un anno in cui assisteremo a ulteriori cambiamenti delle abitudini e necessità dei viaggiatori in vacanza - conclude le ceo di Dirotta da Noi -. Una delle costanti rimarrà tuttavia sicuramente il considerare la vacanza quale occasione per concedersi un momento dedicato a se stessi\".","post_title":"Calabrese, Dirotta da Noi: come cambiano le abitudini dei viaggiatori post-Covid","post_date":"2024-03-25T12:45:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711370718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte da oggi le vendite dei biglietti Tgv Inoui per le tratte da Milano a Parigi via Torino, per viaggiare anche durante l'estate, dal 23 maggio e fino al 25 agosto 2024, con tariffe a partire da 39 euro.\r

Il servizio Milano-Parigi-Milano è stato riattivato già il 10 gennaio, dopo la frana verificatasi nella Valle della Maurienne il 27 agosto dell'anno scorso, introducendo il servizio di sostituzione in bus nel tratto tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne sia in andata che in ritorno, garantendo ai viaggiatori i collegamenti nonostante la frana.\r

Il personale di bordo italo-francese si impegna costantemente a garantire ai clienti un viaggio confortevole, offrendo un’assistenza particolare presso le stazioni di Oulx e Saint Jean de Maurienne durante il trasferimento. Tgv Inoui rappresenta una soluzione comoda, vantaggiosa e soprattutto sostenibile per raggiungere Parigi, anche in vista delle vacanze estive.\r

Il servizio Tgv Inoui rappresenta da quest’anno un'alternativa di collegamento tra città come Milano, Torino e Oulx: le vendite sono infatti aperte anche per le tratte interne in Italia, dando così ai viaggiatori una sempre più ampia possibilità di scelta e un'esperienza di viaggio confortevole e conveniente, arrivando non solo a Torino ma anche a Oulx, località di montagna ben collegata alla celebre località turistica di Sestrière. \r

Torino e la Regione Piemonte hanno in calendario una vasta gamma di eventi sportivi e culturali per l’estate 2024, come ad esempio Terra Madre, Salone del Gusto 26-29 Settembre 2024, o il Tour de France (29 Giugno- 2 Luglio) , che per la prima volta nella storia, in 120 anni, partirà dall’Italia e arriva in Piemonte, quando sarà ancora più facile raggiungere la capitale piemontese in poco meno di 2 ore da Milano.\r

Da oggi queste iniziative sono a portata di mano per tutti. È infatti già operativo un Tgv Inoui al giorno, da Milano Porta Garibaldi alle 14H10 con arrivo a Torino Porta Susa alle 15.39, con biglietti a partire da 10 euro in seconda classe e da 15 euro in prima classe. Il collegamento inverso è da Torino Porta Susa alle 21H48 con arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 23H10.","post_title":"Tgv Inoui: vendite aperte anche per l'estate delle tratte da Milano a Parigi via Torino","post_date":"2024-03-25T12:01:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711368076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Parkhotel Laurin è un hotel storico che sorge nel centro di Bolzano. Nato nel 1910 a opera di Franz Staffler, viene gestito dalla terza generazione dalla famiglia. \"Gli Staffler vivono a Bolzano: sono molto presenti e si affidano agli esperti per condurre l’hotel - racconta Joanna Becker-Birck, director pr & communication di WorldHotels -. Riescono a creare una connessione emozionale tra gli ospiti e l’hotel. Proprio per preservare nel tempo la propria storia e conservare una bellezza che è un’espressione individuale del concetto di luxury, il Parkhotel Laurin è quindi entrato a far parte del brand Elite di WorldHotels: una collection nata in Germania per aiutare le persone a prenotare alberghi in tutto il mondo e cresciuta nel tempo, sempre con l’obiettivo di mettere in evidenza l’identità di hotel unici come il Laurin. Un concept ben rappresentato per esempio dal bar della struttura bolzanina, con le sue pareti affrescate già nel 1911 da Bruno Goldschmitt per raccontare la storia del triste amore di Laurin, il re dei nani\". \r

