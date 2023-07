Gli Stati Uniti sono il primo mercato dei viaggi a livello mondiale: superati i numeri 2019 Il turismo negli Stati Uniti è protagonista di una parabola ascendente: secondo l’ultimo rapporto di ricerca sui viaggi firmato da Phocuswright – U.S. Travel Market Report 2022-2026 – nel 2022 il mercato dei viaggi statunitense è cresciuto del 51% raggiungendo i 422 miliardi di dollari e diventando il primo grande mercato dei viaggi a livello globale. In altre parole, i numeri hanno superato quelli raggiunti nel 2019. L’economia Usa continua a mostrare resilienza e solidità, a dispetto degli ostacoli: il fallimento di tre banche regionali statunitensi nella prima metà del 2023, il mercato del lavoro segnato da massicci in aziende tecnologiche come Alphabet, Facebook, Salesforce e Amazon. Il conflitto geopolitico che ha avuto inizio con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, accompagnato da una traiettoria di crescita lenta in Europa e in Cina e dalle sfide affrontate nella gestione della catena di approvvigionamento. Malgrado ciò – evidenzia Phocuswright – la passione degli americani per i viaggi ha prevalso, anche in mezzo a notevoli incertezze. Gli americani hanno continuato ad attribuire un valore maggiore ai viaggi rispetto ad altre spese discrezionali come la ristrutturazione della casa, la ristorazione e l’elettronica. Condividi

[post_title] => Thrends: crociere in recupero grazie alla crescita dei ricavi ancillary [post_date] => 2023-07-27T11:45:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690458346000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_216462" align="alignleft" width="300"] La Skyline di Los Angeles[/caption] Il turismo negli Stati Uniti è protagonista di una parabola ascendente: secondo l'ultimo rapporto di ricerca sui viaggi firmato da Phocuswright - U.S. Travel Market Report 2022-2026 - nel 2022 il mercato dei viaggi statunitense è cresciuto del 51% raggiungendo i 422 miliardi di dollari e diventando il primo grande mercato dei viaggi a livello globale. In altre parole, i numeri hanno superato quelli raggiunti nel 2019. L'economia Usa continua a mostrare resilienza e solidità, a dispetto degli ostacoli: il fallimento di tre banche regionali statunitensi nella prima metà del 2023, il mercato del lavoro segnato da massicci in aziende tecnologiche come Alphabet, Facebook, Salesforce e Amazon. Il conflitto geopolitico che ha avuto inizio con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, accompagnato da una traiettoria di crescita lenta in Europa e in Cina e dalle sfide affrontate nella gestione della catena di approvvigionamento. Malgrado ciò - evidenzia Phocuswright - la passione degli americani per i viaggi ha prevalso, anche in mezzo a notevoli incertezze. Gli americani hanno continuato ad attribuire un valore maggiore ai viaggi rispetto ad altre spese discrezionali come la ristrutturazione della casa, la ristorazione e l'elettronica. [post_title] => Gli Stati Uniti sono il primo mercato dei viaggi a livello mondiale: superati i numeri 2019 [post_date] => 2023-07-27T10:49:44+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690454984000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450423 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 300 agenzie incontrate per un totale di più di 12 milioni di euro di preventivi processati, con un tasso di conferma che supera il 12%, per un fatturato finale di circa 1,2 milioni di euro. Sono i numeri dei primi 100 giorni di Mapo World, la nuova divisione lungo raggio dell'omonimo operatore pugliese nata a fine marzo a Torino. "Tutti numeri che attestano la bontà del progetto e della visione di un prodotto non standardizzato ma cucito sartorialmente sulle esigenze del cliente - spiega il direttore commerciale, Fabrizio Celeghin -. Non solo: la scelta del nord come sede degli uffici outgoing, contrapposta alla Bari di Mapo Travel, ha portato benefici a entrambi i prodotti, con una crescita di fatturato in tutte le zone della penisola”. Nei primi 100 giorni di attività, Mapo World ha organizzato ben sette eventi esclusivamente dedicati agli agenti di viaggi: "Il confronto tra chi ha progettato l’itinerario e chi dovrà presentarlo al cliente finale è fondamentale per la costruzione di un viaggio tailor made - sottolinea Celeghin -. Abbiamo incontrato le agenzie a Padova, Brescia e Pescara; poi nella sede Mapo World di Torino, oltre alla serata di inaugurazione del brand, abbiamo organizzato due lunch con le agenzie del territorio. Infine, a inizio giugno, in collaborazione con la catena alberghiera The Lux Collective, abbiamo ospitato adv da tutta Italia per l’apertura del Mapo Resort Villa Hermosa a Porto Cesareo”. E ora Mapo World guarda avanti con la ripresa in autunno del tour di formazione nelle principali città italiane e la tappa del