Gran Canaria chiama Toscana: inaugurata la mostra del Cammino di Santiago dell’isola Un’inedita accoppiata: è quella fra Gran Canaria e la Toscana, due destinazioni d’eccellenza unite da un gemellaggio turistico che punta alla valorizzazione dei territori che parlano uno stesso linguaggio, sviluppando un piano comune per la promozione dei rispettivi patrimoni culturali, naturali ed enogastronomici, nel segno della sostenibilità. In questo solco si inserisce la mostra fotografica del Cammino di Santiago di Gran Canaria inaugurata ieri, 1° luglio, a Firenze, presso la Biblioteca delle Oblate e che sarà visitabile gratuitamente per tutto il mese di luglio: la mostra si compone di 30 pannelli fotografici installati a parete e due pannelli dedicati allo storytelling in italiano, inglese e spagnolo. I crediti sono di Turismo di Gran Canaria e l’autore degli scatti, su incarico dell’Ente, è il fotografo, Nacho González Oramas, di Gran Canaria, specializzato in paesaggio, patrimonio, cultura, eventi e spettacoli. «Il legame tra Toscana e Gran Canaria si esplicita grazie alle ricchezze artistiche, culturali, spirituali e naturalistiche che le rendono mete ambite da turisti di tutto il mondo – ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presente all’inaugurazione della mostra -. Un grazie particolare va al lavoro compiuto in questa direzione da Toscana Promozione Turistica che per la Regione ha stretto accordi con l’Ente del Turismo di Gran Canaria, nell’ambito di un piano comune di valorizzazione dei rispettivi patrimoni culturali, naturali ed enogastronomic». Entrambi i territori vantano una straordinaria biodiversità terrestre e marina, e una varietà di habitat che li rendono ideali per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. Il gemellaggio punta alla valorizzazione e alla tutela di questo patrimonio naturale. Gran Canaria ha circa la metà della sua geografia classificata come Riserva della Biosfera, con 33 tra parchi naturali, rurali, riserve naturali monumenti naturali, paesaggi protetti e siti di interesse scientifico, mentre la Toscana ha due biosfere, Isole Toscane e Riserva delle Selve Costiere, oltre a tre parchi naturali, tutti iscritti nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Il Cammino di Santiago di Gran Canaria Il Cammino di Santiago di Gran Canaria è uno dei tesori che cela l’isola, ancora poco conosciuti al grande pubblico: un viaggio affascinante attraverso secoli di spiritualità. Da antico pellegrinaggio cristiano a esperienza contemporanea di crescita personale, offre ora un percorso ricco di sfide e scoperte. Questo tracciato, che si snoda dalla parte meridionale dell’isola sino a nord ovest, conduce all’unica sede giacobea al di fuori dell’Europa continentale. Il Cammino è un percorso di 67 km che attraversa il pittoresco “Continente in miniatura”, così come è conosciuta l’isola, ed è l’unico cammino ufficiale di Santiago non continentale, riconosciuto dalla Chiesa attraverso una bolla papale concessa in perpetuo da Giovanni Paolo II nel 1992, e rappresenta un’esperienza unica tra natura e spiritualità.

