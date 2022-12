Giordania: entrate turistiche a +115% nei primi 11 mesi dell’anno. Arrivi a quota 4,6 milioni La Giordania ha realizzato una crescita del 115% delle entrate turistiche nei primi 11 mesi del 2022, raggiungendo i 5,3 miliardi di dollari, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati elaborati dalla Banca Centrale di Giordania evidenziano come il Paese abbia accolto un totale di 4,6 milioni di turisti, pari ad un aumento di circa 2,4 milioni. Il volume della spesa turistica al di fuori del Regno è salito a 1,351 miliardi di dollari nei primi 11 mesi del 2022, segnando un aumento del 60,8% rispetto al periodo corrispondente del 2021, come risultato dell’aumento del numero di turisti giordani che viaggiano all’estero. A livello mensile, le entrate turistiche sono aumentate del 50,3% nel novembre 2022 rispetto al corrispondente mese del 2021, raggiungendo i 514 milioni di dollari.

\r

Occupazione media oltre l'87% nelle sue più di 3 mila unità abitative distribuite in otto Paesi europei e ricavi medi per camera disponibile (revpar) a quota 100 euro. Sono i numeri del 2022 del giovane operatore tedesco di boutique apartment digitalizzati, Numa Group. Una compagnia in forte espansione, che solo quest'anno ha ricevuto 45 milioni di dollari di nuovo capitale per la crescita. In primavera, l’azienda ha avviato un ulteriore percorso di espansione con un forte incremento di capitale. Insieme a LaSalle Investment Management, Numa ha infatti lanciato una strategia pan-europea con un obiettivo portfolio di hotel in città da 500 milioni di euro. La partnership strategica fa parte della crescente attività di investimenti value-added di LaSalle Investment Management e mira all’acquisizione, riqualificazione e gestione di boutique apartment per soggiorni di breve e lunga durata, nonché allo sviluppo di progetti di riconversione.\r

\r

\"Notiamo che l’istituzionalizzazione del segmento dei boutique apartment sta lentamente progredendo - spiega il ceo di Numa Group, Christian Gaiser -. Siamo riusciti a convincere nuovi investitori grazie alle nostre ottime performance. Oltre a Dn Capital, si sono quindi aggiunti anche operatori come Soravia, Cherry Ventures, Scope Hanson e Kreos Capital, che stanno accelerando la nostra crescita\". \"Il 2022 è stato un anno molto forte per noi - aggiunge il presidente, Dimitri Chandogin -. Ci siamo espansi con sedi in nuovi mercati e siamo molto ottimisti per il 2023. In pochi mesi, non solo stiamo pianificando una crescita nelle destinazioni esistenti, ma ci svilupperemo anche in Francia, Regno Unito, Irlanda e nei Paesi nordici”.\r

\r

Tra le inaugurazioni più recenti, il Numa Arc è stato aperto, più grande proprietà del portfolio, nell’ex hotel Angleterre di Friedrichstraße a Berlino, non lontano da Checkpoint Charlie. Dopo la ristrutturazione, il suggestivo grattacielo dell’ex Novotel-Suites Hotel nel quartiere di St. Georg ad Amburgo diventerà poi presto un altro indirizzo Numa. Il gruppo sta anche entrando nel mercato portoghese con la gestione di una proprietà da 77 unità abitative a Lisbona, situata nell’ex sede della Federcalcio lusitana, che aprirà nel secondo trimestre del 2024. E ancora: nel centro di Oslo, l’ex principale ufficio postale della città dovrebbe aprire come hotel completamente digitalizzato nel secondo semestre del 2023. Infine l'Italia, dove la compagnia ha ampliato la propria presenza con le inaugurazioni nel corso di quest'anno dei Numa Vici e Numa Portico a Roma, nonché del Numa Fiore a Firenze.","post_title":"Il gruppo Numa chiude un ottimo 2022 e prosegue la sua politica di espansione","post_date":"2022-12-14T10:58:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671015538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2022 sono mancate circa 300 mila figure professionali nei settori del turismo e ristorazione, che sperimentano \"difficoltà di reperimento di lavoratori\", secondo l'analisi di Confesercenti. Solo per l'ultimo trimestre del 2022 potrebbero essere tra 55 e 60 mila i lavoratori \"mancanti\" nei due comparti.\r