Ttg di Rimini a ottobre. "Il nostro team si arricchisce inoltre della presenza di Claudia Battegazzore, specialista di prodotto Stati Uniti. Prevediamo inoltre un potenziamento della rete commerciale in tutta Italia - conclude Celeghin -. Tutto questo, ne siamo certi, ci porterà a centrare e superare l’obiettivo di fatturato di 3 milioni di euro che avevamo fissato per il 2023. E siamo già proiettati e al lavoro sul 2024: anno in cui le tante richieste ricevute confermano il trend positivo per Thailandia, Stati Uniti e Giappone”. [post_title] => Mapo World: in 100 giorni raggiunti gli 1,2 mln di fatturato. Celeghin: chiuderemo sopra il budget [post_date] => 2023-07-27T10:05:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690452315000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Investire sulle Persone, sul Pianeta e sulla Prosperità”: sarà questo il tema focale della Tourism Week 2023 dell'isola di Anguilla, che si svolgerà dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi. «La prosperità della nostra isola e della nostra gente è fortemente legata al benessere e alla fortuna dell’industria del turismo - ha affermato Haydn Hughes, ministro delle Infrastrutture, delle Comunicazioni, dei Servizi e del Turismo -. Dobbiamo investire nell’innovazione e nella tecnologia per sprigionare l’enorme potenziale del turismo al fine di creare opportunità per la nostra gente e costruire un’economia solida. Il settore del turismo mondiale è uno dei principali datori di lavoro del mondo, e il nostro obiettivo è quello di generare una prosperità inclusiva sull’isola di Anguilla attorno ai pilastri dell’innovazione e dell’imprenditorialità». Il settore del turismo si conferma come il «motore dell’economia di Anguilla, e dobbiamo investire sulle persone fornendo percorsi e opportunità di carriera al fine di attrarre i giovani in questo settore - ha sottolineato Stacey Liburd, direttore dell'ente del turismo -. Le opportunità di lavoro non si limitano al settore ricettivo; offrire l'accesso a programmi di formazione accademica, formazione professionale e imprenditorialità è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento di un’ ampia forza lavoro di talento che è la base in grado di garantire il continuo successo del nostro comparto». Altro tema chiave quello legato alla sostenibilità ambientale: «Per il turismo è fondamentale costruire infrastrutture sostenibili al fine di garantire il futuro di questo settore nel lungo periodo - ha precisato Quincia Gumbs-Marie, ministro della Sostenibilità, Innovazione e dell’Ambiente -. Aver partecipato alla Blue Belt Initiative è stato un primo passo, tuttavia, accelerare la trasformazione ecologica del settore del turismo è un processo in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di gestire le nostre risorse marine e costiere e coinvolgere sia i nostri attuali partner che i nuovi investitori in modo da aumentare la produttività, portare valore aggiunto alla nostra economia, creare nuove opportunità di lavoro e migliorare lo stile di vita delle nuove generazioni». [post_title] => Anguilla: la Tourism Week 2023 ruota attorno alle persone e alla sostenibilità ambientale [post_date] => 2023-07-27T09:25:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690449935000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa volta decisamente pagina archiviando il 2022 con un utile di 14,5 milioni di euro, su ricavi che hanno raggiunto quota 2,34 miliardi di euro, in crescita del 61,6%. Come anticipato dal quotidiano El Español, la compagnia aerea si lascia quindi alle spalle le pesanti perdite dovute alla pandemia, che nel 2021 avevano segnato un rosso di 304,3 milioni che, sommate a quelle del 2020, ammontavano a 732 milioni di euro di perdite in due anni. A spingere al rialzo il fatturato è stata in particolare la performance delle rotte americane, che hanno contribuito ai ricavi per 1,55 miliardi di euro, l'11,2% in più rispetto all'anno precedente lo scoppio della pandemia e pari al 66% del totale. Un dato che è anche di buon auspicio in vista della conclusione dell'iter di acquisizione del vettore da parte del gruppo Iag. A restare al di sotto dei numeri del 2019 è il dato relativo ai passeggeri trasportati che nel 2022 sono stati circa 10 milioni contro i 13,1 milioni registrati nell'ultimo anno pre-Covid. Anche il numero dei dipendenti resta inferiore a quello pre-pandemia, con un totale di 3.248 lavoratori rispetto ai 4.238 che aveva nel 2019. [post_title] => Air Europa inverte la rotta e archivia il 2022 con profitti per 14,5 milioni di euro [post_date] => 2023-07-27T09:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690449348000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450381 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Programmi dai tre agli otto giorni a tariffe molto competitive valide fino al 15 settembre, per pacchetti incentrati sulla scoperta del