Il biglietto treno + bus potrà essere acquistato in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia, indicando come stazione di arrivo o partenza “Porto Santo Stefano”. «E’ una bella notizia - dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e sulla quale puntiamo molto. Un modello virtuoso, esempio di una collaborazione positiva e di una sinergia che garantisce maggiore agilità a chi viaggia». Oltre 35 collegamenti giornalieri nei feriali e 26 nei festivi, per raggiungere o partire dalla città dell’Argentario verso tutte le destinazioni offerte da Trenitalia. Si tratta di una novità – e di un nuovo passo verso una mobilità sostenibile e integrata – nell’ambito della programmazione del trasporto regionale toscano, resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi. [post_title] => Toscana, con Argentario Link parte il nuovo servizio Trenitalia, novità della Summer Experience [post_date] => 2024-06-27T12:11:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719490278000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470337 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Toscana delle due ruote a pedali, sarà presente a Becycle, l’evento organizzato da Pitti Immagine che fino al 28 giugno celebra la bicicletta alla Stazione Leopolda di Firenze. Per l’occasione il comitato scientifico per la parte cicloturismo e destinazioni è stato affidato a Toscana Promozione Turistica. L’evento è organizzato in coincidenza con il Grand Départ del Tour de France previsto a Firenze il 29 giugno. Becycle è dedicato al mondo delle biciclette, del cicloturismo e dello stile di vita legato alla bici. Ci saranno anche le Regioni interessate dalle tappe italiane del Tour e gli Enti vocati al cicloturismo, al turismo sostenibile e a quello attivo, tutti settori in cui la Toscana è leader. «Ci apprestiamo a vivere un momento unico con la partenza del Tour de France – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - Per la bicicletta, e per tutto quello che ad essa ruota intorno, abbiamo investito e continueremo ad investire risorse ed energie importanti. Con un’offerta che mette al centro la sostenibilità, il turismo slow e una ricchezza culturale quasi unica». “Il bike – aggiunge Leonardo Marras, assessore al turismo - è uno dei principali attrattori dell’offerta turistica della regione che, infatti, è stata la prima a dotarsi di un Atlante degli itinerari cicloturistici: uno strumento digitale in continuo aggiornamento che facilita l'organizzazione del viaggio. Con oltre 15.000 km di percorsi, la guida offre anche informazioni su strutture e proposte di vacanze a tema, risorsa essenziale per pianificare un tour in bicicletta attraverso il portale web dedicato www.visittuscany.com, che include descrizioni dettagliate, mappe interattive, profili altimetrici e indicazioni utili». [post_title] => Cicloturismo, la Toscana protagonista a Becycle a Firenze fino al 28 giugno [post_date] => 2024-06-27T12:10:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719490258000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470303 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenderanno il via il prossimo 22 luglio i lavori per l'ampliamento e ristrutturazione del terminal dell’aeroporto di Pisa. Il progetto porterà l'infrastruttura a gestire tra i 6 e i 7 milioni di passeggeri annui e, al termine, la superficie totale passerà da 39.500 a 50.600 mq (+28%). I lavori, che saranno realizzati in-house dalla società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni, prevedono solo una breve pausa nelle settimane centrali di agosto in concomitanza con il picco di traffico passeggeri atteso nello scalo – con un investimento previsto di circa 70 milioni di euro e una durata stimata di 27/28 mesi. Sono tre le fasi di avanzamento in calendario: la prima, con una durata prevista di circa 12 mesi, prevede la costruzione di un nuovo edificio di 7.100 mq destinato a ospitare al piano terra gli arrivi con il mantenimento, nella fase dei lavori, dell’operatività nel terminal esistente. Al termine dei lavori, gli arrivi saranno spostati in questo nuovo edificio. La seconda fase, con una durata di circa 11 mesi, prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal arrivi (circa 6.700 mq) posto al piano terra, resa possibile grazie alla migrazione degli stessi nel nuovo edificio. Contestualmente si procederà alla ristrutturazione del primo piano dello scalo (1.580 mq), creando un nuovo collegamento verticale, una sala Vip e una hall di controllo passaporti. Al termine dell’intervento di ristrutturazione, lo spazio ospiterà le operazioni di partenze. La terza, e ultima, fase, con una durata di circa 4,5 mesi, prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal partenze (circa 3.680 mq) posto al piano terra di fianco all’attuale terminal arrivi. In parallelo, al primo piano verrà eliminato l’attuale settore controllo passaporti, ampliando la hall di imbarco extra Schengen. Al termine di questo intervento, le aree oggetto delle fasi 2 e 3 di ristrutturazione verranno unite a formare un unico spazio dedicato alle partenze che saranno quindi separate dagli arrivi con conseguenti importanti benefici nella gestione dei flussi e dell’operatività dello scalo. Complessivamente, l’area d’imbarco aumenterà da 3.150 mq a 6.554 mq. [post_title] => Aeroporto di Pisa: al via il 22 luglio i lavori di ampliamento del terminal [post_date] => 2024-06-27T09:46:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719481606000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Terme di Chianciano si presentano come la destinazione perfetta per un’esperienza di benessere immersa nella natura. Situate in un angolo di Toscana sempre piacevolmente ventilato, anche nelle giornate più calde, le Terme di Chianciano offrono un'ampia gamma di iniziative dedicate al benessere per l'estate 2024. Circondate da giardini fioriti e alberi secolari, immerse tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO, le Terme di Chianciano vantano oltre tremila anni di storia. Il celebre slogan “Chianciano, fegato sano” è oggi sinonimo di un approccio integrato e innovativo al benessere, che va oltre la semplice depurazione del fegato. Le proprietà benefiche dell'Acqua Santa, ideali per eliminare i gonfiori addominali, depurare il fegato dalle tossine e diminuire trigliceridi e colesterolo, sono parte di un programma più ampio e moderno che integra diversi aspetti della salute fisica e mentale. Le Terme di Chianciano offrono un approccio olistico al benessere che integra diverse dimensioni della salute: fisica, mentale e spirituale. Questo approccio si concretizza in programmi personalizzati che combinano cure termali, attività fisica, supporto nutrizionale e tecniche di rilassamento e meditazione. Situate nel secolare Parco Acqua Santa, le Terme Sensoriali propongono venti diverse esperienze termali ispirate alle filosofie orientali, che includono percorsi rilassanti, riequilibranti, energizzanti e depurativi. Le Terme di Chianciano combinano le tradizionali cure termali con un approccio medico avanzato e multidisciplinare. Ogni programma è personalizzato in base alle esigenze individuali. Le Piscine Termali Theia, alimentate dalla sorgente Sillene, offrono oltre 900 metri quadrati di piscine interne ed esterne. Qui, i visitatori possono usufruire di getti d'acqua, idromassaggi, saune, bagni turchi, e aree dedicate ai bambini con grotte secche e umide. Le Piscine Theia sono perfette per un bagno rilassante sotto le stelle grazie ai "Bagni di Notte" del sabato sera e ai "Friday Pool Party" di agosto, che combinano musica dal vivo, cocktail e DJ set per serate estive indimenticabili L’estate alle Terme di Chianciano è dedicata alla famiglia, con servizi anche per i bambini che vanno oltre il semplice divertimento. L'obiettivo è educare al benessere fin dalla giovane età, attraverso attività che stimolano corpo e mente. Le Piscine Termali Theia offrono animazione gratuita nei weekend di luglio e inizio agosto, e ogni giorno dal 12 al 31 agosto. Novità assoluta della stagione 2024 è la Village Card che garantisce sconti e gratuità, incluso un accesso gratuito alla Palestra della Salute e un servizio navetta tra gli stabilimenti termali. Con la Village Card, si può accedere gratuitamente alle Piscine Termali Theia e ottenere sconti dedicati sui concerti serali, sulle Terme Sensoriali e sui Sali di Chianciano. Il Parco Acqua Santa promette un'estate di benessere, sport e natura. [post_title] => Terme Chianciano, proposte per vacanze relax e trattamenti detox [post_date] => 2024-06-27T08:48:21+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719478101000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gran canaria chiama toscana inaugurata la mostra del cammino di santiago dellisola" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1740,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Connettere la comunità locale e internazionale, tenere traccia, tramite una lettura artistica, dei volti e delle storie di chi quotidianamente vive Pordenone e l’hotel. È l’obiettivo di Guest, progetto nato dall'iniziativa del Best Western Plus Park Hotel Pordenone e di Valentina Iaccarino, che ora diventa installazione fotografica permanente.\r