\r

L'associazione segnala come una \"piaga\" i contratti 'pirata' che \"generano dumping e creano di fatto difficoltà occupazionali legate anche ad un Reddito di cittadinanza che sino ad ora ha fornito alternativa ai bassi salari determinati da questi contratti\". Per il settore turistico l'associazione vede una \"ripartenza\" ma \"ancora insufficiente\", avviata dalla scorsa primavera.\r

\r

«Nonostante la buona ripresa, tra gennaio e agosto di quest'anno - afferma - le presenze si sono fermate a 292 milioni: un aumento del 46% sul 2021, ma ancora l'11,5% in meno rispetto al 2019. A mancare soprattutto le presenze straniere, ferme al -15,5% dai livelli pre-pandemia. Neanche la domanda italiana è del tutto recuperata, con il 7,6% di presenze in meno rispetto al 2019». Dunque, si riparte ma - sottolinea Confesercenti - i livelli pre-pandemia sono ancora lontani.","post_title":"Confesercenti: mancano 300 mila figure professionali. La causa: i contratti pirata","post_date":"2022-12-14T10:30:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671013847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La prenotazione crescono in modo inarrestabile. Il predominio schiacciante della più grande agenzia online d'Europa (Booking) continua a sfidare gli albergatori, che vedono come stia assorbendo sempre più prenotazioni, conferendole un potere che continua a tradursi in condizioni più impegnative per loro. \r

\r

Secondo i dati pubblicati da Hotrec, le ota rappresentano il 27,1% delle vendite alberghiere nel continente europeo. Di questa percentuale, Booking rappresenta il 71,2%, leader praticamente in tutti i Paesi e molto distante dai concorrenti. \r

\r

Dal canto suo, Expedia ha chiuso il 2021 con una quota del 12,5%, ben lontana dal 16,3% che occupava prima della pandemia, percentuale che manteneva dal 2013. Il calo delle prenotazioni nel nostro Paese si traduce in un aumento di questa , prendendone il 20%.\r

Contrasti\r

Secondo il rapporto, la perdita di potere dell'ota americana nel vecchio continente potrebbe essere dovuta al fatto che è fortemente dipendente dagli hotel di lusso e business delle grandi città che sono state fortemente colpite durante la pandemia.\r

\r

HRS è senza dubbio l'agenzia online più colpita dalla pandemia e dall'aumento delle prenotazioni. Nove anni fa superava persino Expedia in quota di mercato (16,6%), ma ora è crollata a un misero 6,7% e a un ridicolo 1,8% in Spagna.\r

\r

Questi andamenti hanno causato diversi contrasti, tuttora in vigore, tra Booking e albergatori. Negli ultimi anni questi ultimi hanno denunciato pratiche abusive contrarie al diritto della concorrenza, come presunte commissioni esorbitanti o la controversa clausola di parità.","post_title":"La marcia di Booking è inarrestabile e preoccupa gli albergatori","post_date":"2022-12-14T10:24:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1671013455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato inaugurato venerdì 2 dicembre, dopo 18 mesi di lavoro e un investimento di quasi 130 milioni di euro, in partnership con Banque des Territoires, il nuovo Club Med Tignes, situato nel cuore dell'omonima stazione sciistica francese. Già domenica 11 il resort accoglieva quindi i primi ospiti, mentre a oggi si registra già un tasso di occupazione superiore all'80% per le vacanze di fine 2022 e per il mese di gennaio. La struttura, aperta sia per la stagione invernale sia per quella estiva, ha una capacità di 430 camere.\r

\r

\"Siamo presenti a Tignes sin dalle origini della stazione sciistica. Dopo due anni di assenza, siamo perciò molto felici di mostrare il nostro attaccamento a questa destinazione di fama internazionale con il nuovo resort, situato in una posizione eccezionale, a pochi passi dalla funivia Gran Motta - ha dichiarato il presidente Club Med, Giscard D'Estaing, durante l'inaugurazione -. Il Club Med Tignes è anche in procinto di ottenere la certificazione Breeam a livello very good, rendendo questo nuovo indirizzo l'unico nelle Alpi con un tale livello di certificazione e ne siamo molto fieri\".\r