I WorldHotels, di cui fa parte il Parkhotel Laurin, sono 270 nel mondo. Si trovano per lo più in Europa, in Olanda, Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna, ma il brand sta crescendo anche in Africa e in Georgia, una nuova area da scoprire. Dal 2019 il marchio fa parte di Bwh Hotel Group. «Abbiamo 170 hotel in Italia e 4.300 nel mondo, divisi in 19 brand che vanno dall’upper-scale come i Worldhotels fino al segmento più economy-comfort e long-stay - spiega infatti Federica Angelucci, director of data pricing & revenue strategy di Bwh Hotels Italia & Malta - Oggi in Italia abbiamo cinque WorldHotels: due a Milano con il Cristoforo Colombo e il Casati 18. Ci sono poi il Mulino a Firenze (WorldHotel Crafted), il Risorgimento Resort a Lecce e appunto il Parkhotel Laurin a Bolzano, entrambi WorldHotels Elite. Queste strutture coprono il segmento upper-scale\". \r

Bwh, nato nel 1946 negli Stati Uniti come collegamento informale tra diversi hotel, negli anni si è evoluto e diffuso in tutto il mondo e già nel 1980 contava 2.654 hotel e resort. Nell’82 anche l’Italia è entrata a far parte della grande famiglia.\r

","post_title":"Parkhotel Laurin Bolzano: con WorldHotels e Bwh per raccontare storia, identità ed evoluzione","post_date":"2024-03-25T11:55:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711367702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464212","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Guatemala diventa la capitale del turismo religioso e culturale del Centro America durante la Settimana Santa: le autorità dell'Istituto Guatemalteco del Turismo (Inguat) prevedono 3,3 milioni di arrivi, con entrate superiori a 312 milioni di euro.\r

\r

Con un'espressione di sincretismo religioso unica al mondo, il Paese si pone come destinazione eccezionale per il turismo culturale e religioso, attirando visitatori da tutti i continenti.\r

\r

La Settimana Santa in Guatemala è costituita da una serie di attività radicate nella storia e nella tradizione da più di quattro secoli: le grandi processioni, a cui partecipano migliaia di persone, danno vita a momenti di profonda spiritualità. Questo patrimonio di solennità e fervore rende il Paese una destinazione molto attrattiva per il turismo religioso, un segmento in continua crescita alla ricerca di esperienze autentiche e intrise di misticismo.\r

\r

L'evento, unico nella regione, stimola il turismo intraregionale in America Centrale: le previsioni indicano che il 54% dei viaggiatori arriverà da El Salvador e il 12% dell'Honduras; il 15% dagli Stati Uniti e il 6% dall'Europa.\r

\r

Dichiarata Patrimonio Culturale della Nazione nel 2008 e Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'Unesco nel 2022, la Settimana Santa in Guatemala evidenzia l'importanza di questa celebrazione per il rafforzamento del turismo nel Paese.","post_title":"Guatemala: previsti 3,3 milioni di visitatori per la Settimana Santa 2024","post_date":"2024-03-25T11:44:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1711367099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464219\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Ducrot[/caption]\r

\r

Ci sarà anche la presentazione di un libro autobiografico del fondatore Vittorio Ducrot (in programma allo spazio Ducrot in primavera), nonché un press tour al Ducrot Rose garden, la villa di campagna di famiglia sulle colline umbre, tra le iniziative che i Viaggi dell'Elefante ha in programma quest'anno per festeggiare i propri primi 50 anni. L'operatore capitolino è infatti nato nel 1974 da un’idea di Vittorio Ducrot, per gli amici Vicky, viaggiatore appassionato e desideroso di condividere le proprie scoperte fatte in anni di esplorazioni in decine di Paesi del mondo.\r

\r

“Sin dall’inizio la nostra scelta, realizzata con il sostegno della compagnia di bandiera olandese Klm, fu quella di offrire ai clienti un tipo di viaggio di alta gamma in tutti i continenti - racconta Enrico Ducrot, figlio del fondatore e ceo dell’azienda -, selezionando le destinazioni più suggestive e garantendo il massimo comfort e professionalità in ogni dettaglio del viaggio. Dalle selvagge terre dell'Indonesia ai maestosi safari in Tanzania, dalle antiche meraviglie dell'India alle incantevoli spiagge del Centro America, il marchio ha continuato a innovare”.\r