\r

“Siamo emozionati e orgogliosi di questa iniziativa artistica. Ancora grazie a ospiti, clienti e collaboratori per essersi prestati a posare e a chi ha cooperato per realizzarla - dichiara Francesco de Felice, proprietario dell’hotel –. Da sempre cerchiamo di rendere unica e memorabile la permanenza nel nostro albergo e poterlo fare attraverso l’arte è fantastico”.\r

\r

Guest mette in particolare in luce una selezione di ritratti fotografici che ritraggono diversi ospiti dell'hotel, immortalati tra il 2016 e il 2019. Insieme a nomi illustri della politica e del giornalismo italiano, davanti all’obiettivo si sono alternati creativi, registi, fotografi, scrittori, poeti da ogni parte del mondo, ma anche manager, professionisti e collaboratori. I ritratti fotografici realizzati rappresentano così una nuova modalità di raccontare la diversità di situazioni, stili di vita, storie e personalità che si trovano a condividere un comune luogo di incontro. L’installazione è costituita da stampe fotografiche di vari formati e da diciotto fogli di provini a contatto, che raccontano, oltre alle persone ritratte, anche le storie degli scatti stessi. L’installazione fotografica permanente rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 18 alle 22. È comunque consigliato contattare in via preliminare la struttura per verificare la disponibilità delle visite.","post_title":"Gli ospiti protagonisti della mostra fotografica Guest del Best Western Plus Park di Pordenone","post_date":"2024-07-02T09:41:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719913316000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalle tappe del Tour alle strade degli itinerari cicloturistici tra Toscana e Francia. \r