\r

Costruito su un ex parcheggio, il resort si inserisce perfettamente nel suo ambiente, grazie al lavoro svolto dall'architetto Jean-Philippe Nuel. L'edificio riprende gli elementi naturali della montagna, combinati con un design moderno, fornito da strutture in alluminio e numerose vetrate. Una sottile fusione di tradizione e modernità, che fa del nuovo Club Med Tignes uno dei più contemporanei delle Alpi. Per gestire e ottimizzare tutti i consumi energetici, un importante sistema di building management (Bms) contribuisce a rendere il resort un'infrastruttura più controllata e meno energivora.\r

\r

Club Med punta inoltre a ottenere la certificazione Green Globe per la gestione quotidiana del complesso, come già è avvenuto per il 95% dei suoi resort nel mondo. Anche il programma Bye-Bye Plastic è già attivo, con l'obiettivo di eliminare tutta la plastica usa e getta nei bar, nelle camere e nei ristoranti del resort. Particolare cura viene poi osta nella selezione dei prodotti alimentari regionali e stagionali, favorendo l'approvvigionamento a chilometri zero, unito a una gestione ottimizzata dei buffet per ridurre lo spreco alimentare. Per la proprietà di Tignes, Club Med ha infine avviato un importante progetto paesaggistico per valorizzare e arricchire l'ecosistema locale. Intorno alla proprietà sono stati infatti piantati circa 100 alberi di specie autoctone (pino cembro, larice, betulla...).","post_title":"Club Med torna a Tignes: appena inaugurato, il resort già vanta un'occupazione sopra l'80%","post_date":"2022-12-14T10:14:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671012868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435892","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hong Kong ha posto fine all'isolamento obbligatorio, indipendentemente dalle condizioni di salute, per i visitatori che arrivano in città: da oggi, 14 dicembre, niente più quarantena di 72 ore per i viaggiatori. Lo ha annunciato il capo dell’esecutivo di Hong Kong, John Lee. “La decisione si basa su dati e rischi. Il rischio di infezioni di casi importati è minore del rischio di infezioni locali. Crediamo che la revoca delle misure non accrescerà il rischio di focolai locali”.\r

\r

Di conseguenza, chi risulterà negativo al test Pcr fatto in aeroporto ottiene un codice azzurro che gli garantisce di muoversi liberamente in città. Chi dovesse invece risultare positivo dovrà seguire le misure di protocollo abituali. \r

\r

Da settembre, Hong Kong ha progressivamente allentato le restrizioni e ha eliminato la quarantena alberghiera per i passeggeri in arrivo.\r

\r

Immediata la reazione positiva da parte di Cathay Pacific Airways: \"Questo cambiamento contribuirà a rafforzare ulteriormente il sentiment per i viaggi, soprattutto tra i visitatori in entrata, facilitando così la ripresa dei viaggi e il rafforzamento della connettività attraverso l'hub di Hong Kong\", sottolinea una nota del vettore.","post_title":"Hong Kong: da oggi niente più isolamento di tre giorni per chi arriva dall'estero","post_date":"2022-12-14T10:06:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671012396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435889\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'entrata della galleria Leventehaus[/caption]\r

\r

Posizionato nel centro di Amburgo, il primo Conrad di Germania sarà ospitato nello storico edificio Levantehaus, situato in uno dei viali dello shopping più famosi d'Europa, la Mönckebergstraße. L'hotel offrirà 238 camere, incluse 25 suite e 32 residential suite, nove sale meeting, un lounge bar, un ristorante, una spa, una palestr e una piscina.\r

\"Siamo felici di portare il marchio Conrad Hotels & Resorts ad Amburgo, la seconda città del Paese e importante destinazione business e di svago - sottolinea il senior vice president, development, Emea di Hilton, Patrick Fitzgibbon -. Grazie alla crescente domanda internazionale di alloggi di lusso di alta qualità, non vediamo l'ora di lavorare con Mhp per espandere l’offerta del nostro gruppo ad Amburgo e in Germania, che al momento conta 56 strutture operative o in fase di sviluppo”.\r

