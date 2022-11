Gli Emirati Arabi puntano ai 122 miliardi di dollari all’anno dal turismo entro il 2031 Gli Emirati Arabi hanno varato il nuovo piano strategico per il turismo al 2031, con l’obiettivo di incrementare il contributo del comparto al Pil nazionale fino a 122 miliardi di dollari all’anno. Il piano, come illustrato da Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, prevede un incremento annuo di 7,4 miliardi di dollari e punta a catalizzare nuovi investimenti per 27,2 miliardi di dollari nel settore turistico del Paese, nonché ad attrarre 40 milioni di ospiti in hotel nel 2031. La nuova strategia comprende 25 iniziative e linee guida per sostenere lo sviluppo del settore turistico nel Paese. Nella prima metà del 2022, con il ritorno dei flussi turistici, le entrate turistiche degli Emirati Arabi Uniti hanno superato i 5 miliardi di dollari. “Il turismo è fondamentale per diversificare la nostra economia e aumentare la competitività globale degli Emirati – ha dichiarato Al Maktoum -. Nel primo trimestre del 2022, i nostri aeroporti hanno accolto 22 milioni di passeggeri. Il nostro obiettivo è che il contributo del settore turistico al Pil raggiunga i 122 miliardi di dollari nel 2031”. Le varie autorità turistiche federali e locali, le compagnie aeree nazionali, le istituzioni e le aziende internazionali lavoreranno insieme per rafforzare l’identità turistica unificata e sostenere l’ecosistema turistico integrato e consolidato del Paese, al fine di offrire un’esperienza di eccellenza ai turisti di tutto il mondo.