\r

L’offerta cicloturistica del territorio toscano e alcune regioni francesi è stata al centro di un incontro nei giorni scorsi a Palazzo Strozzi Sacrati alla presenza tra gli altri del presidente Giani e dell’ambasciatore in Italia Martin Briens, in occasione della partenza della Grande Boucle da Firenze.\r

\r

«La partenza del tour vuole essere un segno di consolidamento di naturale amicizia che lega non solo l’Italia e la Francia ma ancor più la Toscana e la Francia - afferma il presidente Giani ricordando gli accordi di collaborazione che la Toscana ha con alcuni territori francesi, come quello sottoscritto alcuni mesi fa con la Regione Centro-Valle della Loira, “nello spirito e nell’attuazione del Trattato di fine 2021 firmato tra il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente francese Macron”. Per la Toscana le regioni francesi non sono ‘cugine’, ma ‘sorelle’».\r

\r

«La Toscana e la Francia hanno legami molto stretti - dichiara l'ambasciatore francese in Italia Martin Briens - e grazie al tour de France più di un miliardo di telespettatori potranno ammirare la bellezza dei paesaggi italiani e francesi durante questa edizione, che renderà onore a coloro che hanno segnato la storia del Giro d'Italia, come Gino Bartali, il 'Giusto' tra le nazioni, Fausto Coppi, il Campione, e Marco Pantani, il Pirata”. “Questi giorni solo l’occasione per valorizzare la nostra vasta offerta cicloturistrica della Francia che vuole presentarsi attiva e green con percorsi in bicicletta e tante idee sulle tracce del Tour de France«.\r

\r

Sandrine Buffenoir, nuova Direttrice di Atout France Italia, l’agenzia di promozione turistica francese, evidenzia quali sono gli obiettivi della Francia: «Entro il 2030 la Francia punta a diventare la prima destinazione delle vacanze in bicicletta in Europa, più di Germania e Paesi Bassi, con ben 19 mila chilometri di piste ciclabili, che già oggi accolgono ciclisti da tutto il mondo con oltre 9 milioni di vacanzieri, attirando il 20% dei turisti stranieri».\r

\r

Un fattore di attrattività quello del cicloturismo, su cui “la Toscana sta investendo molto in questi anni, cercando di costruire un’offerta che accompagna il paesaggio e la passione per il ciclismo tipica dei toscani, uscendo dalla fase amatoriale e trovando le condizioni per diventare prodotto turistico - aggiunge l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras, che si è soffermato su alcuni dati - l’Atlante del bike della Toscana ha censito oltre 16mila chilometri di itinerari tra strade segnalate, strade bianche, ciclovie, ciclopiste, a cui si affianca tutta l’offerta integrata degli alloggi, del bike friendly, degli operatori che possono offrire qualcosa».","post_title":"Cicloturismo, Toscana e Francia rilanciano i rapporti per promuovere i territori","post_date":"2024-07-01T12:35:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719837322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 29 milioni gli italiani pronti a partire tra giugno e settembre, per uno o più viaggi, con un budget complessivo pro capite a disposizione di 1.190 euro (+10% rispetto al 2023). L’indice di fiducia dei viaggiatori dell’Osservatorio turismo di Confcommercio si attesta a quota 72 su scala da 0 a 100: 2 punti in più di giugno 2023 e 1 in più di giugno 2019 (anno pre Covid). Trend positivo, quindi, con un probabile 2024 finalmente da record, anche per la domanda interna. Numeri che sanciscono la fine di un lungo periodo in cui il rapporto tra i connazionali e le vacanze era stato decisamente “tiepido” e ben lontano dalle ottime performance dei flussi esteri diretti in Italia. In ogni caso c’è sempre da considerare la variabile meteo che potrebbe influenzare i programmi di vacanza.\r

\r

“Le previsioni per il turismo indicano la possibilità di avere i numeri migliori di sempre - ha commentato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli -. Mai come oggi il settore turistico può contribuire a quella crescita necessaria che ancora manca alla nostra economia. Le sorti di questo 2024, che si concluderà con una manovra di bilancio complicata, dipendono dalla tenuta complessiva dell’occupazione, dalla riduzione dell’inflazione e dalla prevista crescita del turismo in tutte le sue forme”.\r