\r

Il nuovo Conrad Hamburg è infatti frutto di un accordo di franchising con la Munich Hotel Partners (Mhp). Costruito nel 1912 da Franz Bach e Carl Bensel come edificio adibito a uffici, il Levantehaus è nato come uno dei palazzi più moderni della Germania. I pilastri in pietra arenaria e la scultura di Barry Baldwin, uniti al mix di Art Nouveau e Art Déco, continuano a creare un'atmosfera unica. Nel 1997, la Levantehaus è stata trasformata in una delle gallerie commerciali più eleganti di Amburgo. Al proprio interno ospita anche l'hotel, che sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione degli interni prima di entrare a far parte del portfolio Hilton, a seguito di un investimento multimilionario di euro da parte della Levantehaus Hamburg Gbr.","post_title":"Il gruppo Hilton porta il brand Conrad in Germania. Apertura ad Amburgo nel 2024","post_date":"2022-12-14T09:45:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671011136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines ha ordinato 100 Boeing 787 con un'opzione per ulteriori 100 esemplari. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2024 e proseguire fino al 2032. United ha dichiarato di avere la flessibilità necessaria per scegliere tra le varianti 787-8, 787-9 e 787-10. \r

\r

La compagnia statunitense ha dunque scelto Boeing per sostenere una parte significativa del suo programma di sostituzione dei velivoli a lungo raggio, pur mantenendo intatto - almeno per ora - l'ordine di lunga termine per gli A350: si tratta di 45 Airbus A350-900, parte di un accordo del 2012 per 25 esemplari che è stato rivisto nel 2013 e poi ancora nel 2017.\r

\r

Secondo quanto dichiarato dal direttore finanziario di United, Gerry Laderman, la società ha stipulato un accordo con Airbus per modificare il programma di consegna degli aerei che dovrebbero entrare in flotta non prima del 2030.\r

\r

Durante il periodo delle consegne programmate dei 787, United avrà circa 120 aeromobili - i suoi 767 e alcuni 777 - che raggiungeranno i 30 anni di età, ha detto Laderman. I 100 nuovi 787 sostituiranno i 767 e alcuni dei 777, mentre tutti i 767 dovrebbero uscire dalla flotta entro il 2030.","post_title":"United Airlines: maxi ordine per 100 Boeing 787 Dreamliner, con opzione per altri 100","post_date":"2022-12-14T09:27:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671010034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Emirates Flight Training Academy ha dato il benvenuto a 53 nuovi piloti e, in occasione della cerimonia di qualche giorno fa, ha celebrato anche il superamento di tre traguardi: il riconoscimento di international cadets per la prima volta da quando l’accademia ha aperto le sue porte ai cadetti non emiratini alla fine del 2019; più di 50 cadetti (il doppio di quella degli eventi precedenti); più di 100 cadetti dai primi graduati nel 2020.\r

“Anni fa - ha commentato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo della compagnia aerea e del gruppo Emirates - ci siamo resi conto che ci sarebbe stata un'enorme richiesta di piloti addestrati per supportare le esigenze dell'aviazione commerciale e, in qualità di compagnia aerea globale e leader del settore, ci siamo sentiti obbligati ad agire. Questa cerimonia segna il raggiungimento della nostra visione a lungo termine per la creazione dell'Emirates Flight Training Academy, all'avanguardia per accogliere e coltivare giovani talenti non solo a livello locale, ma globale. La nostra prossima generazione di cadetti altamente qualificati e ben addestrati è una dimostrazione del contributo dell'Accademia all'industria aeronautica\".\r

Secondo l'ultima ricerca di Oliver Wyman, l'industria aeronautica sperimenterà un divario globale di 34.000 piloti entro il 2025, che potrebbe aumentare fino a 50.000 dato l'impatto di permessi e pensionamenti. Spinta da un forte aumento della domanda di viaggi aerei, la regione del Medio Oriente potrebbe affrontare una carenza di 3.000 piloti entro il 2023 e 18.000 entro il 2032. Boeing stima che entro il 2041 il divario si allargherà a 602.000 piloti a livello globale e 53.000 in Medio Oriente.","post_title":"Emirates: sono 53 i nuovi piloti formati alla Flight Training Academy di Dubai","post_date":"2022-12-14T09:20:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671009628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

