Giordania e Royal Jordanian: turismo in costante crescita. E si punta al segmento Mice Giordania in continua crescita, i turisti confermano l’appeal della destinazione e aumentano i tour operator che commercializzano la destinazione, ma oltre al leisure, ormai consolidato, si punta al segmento Mice. Questo l’obiettivo del Jordan Tourism Board, affiancato dalla compagnia Royal Jordanian, annunciato a Roma incontrando i principali player del segmento Mice per scoprire l’offerta della destinazione e conoscere le più recenti novità, a livello di infrastrutture e servizi mirati. Alla presenza dell’Ambasciatore, Kaus Abu Davyyeh del Regno Hashemita di Giordania, Ramzi Zawaideh, country manager Italy, Royal Jordanian Airlines & President Of Baari – Board Of Arab Airlines Representatives In Italy – ha confermato come la «destinazione Giordania stia registrando un vero incremento della domanda, in quest’ottica manteniamo saldi i rapporti con le agenzie e i tour operator, che si confermano nostri partner principali. Siamo interessati a supportare la crescita del traffico legato a congressi, incentive e grandi eventi. Stiamo lavorando ad una proposta estremamente flessibile con possibilità di voli aggiuntivi, operazioni charter, upgrade dei servizi e cambiamento di date e di aeroporti. Ad oggi possiamo contare su un network rafforzato da e per l’Italia con voli diretti da Roma e Milano Malpensa per Amman con Airbus A320 e A321.Per il prossimo anno potenzieremo l’offerta con un volo aggiuntivo da Roma e uno da Milano». La conferma della crescita della destinazione viene confermata da Luma Al-Khatib, Mice Manager Jtb presentando il “Meeting Planner’s Guide”: «Il mercato italiano sta registrando ottime performance e crediamo che crescerà ancora. Stiamo lavorando molto sulle nuove esperienze e su nuovi prodotti, per esempio per il visitatore che già conosce la destinazione puntando sul Mice Business con la certezza di essere in grado di offrire servizi e attrazioni di alto livello per meeting e convention con strutture di livello contando sulla nostra posizione strategica, la sostenibilità, l’innovazione nel design e l’abbondanza di attrazioni naturali. Dopo la pandemia stiamo notando un ulteriore interesse per la nostra meta, e anzi le richieste da parte del trade stanno crescendo. Oltre all’Italia che sta mostrando risultati incoraggianti confermandosi al primo posto, possiamo notare anche un aumento del mercato europeo anche grazie ai numerosi voli low cost che rendono più fruibile la destinazione». Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Banca Centrale di Giordania, nell’ultimo anno sono stati oltre 5 milioni i turisti, un dato destinato a crescere in base alle ultime stime.