Spesa e alloggio\r

Riguardo ai mesi scelti per le vacanze gli italiani spenderanno una media pro capite di 750 euro a luglio, 910 euro in agosto - il mese con la maggiore incidenza di vacanze lunghe – e 760 euro a settembre. A giugno questo valore si attesta a 630 euro.\r

\r

Alla domanda su dove pernotteranno in viaggio, le risposte del campione da un lato individuano le classiche strutture turistico-ricettive – alberghi, villaggi vacanza, campeggi e resort – alle quali si indirizzano complessivamente oltre 4 italiani su 10, di cui oltre la metà in alberghi – e dall’altro le seconde case di proprietà o l’ospitalità presso amici e parenti, scelte nel 14% dei casi, che diventano il 17% per le vacanze più lunghe. Per b&b e affitti brevi invece, la preferenza appare più legata alla durata del viaggio. I primi sono scelti addirittura nel 22% dei casi per vacanze brevi, scendendo al 13% per quelle di 7 giorni o più. Per i secondi la tendenza è esattamente opposta: si va dal 9% per gli short break al 14% nelle vacanze più lunghe.\r

\r

Nei 4 mesi in esame, in cui la metà dei viaggiatori previsti farà più vacanze di diversa durata, è significativa la quota (34%) di coloro che sceglieranno mete tanto nazionali quanto oltre confine. Il 58% resta però sempre fedele all’Italia, scegliendo esclusivamente destinazioni della Penisola, mentre il restante 8% farà vacanze solo all’estero.\r

Mete\r

Delle destinazioni scelte per i viaggi tra giugno e settembre, il 24% saranno mete balneari, soprattutto per le vacanze più lunghe, dove questa preferenza raggiunge il 39% delle indicazioni espresse dal campione intervistato. Ravvivato interesse quest’anno per la montagna, che raccoglie il 13% delle preferenze superando, seppure di poco, tanto le città quanto i luoghi d’arte, entrambi con l’11% delle preferenze. Su questi ultimi però gli italiani programmano maggiormente 1 o 2 notti a destinazione, così come per i piccoli borghi, che seguono con il 10% delle preferenze.\r

\r

Italia: parlando di geografia dei viaggi, a sostenere l’interesse degli italiani per le vacanze estive in montagna contribuisce fortemente il Trentino Alto Adige, costantemente nella top list dopo la Toscana – per i viaggi di breve e media durata – e dopo Sardegna e Puglia per le vacanze più lunghe. A riprova della passione per il mare troviamo supergettonate, oltre a Sardegna e Puglia, anche Sicilia ed Emilia Romagna, alle quali si aggiunge la Liguria, quest’ultima soprattutto per i viaggi brevi e le vacanze con massimo 5 pernottamenti.\r

\r

Estero: rivolgendo l’attenzione oltre confine, continua a prevalere il panorama delle destinazioni europee, particolarmente fruibili d’estate, dove l’offerta di Grecia e Spagna catalizza fortemente l’attenzione dei nostri connazionali con la Francia che segue più a distanza.","post_title":"Confcommercio: forse un 2024 da record per il turismo italiano","post_date":"2024-07-01T12:34:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719837256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Andrà in scena dal 25 luglio al 6 agosto nelle due isole gemelle l’Antigua Carnival 2024, il più grande festival estivo dei Caraibi e appuntamento di grande richiamo per la destinazione.\r

\r

Quest'anno, per celebrare il Carnevale, l'Antigua and Barbuda Tourism Authority ha lanciato la campagna “Be Here” Carnival, per invitare i visitatori a vivere questa esperienza unica.\r

\r

\"Abbiamo lanciato la nostra campagna “Be Here” per il Carnevale - ha dichiarato Cherrie Osborne, direttore del Turismo per Regno Unito ed Europa -. Siamo entusiasti di condividere le novità di Antigua e Barbuda e incoraggiare le persone a visitare la nostra destinazione.\"\r

\r

L'evento, nato nell’epoca coloniale, è legato alla storia dell'isola e celebra l'emancipazione dalla schiavitù risalente al 1° agosto 1834, rappresentando una vera e propria festa della libertà che negli anni è divenuta una tradizione unica nel suo genere. Il culmine dei festeggiamenti si raggiunge il primo lunedì d’agosto quando, alle quattro del mattino, i fuochi si accendono e comincia il “J'ouvert” morning, in cui tutti si riuniscono per le strade della capitale formando un gigantesco serpentone danzante.\r