Sold out per il Travel Open Day Christmas Party che si è svolto a Roma all'Ellington Club, noto locale dedicato alla musica anni 20 e al burlesque, con oltre 150 partecipanti tra partner, sponsor, tour operator e agenti di viaggio di Roma e Lazio.\r

\r

Il Christmas Party più paillettato e luminoso dell'anno ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del settore e rappresentanti delle imprese del travel e degli Enti del Turismo a cui è stato dedicato il nuovo calendario Travel Quotidiano 2023 come Sandro Botticcelli, marketing manager Ente Turismo Thailandese, Sara Bonacucina direttore consorzio Frasassi, Alessio Macrì, Italia & Albania sales manager, Grandi Navi Veloci, Rosario Piscitelli line manager SNAV, Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi, Loredana Bonuglia, responsabile Ente Spagnolo per il Turismo, Hyeoktae Kim, country manager Asiana Airlines, Enrico Bernasconi, rappresentante Ferrovia Retica-Trenino Rosso, Piccarda Frulli, direttore Svizzera Turismo Centro Sud Italia, Pierluigi Oliva e Annarita Lambiase di Aeroporti di Roma ed infine Francesco Paradisi, senior BDM Italy, France, Malta, North Africa, Cyprus di Norwegian Cruise Line (ndr assente nel corso della serata).\r

\r

«Questa sera è un'occasione per ringraziare tutti voi del lavoro svolto insieme anche da parte del nostro Editore Daniela Battaglioni che non ha potuto partecipare alla serata - ha commentato Barbara Battaglioni, direttore commerciale del Gruppo Travel Quotidiano - non ci siamo mai fermati e abbiamo dato slancio al settore con le nostre iniziative anche nei momenti più difficili come gli ultimi due anni, oggi abbiamo la conferma che è stata la scelta giusta. Continueremo ad ideare progetti nuovi, per il 2023 abbiamo già il calendario degli eventi b2b, proseguiamo anche il progetto dedicato all'incoming con il nostro hub digitale ItaliAbsolutely e con il Tove - Travel Open Village Evolution a Milano il 12 e 13 febbraio».\r

Rinnovato clima di fiducia\r

Il clima di fiducia e di ripresa è stato confermato anche dalle tendenze emerse e dai commenti sull'andamento della stagione, da parte di alcuni partner. Sandro Botticelli ha ribadito che «la Thailandia ha registrato oltre 75mila italiani segnando così il recupero e risultati importanti, al momento ci sono ancora pochi voli a disposizione e il mercato sta soffrendo il rincaro tariffe, contiamo di ritornare entro il 2023 all'obiettivo di 300mila italiani, appena il volato garantisce frequenze e prezzi più competitivi, ma la richiesta c'è e la destinazione è completamente aperta».\r

\r

Fa da eco anche la Spagna confermando il successo della destinazione e il pieno recupero dei flussi, Loredana Bonuglia ha annunciato le strategie volte alla sostenibilità. La Svizzera anche incassa risultati positivi, cresce l'appeal delle città e il Trenino Rosso si conferma un best seller.\r

\r

Anche sul fronte incoming ottimi risultati per le Grotte di Frasassi «vogliamo ampliare la collaborazione con il turismo organizzato leisure e le adv» ha annunciato Bonacucina. Ottimismo anche sul fronte trasporti con Snav e Grandi Navi Veloci, entrambe hanno annunciato risultati incoraggianti su tutte le tratte. Per il mare Italia di Ota «registriamo una delle migliori stagioni- ha spiegato il management - siamo soddisfatti e crediamo nel prodotto famiglia che ci sta dando ottimi riscontri». Infine, sul lungo raggio arrivano segnali positivi per Asiana Airlines con i suoi collegamenti in Korea a Seoul 2 volte a settimana e il network in Asia e Thailandia, importante il mercato italiano. \r

\r

[gallery ids=\"435881,435884,435883,435882,435880,435879\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sold out per il Christmas Party organizzato dal Gruppo Travel","post_date":"2022-12-13T13:19:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1670937595000]}]}}