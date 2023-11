Grecia: più voli lungo tutto l’arco dell’anno nel nuovo piano di sviluppo turistico Scommette su un ulteriore maggior numero di collegamenti aerei lungo tutto l’arco dell’anno il nuovo piano quinquennale di sviluppo del turismo della Grecia, che mette inoltre in primo piano l’offerta delle città, della gastronomia e delle mete turistiche meno conosciute. Come sottolineato dal segretario generale del Ministero del Turismo greco, Dimitris Fragakis, la destinazione sta lavorando con le compagnie aeree e i tour operator per allungare la stagione oltre i tradizionali mesi estivi: già Rodi e Creta continuano ad accogliere i turisti in questo mese di novembre. “Le stesse compagnie aeree hanno sete di nuove destinazioni” ha dichiarato il ministro, evidenziando ad esempio che la regione orientale di Evros, alcune parti del Peloponneso e le isole minori come Tilos e Kimolos sono luoghi maturi per lo sviluppo del turismo. “L’autenticità è la nostra forza quando si tratta di questo tipo di destinazioni”. Intanto, le attese di chiusura 2023 sono estremamente positive per l’industria turistica della Grecia, che vale circa il 25% del Pil del Paese: i risultati del periodo gennaio-agosto mostrano un aumento delle entrate complessive derivanti dal turismo del 15% rispetto al 2022, mentre gli arrivi sono cresciuti del 13-14%. Condividi