\r

Durante i 13 giorni di festeggiamenti, i visitatori potranno partecipare a una serie di eventi, tra cui il concorso Party Monarch e Calypso Monarch dei Calypsonians, la spettacolare Parade of Bands, la Queen of Carnival, il Mr and Mrs Teenage Pageant, il Jaycees Queen's Show e l’Emancipation Watch Night. Questi eventi principali saranno accompagnati da una serie di festeggiamenti minori, concerti locali, fiere gastronomiche e spettacoli culturali, garantendo un'esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti.\r

\r

","post_title":"Antigua Carnival 2024: al via il 25 luglio l'attesa kermesse dell'estate","post_date":"2024-06-28T12:03:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1719576212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove proposte pensate appositamente per gli ospiti più giovani e per i loro familiari, con esperienze sia terra, grazie a tour speciali creati su misura, sia a bordo, grazie ad attività di intrattenimento legate ai tour. E' l'ultima delle novità dell'estate di Costa Crociere. Le proposte di terra sono disponibili in particolare nelle principali destinazioni del Mediterraneo occidentale (Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari, Barcellona, Valencia e Marsiglia) e consentiranno di creare un ponte esperienziale bordo-terra, con attività pre e post escursioni, curate dal team di animatori dei club di bordo dedicati ai più giovani, lo Squok e il Teens.\r

\r

Il programma prevede due opzioni principali: una pensata per bambini e bambine dai tre ai 13 anni accompagnati dai familiari; un'altra riservata ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni. Nel primo caso si potrà per esempio esplorare Palermo con i suoi mercati alla ricerca degli ingredienti del dolce siciliano più famoso, il cannolo, e al termine partecipare a una cooking class nel food lab di bordo. Ma anche di scoprire Marsiglia attraverso i giochi e i prodotti più celebri della destinazione, come la petanque e il famoso sapone, oppure di vivere una giornata sulle colline di Genova, con la testa tra le stelle, dopo aver raggiunto l’Osservatorio grazie alla funicolare storica di Righi. Queste proposte sono disegnate con un ritmo lento, e prevedono momenti di svago e di gioco, ma anche momenti di riposo, per permettere a tutta la famiglia di vivere al meglio l’esperienza.\r

\r

Per i giovani dai 14 ai 17 anni il programma prevede invece esperienze pensate per soddisfare il loro desiderio di avventura, divertimento ma anche di autonomia, visto che potranno partecipare da soli, insieme ai loro coetanei, sotto la supervisione degli animatori Costa. Si spazierà dai tour fotografici alla scoperta della street art tra le vie di Marsiglia ad attività più avventurose come surf e paddle-boarding sulla costa di Cagliari. Ma si potranno anche fare passeggiate attraverso la Napoli più instagrammabile: dalla vivace atmosfera dei quartieri Spagnoli al tempio dedicato a Maradona, seguendo il percorso più social della città. O ancora, trekking alla grotta dei Falsari, nei pressi di Savona, o un’esperienza a Palermo su Lisca Bianca: un piccolo veliero con una storia incredibile, dove navigare in sicurezza imparando le principali manovre di una barca a vela.\r

\r

Il nuovo programma dedicato alle famiglie comprende anche diverse attività di intrattenimento a bordo, disegnate per creare una continuità con i tour nelle diverse destinazioni, in modo da proporre un’esperienza a tema lungo l’intera giornata. I bambini e le bambine avranno l’opportunità di partecipare a cooking class insieme ai loro genitori, imparando i segreti della cucina dalle mani degli chef di bordo. O dare libero sfogo alla loro creatività e vitalità partecipando a divertenti workshop, balli e attività sportive di gruppo. In particolare, sulla Toscana e sulla Smeralda, una delle giornate della crociera sarà interamente dedicata alle famiglie, con la mascotte Squok che guiderà gli ospiti in tutte le esperienze di quella giornata, che avrà il culmine con lo spettacolo serale al Colosseo.\r

