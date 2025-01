Grimaldi Forum Monaco, nel 25° anniversario amplia i suoi spazi nel rispetto dell’ambiente Quest’anno, il Grimaldi Forum Monaco (GFM), celebra il suo 25° anniversario con un’importante novità: l’espansione delle sue strutture all’interno di Mareterra, il nuovo ecodistretto monegasco. L’ampliamento aggiunge ben 6.000 m² di spazi flessibili, di cui 2.000 m² di aree all’aperto, ideali per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti con il fine di organizzare eventi di grandi dimensioni. Progettato secondo gli standard ambientali HQE e BREEAM, il nuovo complesso si integra perfettamente con l’ambiente circostante, un’area di 6 ettari sul mare che include 27.000 m² di spazi verdi e 19.000 m² di aree pedonali. Dalla sua inaugurazione nel 2000, il Grimaldi Forum Monaco ha ospitato complessivamente 2.700 eventi e 8 milioni di visitatori nei suoi primi 25 anni. Ogni anno, il grande spazio congressuale registra in media 100 eventi e oltre 300.000 visitatori. Il centro rappresenta un pilastro per l’economia Monaco, generando un impatto economico indiretto stimato in 70 milioni di euro all’anno. Con 140 dipendenti fissi, 300 collaboratori temporanei e 5.000 posti di lavoro, il Grimaldi Forum è un motore di crescita per il territorio. Inoltre, la struttura è certificata ISO 14001 e ISO 20121, simboli di impegno ambientale e sociale. Grazie a un edificio eco-progettato e eco-gestito, dal 2008 il GFM ha aumentato del 40% la propria efficienza energetica (utilizzando energia 100% rinnovabile), ridotto del 50% il consumo di acqua per visitatore e dimezzato le proprie emissioni di gas serra rispetto al 2019. Condividi

