Giordania: “Vogliamo che l’Italia torni ad essere il primo mercato europeo”

La Giordania rinsalda il legame con il mercato italiano, “storicamente un bacino strategico per noi, che in epoca pre-Covid, nel 2019, era il primo per importanza in Europa e vogliamo che torni tale”. Ahmad Alhmoud, marketing director del Jordan Tourism Board, sottolinea come in questo momento le attese per una stagione positiva e di ripartenza siano elevate. “Da quando anche l’Italia, a inizio marzo, ha rimosso le restrizioni per i viaggi all’estero c’è subito stato un riscontro positivo. E per entrare in Giordania non sono più necessari né test Pcr né certificato di vaccinazione: è sufficiente scaricare l’app per ottenere il QR code e si è liberi di viaggiare nel Paese”.

L’orizzonte temporale per tornare ai numeri dei flussi turistici 2019 è fissato “al 2024 a livello generale”. Certamente a supportare i flussi dall’Italia ci sono collegamenti aerei diretti “potenziati, con Royal Air Jordanian, easyJet, Ryanair e da quest’anno anche con Wizz Air, sia da Milano sia da Roma”.

Tra le iniziative 2022 c’è in primo piano la promozione della nuova brand identity “Kingdom of Time, lanciata lo scorso novembre, affinché diventi sempre più riconoscibile. Numerose anche le iniziative di co-marketing con gli operatori italiani e quelle su più ampia scala, come in questi giorni sulle metro di Milano e Roma”.