\r

“Le famiglie sono un target fondamentale per la nostra offerta - sottolinea il senior vice president guest experience e on board sales operations di Costa Crociere, Giuseppe Carino -. In particolare, i mesi estivi e gli itinerari nel Mediterraneo occidentale sono tra i più apprezzati da questo segmento di mercato. Grazie alle nostre nuove proposte le escursioni diventeranno vere e proprie esperienze pensate su misura per le famiglie, adatte a diverse fasce di età, che avranno un collegamento forte con le attività di animazione a bordo, in modo da creare un percorso a tema che accompagnerà i nostri ospiti più giovani e i loro familiari durante tutta la giornata”.","post_title":"L'estate di Costa si arricchisce di nuove esperienze per la famiglie","post_date":"2024-06-27T14:51:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1719499916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte il 29 giugno il nuovo servizio intermodale “Argentario Link”, una delle novità regionali della Summer Experience di Trenitalia. 'Argentario Link' consentirà di viaggiare in treno fino a Orbetello-Monte Argentario e poi proseguire in bus fino a Porto Santo Stefano. Il biglietto treno + bus potrà essere acquistato in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia, indicando come stazione di arrivo o partenza “Porto Santo Stefano”.\r

\r

«E’ una bella notizia - dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e sulla quale puntiamo molto. Un modello virtuoso, esempio di una collaborazione positiva e di una sinergia che garantisce maggiore agilità a chi viaggia».\r

\r

Oltre 35 collegamenti giornalieri nei feriali e 26 nei festivi, per raggiungere o partire dalla città dell’Argentario verso tutte le destinazioni offerte da Trenitalia.\r

Si tratta di una novità – e di un nuovo passo verso una mobilità sostenibile e integrata – nell’ambito della programmazione del trasporto regionale toscano, resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi. ","post_title":"Toscana, con Argentario Link parte il nuovo servizio Trenitalia, novità della Summer Experience","post_date":"2024-06-27T12:11:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719490278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana delle due ruote a pedali, sarà presente a Becycle, l’evento organizzato da Pitti Immagine che fino al 28 giugno celebra la bicicletta alla Stazione Leopolda di Firenze. Per l’occasione il comitato scientifico per la parte cicloturismo e destinazioni è stato affidato a Toscana Promozione Turistica.\r

\r

L’evento è organizzato in coincidenza con il Grand Départ del Tour de France previsto a Firenze il 29 giugno. Becycle è dedicato al mondo delle biciclette, del cicloturismo e dello stile di vita legato alla bici. Ci saranno anche le Regioni interessate dalle tappe italiane del Tour e gli Enti vocati al cicloturismo, al turismo sostenibile e a quello attivo, tutti settori in cui la Toscana è leader. \r

\r

«Ci apprestiamo a vivere un momento unico con la partenza del Tour de France – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - Per la bicicletta, e per tutto quello che ad essa ruota intorno, abbiamo investito e continueremo ad investire risorse ed energie importanti. Con un’offerta che mette al centro la sostenibilità, il turismo slow e una ricchezza culturale quasi unica».\r

\r

“Il bike – aggiunge Leonardo Marras, assessore al turismo - è uno dei principali attrattori dell’offerta turistica della regione che, infatti, è stata la prima a dotarsi di un Atlante degli itinerari cicloturistici: uno strumento digitale in continuo aggiornamento che facilita l'organizzazione del viaggio. Con oltre 15.000 km di percorsi, la guida offre anche informazioni su strutture e proposte di vacanze a tema, risorsa essenziale per pianificare un tour in bicicletta attraverso il portale web dedicato www.visittuscany.com, che include descrizioni dettagliate, mappe interattive, profili altimetrici e indicazioni utili».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cicloturismo, la Toscana protagonista a Becycle a Firenze fino al 28 giugno","post_date":"2024-06-27T12:10:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719490258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenderanno il via il prossimo 22 luglio i lavori per l'ampliamento e ristrutturazione del terminal dell’aeroporto di Pisa. Il progetto porterà l'infrastruttura a gestire tra i 6 e i 7 milioni di passeggeri annui e, al termine, la superficie totale passerà da 39.500 a 50.600 mq (+28%).\r

\r

I lavori, che saranno realizzati in-house dalla società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni, prevedono solo una breve pausa nelle settimane centrali di agosto in concomitanza con il picco di traffico passeggeri atteso nello scalo – con un investimento previsto di circa 70 milioni di euro e una durata stimata di 27/28 mesi.\r

\r

Sono tre le fasi di avanzamento in calendario: la prima, con una durata prevista di circa 12 mesi, prevede la costruzione di un nuovo edificio di 7.100 mq destinato a ospitare al piano terra gli arrivi con il mantenimento, nella fase dei lavori, dell’operatività nel terminal esistente. Al termine dei lavori, gli arrivi saranno spostati in questo nuovo edificio. \r

