Giordania, Aqaba sul podio delle destinazioni più sostenibili a livello mondiale Nuovo riconoscimento green per la Giordania: la città di Aqaba, affacciata sulle acque del mar Rosso nel sud del Paese, si è classificata al secondo posto tra le destinazioni più sostenibili a livello mondiale per i suoi sforzi legati alla protezione dell'ambiente e ai fenomeni climatici. Il riconoscimento internazionale è stato consegnato nella cerimonia dei Green Destinations Top 100 Story Awards che si è svolto durante la recente Itb di Berlino, alla presenza del presidente del consiglio dei commissari dell'Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba, Nayef Hamidi Fayez. Aqaba si è distinta nei primi 15 criteri grazie alla storia di successo dell'Aqaba Bird Observatory, istituito nel 2004 in collaborazione con la Royal Society for the Conservation of Nature, che ha avviato un sistema per il riutilizzo delle acque reflue che le rende adatte agli usi non potabili, in un paese segnato dalla scarsità di risorse idriche. Fayez ha firmato un accordo a margine della fiera con la Green Destinations Foundation, rappresentata dal suo presidente Albert Salman, e alla presenza del ministro giordano del Turismo e delle Antichità Makram Mustafa Queisi, per aprire la strada inserendo Aqaba tra le migliori destinazioni turistiche globali.

\r

Il riconoscimento internazionale è stato consegnato nella cerimonia dei Green Destinations Top 100 Story Awards che si è svolto durante la recente Itb di Berlino, alla presenza del presidente del consiglio dei commissari dell’Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba, Nayef Hamidi Fayez.\r

\r

Aqaba si è distinta nei primi 15 criteri grazie alla storia di successo dell'Aqaba Bird Observatory, istituito nel 2004 in collaborazione con la Royal Society for the Conservation of Nature, che ha avviato un sistema per il riutilizzo delle acque reflue che le rende adatte agli usi non potabili, in un paese segnato dalla scarsità di risorse idriche.\r

\r

Fayez ha firmato un accordo a margine della fiera con la Green Destinations Foundation, rappresentata dal suo presidente Albert Salman, e alla presenza del ministro giordano del Turismo e delle Antichità Makram Mustafa Queisi, per aprire la strada inserendo Aqaba tra le migliori destinazioni turistiche globali.","post_title":"Giordania, Aqaba sul podio delle destinazioni più sostenibili a livello mondiale","post_date":"2024-03-21T12:24:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1711023842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa Boscolo, che lancia il prodotto Giappone, grazie anche al recente approdo in azienda della nuova product manager Valeria Pirodda, \"che vanta una notevole carriera nell'ente del Turismo nipponico e che ha vissuto in questo paese per tanto tempo - spiega il direttore commerciale dell'operatore padovano, Salvatore Sicuso -. Le nostre proposte sulla destinazione si articolano in due tour: uno di nove giorni, Giappone Classico, e l'altro di 12, il Gran Tour del Giappone, che include anche Hiroshima. La domanda è in crescita e il nostri clienti riconoscono la nostra capacità organizzativa e la tipicità degli itinerari che proponiamo\".\r

\r

Volumi in crescita del 30%\r

\r

Il 2024 di Boscolo è infatti partito molto bene: \"Registriamo volumi del 30% superiori al 2023, che già aveva superato abbondantemente i numeri dell'anno pre-Covid 2019 - aggiunge Sicuso - Rispetto al passato osserviamo inoltre un cambio della stagionalità. Notiamo in particolare con piacere il ritorno dell'advance booking riscontrando buone vendite per l'estate. Il mercato ci riconosce come un operatore di riferimento sull'Europa continentale: Spagna, Francia, Nord, Italia... Ultimamente ci stiamo però concentrando pure su nuove destinazioni come Marocco, Egitto, Tunisia, Uzbekistan e Giordania. E anche in questo caso posso affermare con soddisfazione che stiamo diventando un riferimento importante per le agenzie di viaggio\".\r