\r

I cataloghi, sin dalla prima pubblicazione, erano illustrati con le miniature indiane della collezione di famiglia e con le antiche incisioni, estratte dai libri di esplorazione ottocenteschi della biblioteca. “Per questo abbiamo deciso di pubblicare il nuovo catalogo del Cinquantesimo anniversario - prosegue Ducrot - con in copertina una delle miniature più amate da mio padre Vicky Ducrot. Molte di queste illustrazioni originali sono ancora presenti nella collezione in azienda, come quelle di David Roberts”.\r

\r

La storia di Viaggi dell'Elefante è segnata da una continua evoluzione. La proposta iniziale di viaggi di gruppo si è trasformata nel tempo in viaggi su misura, con itinerari personalizzati creati da veri e propri artigiani del viaggio. Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato la propria offerta introducendo nuove destinazioni: dalle strade storiche come la via della Seta alle spiagge paradisiache del Sud America e dell'Oceania. Nel 2006 è stata lanciata la linea Ecoluxury, un'innovativa proposta che unisce l'alta qualità del servizio con un’attenzione particolare per la sostenibilità ambientale e il supporto alle comunità locali.\r

\r

«Il successo dei Viaggi dell'Elefante è il frutto del lavoro instancabile di un team di oltre 35 esperti - aggiunge Ducrot -, impegnati ogni giorno a mantenere vivo lo spirito e gli ideali del fondatore. Clienti affezionati, alcuni dei quali alla terza e quarta generazione, testimoniano la reputazione e l'impegno costante del marchio nel fornire esperienze di viaggio indimenticabili».\r

\r

In occasione di questo importante anniversario, Viaggi dell'Elefante rinnova inoltre il proprio impegno verso la sostenibilità e l'etica nel turismo, con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre più consistente di partner e clienti nel sostegno alle realtà locali e alla conservazione del patrimonio culturale e ambientale delle destinazioni visitate. “La nostra programmazione si arricchisce quest’anno di trenta partenze speciali, viaggi di gruppo accompagnati da esperti - conclude Ducrot - per visitare mete in tutto il mondo legate a ricorrenze, feste, festival ed eventi religiosi che rendono questi viaggi veramente unici”.\r

\r

Con un fatturato medio annuo di 20 milioni di euro, il to offre una gamma di proposte turistiche suddivise in otto brand differenti: Turismo Accessibile, Blu, Arte, Best Seller, Digital Detox, Fotografia, Limited Edition ed Ecoluxury, studiati per soddisfare le richieste e le necessità di una clientela sempre più vicina all’ambiente, alla sostenibilità, alla bellezza, alla cultura e al rispetto delle tradizioni che il mondo sa offrire.\r

\r

","post_title":"Viaggi dell'Elefante: il to fondato da Vittorio Ducrot festeggia i propri primi 50 anni","post_date":"2024-03-25T11:36:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711366607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella suggestiva cornice del Paris Las Vegas Hotel & Casino, ha preso il via il debutto statunitense di ItaliAbsolutely, il portale web in lingua inglese dedicato all'incoming b2b italiano della Travel Open Day Srl. Il Las Vegas Travel Agent Forum si svolgerà fino al 27 marzo, e offre al mercato americano una vetrina dell'offerta turistica italiana attraverso la distribuzione di un numero speciale cartaceo di ItaliAbsolutely dedicato all’evento, e la partecipazione di partner, specialisti dei viaggi in Italia. Sul numero speciale alcune delle principali aziende italiane del settore tra cui ITA Airways, Martello Hotels Group, Noema Viaggi, Kiwi Travel, Emilia’s Food Valley e l’Hotel Settentrionale Esplanade di Montecatini Terme.\r

\r

Per i più di 1.000 professionisti del settore radunati a Las Vegas per partecipare a tavole rotonde, sessioni didattiche e incontri one-to-one, la presenza italiana è composta di ItaliAbsolutely e di due partner tour operator, Keys of Italy e Italia Highlights, ai quali si uniscono la città di Messina, porta d'accesso alla Sicilia, e le Grotte di Frasassi, la principale attrazione naturale delle Marche.\r