\r

La seconda fase, con una durata di circa 11 mesi, prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal arrivi (circa 6.700 mq) posto al piano terra, resa possibile grazie alla migrazione degli stessi nel nuovo edificio. Contestualmente si procederà alla ristrutturazione del primo piano dello scalo (1.580 mq), creando un nuovo collegamento verticale, una sala Vip e una hall di controllo passaporti. Al termine dell’intervento di ristrutturazione, lo spazio ospiterà le operazioni di partenze.\r

\r

La terza, e ultima, fase, con una durata di circa 4,5 mesi, prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal partenze (circa 3.680 mq) posto al piano terra di fianco all’attuale terminal arrivi. In parallelo, al primo piano verrà eliminato l’attuale settore controllo passaporti, ampliando la hall di imbarco extra Schengen. Al termine di questo intervento, le aree oggetto delle fasi 2 e 3 di ristrutturazione verranno unite a formare un unico spazio dedicato alle partenze che saranno quindi separate dagli arrivi con conseguenti importanti benefici nella gestione dei flussi e dell’operatività dello scalo. Complessivamente, l’area d’imbarco aumenterà da 3.150 mq a 6.554 mq. ","post_title":"Aeroporto di Pisa: al via il 22 luglio i lavori di ampliamento del terminal","post_date":"2024-06-27T09:46:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719481606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Terme di Chianciano si presentano come la destinazione perfetta per un’esperienza di benessere immersa nella natura. Situate in un angolo di Toscana sempre piacevolmente ventilato, anche nelle giornate più calde, le Terme di Chianciano offrono un'ampia gamma di iniziative dedicate al benessere per l'estate 2024.\r

\r

Circondate da giardini fioriti e alberi secolari, immerse tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO, le Terme di Chianciano vantano oltre tremila anni di storia.\r

\r

Il celebre slogan “Chianciano, fegato sano” è oggi sinonimo di un approccio integrato e innovativo al benessere, che va oltre la semplice depurazione del fegato. Le proprietà benefiche dell'Acqua Santa, ideali per eliminare i gonfiori addominali, depurare il fegato dalle tossine e diminuire trigliceridi e colesterolo, sono parte di un programma più ampio e moderno che integra diversi aspetti della salute fisica e mentale. \r

\r

Le Terme di Chianciano offrono un approccio olistico al benessere che integra diverse dimensioni della salute: fisica, mentale e spirituale. Questo approccio si concretizza in programmi personalizzati che combinano cure termali, attività fisica, supporto nutrizionale e tecniche di rilassamento e meditazione.\r

\r

Situate nel secolare Parco Acqua Santa, le Terme Sensoriali propongono venti diverse esperienze termali ispirate alle filosofie orientali, che includono percorsi rilassanti, riequilibranti, energizzanti e depurativi.\r

\r

Le Terme di Chianciano combinano le tradizionali cure termali con un approccio medico avanzato e multidisciplinare. Ogni programma è personalizzato in base alle esigenze individuali.\r

\r

Le Piscine Termali Theia, alimentate dalla sorgente Sillene, offrono oltre 900 metri quadrati di piscine interne ed esterne. Qui, i visitatori possono usufruire di getti d'acqua, idromassaggi, saune, bagni turchi, e aree dedicate ai bambini con grotte secche e umide. Le Piscine Theia sono perfette per un bagno rilassante sotto le stelle grazie ai \"Bagni di Notte\" del sabato sera e ai \"Friday Pool Party\" di agosto, che combinano musica dal vivo, cocktail e DJ set per serate estive indimenticabili \r

\r

L’estate alle Terme di Chianciano è dedicata alla famiglia, con servizi anche per i bambini che vanno oltre il semplice divertimento. L'obiettivo è educare al benessere fin dalla giovane età, attraverso attività che stimolano corpo e mente. Le Piscine Termali Theia offrono animazione gratuita nei weekend di luglio e inizio agosto, e ogni giorno dal 12 al 31 agosto.\r

\r

Novità assoluta della stagione 2024 è la Village Card che garantisce sconti e gratuità, incluso un accesso gratuito alla Palestra della Salute e un servizio navetta tra gli stabilimenti termali. Con la Village Card, si può accedere gratuitamente alle Piscine Termali Theia e ottenere sconti dedicati sui concerti serali, sulle Terme Sensoriali e sui Sali di Chianciano. Il Parco Acqua Santa promette un'estate di benessere, sport e natura.","post_title":"Terme Chianciano, proposte per vacanze relax e trattamenti detox","post_date":"2024-06-27T08:48:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1719478101000]}]}}