\r

Il timbro di fabbrica? viaggi accompagnati e in compagnia\r

\r

Alla base dell'offerta Boscolo c'è sempre il concept dei viaggi \"accompagnati e in compagnia\": \"Un vero e proprio timbro di fabbrica che informa di sé ogni nostro itinerario, indipendentemente dalla destinazione - conclude Sicuso -: la garanzia ai nostri clienti che noi li accompagniamo e li facciamo viaggiare in compagnia, garantendo un'organizzazione impeccabile e la qualità di servizi. Di questo e di tanto altro abbiamo proprio parlato alle agenzie grazie alle nostre numerose attività di marketing: giusto nelle ultime settimane, abbiamo infatti organizzato una serie di attività in collaborazione con gli enti del turismo sul territorio, che ci ha fatto incontrare in un mese più di 2 mila agenzie di viaggio\".","post_title":"Boscolo: novità Giappone con l'approdo di Valeria Pirodda in team","post_date":"2024-03-21T11:44:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711021485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air firmerà un contratto con Airbus per l'acquisto di 33 aeromobili della famiglia A350: l'accordo, che comprende 27 A350-1000 e sei A350-900, ha un valore di 13,7 miliardi di dollari.\r

\r

L'ordine completerà le operazioni a lungo termine della flotta della compagnia aerea, che sta gradualmente ritirando gli aeromobili più datati. L'acquisto dell'A350 non solo è in linea con gli sforzi di sostenibilità delle compagnie aeree, ma è anche considerato una preparazione all'integrazione di Asiana Airlines.\r

\r

L'A350-1000 è il più grande della famiglia A350 e può ospitare da 350 a 410 passeggeri in una configurazione standard a tre classi. L'aeromobile utilizza materiali compositi avanzati, che consentono di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica fino al 25%, rispetto ai modelli di aeromobili di dimensioni simili della generazione precedente.\r

Con la più lunga autonomia di volo tra gli aeromobili passeggeri esistenti, l'A350-1000 può operare fino a 16.000 km con carico utile completo.\r

La variante A350-900 è più corta di circa 7 metri rispetto all'A350-1000, con un raggio d'azione di 15.370 km e può ospitare normalmente 300-350 passeggeri in una disposizione a tre classi. La compagnia aerea può impiegare l'aeromobile sulle sue rotte a lungo raggio, come Seoul Incheon-New York, dove attualmente opera due voli giornalieri.\r

\r

Oltre all'accordo per l'acquisto di 33 A350, Korean Air ha in programma di introdurre 50 Airbus A321neo, 10 Boeing 787-9, 20 Boeing 787-10 e 30 Boeing 737-8. ","post_title":"Korean Air: accordo da 13,7 mld di dollari con Airbus per l'acquisto di 33 A350","post_date":"2024-03-21T10:25:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711016727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti del +40% per le prenotazioni in vista della Pasqua: Trainline conferma la il momento positivo dei viaggi in treno che, come evidenziato anche da un recente sondaggio dell'istituto di ricerca Swg, per gli italiani è il mezzo di trasporto preferito, soprattutto per le vacanze brevi (41%), i viaggi nel fine settimana (36%) e le gite in giornata (26%).\r

Quest'anno tra le mete più prenotate ci sono Roma, Napoli, Firenze e Bologna, anche a testimonianza di come l'interesse per le destinazioni tradizionali sia ancora forte tra i viaggiatori.\r

Dai dati Trainline emerge, inoltre, come gli italiani approfitteranno appieno dell'intero ponte pasquale, infatti, i giorni più prenotati sono proprio il 29 marzo e il 1° aprile.\r

Le città, invece, che hanno riscontrato il maggiore incremento percentuale rispetto allo scorso anno durante il periodo Pasquale, sono distribuite un po’ su tutta la Penisola da ovest con Torino al 153% a est con Venezia al 134%. Anche lungo l’asse nord-sud con Reggio Emilia che registra addirittura una crescita del +186% seguita più a sud da Napoli (111%) e da Salerno (108%).\r

«Guardando l’andamento delle prenotazioni di questi giorni - dichiara Andrea Saviane, country manager Italia di Trainline – con soddisfazione notiamo un notevole incremento rispetto allo scorso anno su diverse destinazioni. Questo ci fa pensare che gli italiani stiano apprezzando sempre di più il treno come mezzo di trasporto, riconoscendone non solo l'aspetto economico, ma anche il suo fondamentale contributo alla sostenibilità ambientale».\r

