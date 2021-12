Gli Usa pensano di revocare il divieto ai passeggeri dei Paesi africani

Il governo degli Stati Uniti sta già valutando di eliminare i veti imposti ai passeggeri di vari Paesi africani per l’individuazione della variante Omicron. “Speriamo di poter revocare tale divieto entro un ragionevole lasso di tempo”, afferma Anthony Fauci, capo consigliere medico del presidente Joe Biden .

Il motivo è che, secondo le prime indicazioni, tutto fa pensare che la nuova variante potrebbe essere meno pericolosa della Delta, da mesi dominante nel Paese. Parlando alla CNN, Fauci ha spiegato che “finora non sembra avere un grado di gravità molto elevato”.

Tuttavia, chiarisce che “dobbiamo stare molto attenti prima di stabilire che sia meno grave, o che non causi realmente una malattia grave, rispetto al Delta”. Fauci ha anche assicurato che “siamo tutti molto dispiaciuti per le difficoltà che non solo il Sudafrica, ma le altre nazioni africane stanno affrontando”.