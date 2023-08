Grecia: dal 4 settembre numero chiuso e ingressi scaglionati per visitare l’Acropoli Un vero e proprio boom di arrivi turistici. Forse addirittura troppi. Ecco allora che la Grecia corre ai ripari con la decisione di istituire un numero chiuso per limitare l’accesso dei visitatori all’Acropoli, il sito più visitato del Paese. L’annuncio arriva dal ministero della cultura, che precisa che il nuovo sistema di fasce orarie sarà introdotto per un periodo “di prova” a cominciare dal prossimo 4 settembre. Le visite giornaliere saranno limitate a 20.000 e i visitatori saranno assegnati per fasce orarie durante le 12 ore in cui l’Acropoli è aperta ogni giorno, segnala la nota del Ministero.

L’iniziativa, oltre che a proteggere il monumento simbolo della Grecia, mira a “migliorare l’esperienza per i visitatori”, ha affermato il ministero, osservando che fino a 23.000 persone hanno visitato ogni giorno l’Acropoli nelle ultime settimane. Secondo l’agenzia statistica statale Elstat, lo scorso anno sono stati oltre 3 milioni i visitatori del sito archeologico rispetto a 1,2 milioni registrati nel 2021, durante la pandemia. Condividi