Sempre secondo l'indagine Swg, il 58% degli italiani nell’ultimo anno, almeno una volta, ha preferito il treno ad altri mezzi, poiché lo si è ritenuto il più economico (40%) e anche il più distensivo (27%).","post_title":"Trainline: prenotazioni a +40% per il periodo delle festività pasquali","post_date":"2024-03-21T09:30:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711013417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forte presa di posizione di Clia sul futuro delle crociere a Venezia e in tutto l'Adriatico: \"Sono quasi tre anni che l’intero comparto è costretto a operare in una situazione di incertezza e precarietà, visto che gli impegni assunti dal governo italiano nel 2021 (al momento dello stop alle grandi navi in Laguna, ndr) rispetto a un piano alternativo per il settore non sono finora stati rispettati o implementati\", si legge infatti in una nota ufficiale dell'associazione internazionale delle crocieristica.\r

\r

“Purtroppo, ancora una volta, una situazione provvisoria rischia di diventare permanente. E questo penalizza l’intera industria del turismo crocieristico, comparto che opera sempre con largo anticipo e con rigorosa programmazione - ribadisce il direttore Clia Italia, Francesco Galietti -. Agire senza certezza di quale sarà la situazione nei prossimi anni mette a rischio la presenza delle crociere a Venezia\".\r

\r

“Al momento solo due compagnie, tra mille difficoltà e con grande sforzo economici, logistici e organizzativi, hanno deciso di confermare i loro scali – prosegue Galietti –, ma se gli impegni non dovessero essere rispettati non è escluso che lascino definitivamente la città. Questo significherebbe sia perdere lo status di homeport da parte di Venezia, sia un calo strutturale del traffico crocieristico e quindi del turismo in tutto l’Adriatico, visto che la città lagunare rappresenta da sempre un polo di attrazione. L’attuale mancanza di certezze ha indotto molti armatori a dirottare le proprie navi su altri scali e altri Paesi”.\r

\r

“Le compagnie hanno sempre ribadito, ben prima del 2021, di essere favorevoli a non transitare più dalla Giudecca e hanno chiesto con convinzione la predisposizione di una soluzione alternativa, ma finora non è stato avviato nessun confronto concreto - conclude Galietti –. Le crociere rappresentano meno del 2% del traffico in Laguna, ma sono il settore tecnologicamente più avanzato e innovativo del comparto marittimo. Anche per questo possono fornire un contributo importante a sviluppare soluzioni che siano contemporaneamente in grado di preservare l’ecosistema lagunare e lo sviluppo economico sostenibile della città. Inoltre, mettere in discussione la permanenza delle crociere a Venezia equivale a mettere in discussione anche l’intera esistenza della portualità veneziana”.","post_title":"Clia: l'inerzia del governo mette a rischio il futuro delle crociere a Venezia","post_date":"2024-03-20T14:37:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710945456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La modifica del Testo Unico del Turismo parte da un testo, quello del 2016 che era già avanzato. Nel frattempo sono successe tante cose del mondo che hanno cambiato le sorti del turismo.\r

\r

«La modifica consiste in una profonda manutenzione straordinaria della legge – spiega Leonardo Marras, assessore al Turismo della Regione - partendo proprio dalla necessità di inquadrare ed esplodere tutta la gestione dei dati, perché da lì nasce il tesoro e la conoscenza del fenomeno in tempo reale: avere il nostro sistema digitale capace di passare da essere vetrina a essere un gestore di dati che possono essere offerti alle piccole imprese per decidere, scegliere di impostare, a seconda dei cambiamenti dei fenomeni che sono anche repentini, è la direzione da prendere».\r

\r

«La legge sul turismo – commenta Eugenio Giani, presidente della regione - dà proprio una risposta all’esigenza della Toscana diffusa, una Toscana che sui propri territori possa esercitare una funzione di supporto, sostegno e azione che si concretizza nel valorizzare le comunità di ambito turistico, ovvero le 28 comunità che vanno oltre quella che è la dimensione delle Province che fino a qualche hanno fa erano il riferimento per la promozione dei territori».\r