paese durante l’estate. E' la Summer Promotion della dmc giordana Grand Tours: “Abbiamo voluto valorizzare un periodo in cui l’affluenza di turisti è più bassa nonostante le temperature non siano proibitive - spiega il ceo della destination management company, Mahmoud Khasawneh -. Un modo per aiutare i nostri partner a soddisfare anche i budget più bassi garantendo sempre il livello dei nostri servizi”. “Perché rinunciare alla bassa stagione, se può diventare un’opportunità per chi lavora nel turismo? - aggiunge Carla Diamanti, travel coach, docente universitaria, giornalista e grande esperta di Giordania che coordina il mercato italiano della dmc sviluppando e supervisionando ogni percorso con sguardo attento alla destinazione -. Adoro la Giordania d’estate, con giornate lunghissime, serate limpide e temperature mai eccessive”. Attenzione rivolta non solo all’esigenza del cliente ma anche al patrimonio naturale e culturale, sempre al centro dei circuiti di Grand Tours, che mirano al pieno coinvolgimento delle comunità locali e alla tutela dell’ambiente. L’operatore giordano sta in particolare lavorando a progetti ecosostenibili per una inedita proposta turistica che farà parte delle nuove offerte e che sarà lanciata a breve. [post_title] => Grand Tours: la Summer Promotion per vivere la Giordania d'Estate [post_date] => 2023-07-26T13:39:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690378747000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Laika style, lusso di Robeta, detraibilità fiscale Autoroen, tecnologia AL-KO VTE e Innova, sicurezza NPK, design per accessori Mesa Xl: ecco le prime novità del Salone del Camper di Parma, in programma dal 9 al 17 settembre, giunto all 14a edizione. In oltre 100.000 mq e 5 padiglioni di Fiere di Parma, si daranno appuntamento oltre 300 espositori in 4 aree merceologiche dedicate alle aziende produttrici di camper e caravan, attrezzatura e accessori. L’obiettivo è quello di superare i risultati dello scorso anno di 110 mila visitatori (+10% sul 2021) e anche quest’anno saranno presenti tutti i più importanti produttori di veicoli ricreazionali provenienti da ben 15 paesi. Il focus naturalmente sarà su camper e caravan, con le altre sezioni che completano l’offerta: Area shopping (prodotti per i piccoli spazi), Accessori per il camping e Percorsi e Mete riservato alle proposte turistiche e alla Strada dei Sapori con le eccellenze dell’enogastronomia artigianale. [post_title] => Salone del Camper, le novità a Parma dal 9 al 17 settembre [post_date] => 2023-07-26T13:12:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690377173000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450375 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_316243" align="alignleft" width="300"] Venezia si conferma la città italiana con il prezzo medio per camera d'hotel più elevato[/caption] Prosegue il buon momento dell'industria dell'ospitalità italiana che anche nel secondo trimestre dell'anno conferma dati in decisa crescita. A rivelarlo sono gli indicatori dell'Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia. Il periodo aprile-giugno 2023 va in archivio con risultati eccellenti, sia in termini di occupazione camere (+5,9 punti percentuali rispetto al 2022), sia di prezzo medio (+17,3%), con una tendenza positiva del movimento turistico business e ancor più di quello leisure, sostenuto dal ritorno in massa dei clienti extraeuropei. La buona performance del secondo trimestre dell’anno non consente tuttavia per ora di superare i numeri pre-Covid del 2019 in termini di occupazione camere (-0,3 punti percentuali), ma il dato va letto alla luce del contemporaneo innalzarsi dei prezzi medi, oggi superiori del 25,9% rispetto a quattro anni fa. I dati confermano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con i settori luxury (5 stelle), upscale (4 stelle) e midscale (3 stelle) in crescita rispetto al 2022 per adr (+23,2%, +14,8% e +14% risp.) e occupazione (+5,1 p.p., +4,1 p.p. e +4,1 p.p. risp.). Analizzando l’andamento dell'occupazione su scala nazionale, tra le 39 città monitorate ne emergono ben 37 che superano la simbolica quota (gestionalmente parlando) del 60%, con 20 destinazioni che stanno al di sopra del 70%. Firenze (81,3%), Napoli (81,0%) e Roma (80,4%) guidano la graduatoria, seguite da Como (79,7%), Milano (78,5%), Genova (75,6%), Udine (75,5%), Bergamo (75,1%) e Palermo (75,0%). Per quanto riguarda il prezzo di vendita, al vertice della top 10 si conferma Venezia, con un prezzo medio camera di 239,68 euro (+19,9% rispetto allo scorso anno), davanti a Firenze (205,09 euro, +22%), Milano (197,81 euro, +19,2%), Roma (179,33 euro, +20,5%), Como (149,01 euro, +25,6%), Napoli (115,19 euro, +17,1%), Genova (107,94 euro, +12,8%), Bologna (104,85 euro, +6,%), Torino (104,84 euro, +8,9%) e Palermo (102,06 euro, +8,1%). [post_title] => Trademark: prezzi medi hotel a +25,9% sul 2019. 