\r

Per le aziende italiane il forum è un'opportunità unica per promuovere i viaggi e le destinazioni Made in Italy, e per i partecipanti nordamericani un'occasione per esplorare nuove e stimolanti collaborazioni con il mercato italiano, scoprendo l'essenza e il fascino intramontabile del Bel Paese.\r

\r

Sfoglia l'edizione speciale di ItaliAbsolutely","post_title":"Italiabsolutely partecipa al Travel Agent Forum di Las Vegas","post_date":"2024-03-25T11:34:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","italiabsolutely","las-vegas-travel-agent-forum"],"post_tag_name":["In evidenza","italiabsolutely","las vegas travel agent forum"]},"sort":[1711366486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, in Alto Adige, è un paradiso per gli sportivi che possono praticare escursioni in quota e arrampicate, rilassanti passeggiate e tour in bicicletta ma anche per chi vuole abbandonarsi ad una vacanza tutta relax.\r

\r

Il Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto offre uno scenario unico per le avventure all’aria aperta.\r

\r

\r

\r

Per chi non vuole organizzare tutto da solo, la soluzione perfetta è affidarsi al programma Move & Balance del Bad Moos Aqua Spa Resort. Tante attività outdoor ogni giorno diverse che permettono di conoscere il territorio e mantenersi in forma, provare sport nuovi e godersi la bellezza dei paesaggi alpini. Praticare yoga all’aria aperta, passeggiare a piedi nudi per sollecitare i sensi, addentrarsi nel silenzio del bosco e respirare l’aria pura.\r

\r

Le escursioni più belle partono direttamente dall’hotel e permettono di scoprire l’incontaminata Val Fiscalina seguendo i sentieri che si snodano sotto le imponenti Dolomiti di Sesto. Appena fuori dal Bad Moos, inoltre, parte la funivia che porta ai Prati di Croda Rossa: in poco tempo e senza alcuno sforzo si raggiungono i 1900 m di altitudine. Da qui un percorso suggestivo e panoramico di un’ora e mezza permette di immergersi nella bellezza di questi paesaggi naturali. La passeggiata è ideale anche per famiglie con bambini, lungo il percorso infatti si possono ammirare luoghi affascinanti per i più piccoli, tra cui un covo di bracconieri e una casa delle streghe, ma anche un fantastico parco giochi. Per il pranzo si può scegliere la formula del picnic all’aria aperta una sosta rinfrancante in rifugio.\r

\r

Il territorio delle Dolomiti di Sesto si presta ad essere percorso in sella alla bicicletta. Il Bad Moos Aqua Spa Resort mette a disposizione degli ospiti gratuitamente mountain bike, city bike, caschi, mentre per il noleggio di e-bike il costo giornaliero è di 45 euro.\r

\r

I più allenati potranno mettersi alla prova con il Giro Bike-Tour, un percorso che permette di attraversare 5 cime per un totale di ca. 3.500 m di dislivello. Il segreto è servirsi degli impianti di risalita per coprire la maggior parte del dislivello e risparmiare così le energie per il divertimento della discesa. Il tour giornaliero inizia con la salita in funivia al Monte Elmo a 2.040m e si conclude sul trail tecnico “Croda Rossa” che termina alla stazione a valle della Croda Rossa, proprio davanti all’hotel.\r

\r

Molto apprezzato dai professionisti è lo Stoneman-Trail, un tour sulle Dolomiti lungo 120 km con più di 4.000 m di dislivello.\r

\r

Non mancano le proposte per i meno allenati che amano i percorsi in bicicletta, senza dover affrontare necessariamente grossi dislivelli. È il caso ad esempio della ciclabile che conduce fino a Lienz in Austria. Il percorso, che segue la Drava, con partenza da San Candido è lungo 44 km, che si percorrono senza difficoltà, sempre in leggera discesa. Si pedala in mezzo alla natura con vista sulle montagne e posticini tranquilli lungo la strada per le meritate soste. All’arrivo a Lienz ci si può dedicare a una visita della città per poi ritornare comodamente in treno.","post_title":"Bad Moos Aqua Spa Resort, primavera sportiva in Alto Adige tra escursioni e bicicletta","post_date":"2024-03-25T11:24:05+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1711365845000]}]}}