\r

«Con la nuova legge – aggiunge Giani - le aree della Toscana che si trovano fra, per esempio due province, come la Valdichiana diventano la comunità della Valdichiana al di là della parte di appartenenza ad Arezzo o Siena. Significa dare molta forza al territorio e alla sua peculiarità. La legge sul turismo calibra intorno alle 28 comunità d’ambito una capacità promozionale molto forte. E’ una legge che può dare strumenti per una promozione turistica che passi attraverso il messaggio che il turismo è ambiente, cultura, paesaggio, ovvero ricomprende gli aspetti promozionali che toccano discipline diverse».\r

\r

Molte le novità. A partire dalla riforma della governance, con la razionalizzazione e semplificazione di ruoli e funzioni amministrative degli attori istituzionali. Regione, Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST) vedono rafforzate e meglio delineate le funzioni di promozione turistica con la definizione dell’ecosistema digitale del turismo. Disciplinato il neo-costituito Osservatorio regionale sul turismo (ORT), strumento per condividere e analizzare dati e informazioni di banche dati pubbliche e private. Gli Ambiti territoriali sono rinominati Comunità del turismo. Ricondotte ai Comuni (che potranno esercitarle a livello di Comunità) le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, il riconoscimento delle associazioni pro-loco e la classificazione delle strutture ricettive. Istituiti inoltre la Consulta della Comunità del turismo (organismo di negoziazione e confronto tra amministratori ed operatori) e la Consulta permanente.\r

\r

Due le principali sfide all’orizzonte: innovazione tecnologica e digitalizzazione (con ruolo cruciale giocato dall’intervento pubblico) e sostenibilità sociale e ambientale (necessità di sviluppare ulteriormente la regolazione del settore, incentivare la crescita di prodotti turistici di tipo slow-esperienziale, rendendo più accessibili le aree interne, nonché politiche di sostegno alla qualità dei contratti lavorativi e alle imprese giovanili).","post_title":"Toscana, la nuova Legge sul Turismo parte dalla valorizzazione per le comunità di ambito turistico","post_date":"2024-03-20T11:33:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710934389000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora una volta la tecnologia a supportare l'impegno di Vueling verso l’efficienza operativa e la sostenibilità, consentendo alla compagnia di utilizzare a bordo dei dati in tempo reale.\r

\r

Il vettore del gruppo Iag sta infatti lavorando con due partner tecnologici per ottimizzare le operazioni di volo e monitorare le iniziative volte a ridurre le emissioni di CO2. \r

\r

I piloti Vueling stanno combinando le previsioni meteorologiche e del vento in tempo reale con il NAVSystem di Nav Flight Services per aggiornare le manovre di discesa dei loro aerei, migliorando notevolmente l'efficienza del carburante aiutandoli a prendere decisioni basate su informazioni più accurate e aggiornate che mai. Questo nuovo sistema, insieme a una pianificazione delle rotte più efficiente, al miglioramento delle prestazioni della flotta e all’ottimizzazione della pianificazione del carburante, sta aiutando la compagnia aerea a ridurre le emissioni in tutte le sue oltre 300 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.\r

\r

La tecnologia Nav viene utilizzata insieme all'app Pilot Fuel Efficiency sviluppata da Honeywell. Questa applicazione aiuta maggiormente i piloti a calcolare le emissioni di CO2 durante il volo, oltre a evidenziare la riduzione del consumo di carburante ottenuta grazie alle decisioni basate sui dati. Inoltre, aumenta la conoscenza della situazione dei piloti con statistiche delle compagnie aeree e indicatori delle migliori pratiche per ogni volo.\r

\r

«L’uso di queste due tecnologie insieme ai nostri dati in tempo reale è una parte vitale del continuo programma di efficienza del carburante di Vueling - afferma Isabel Garcia Alvarez, direttrice della pianificazione operativa -. I piloti possono ora modificare alla perfezione la velocità e il tempo di discesa con l'uso di questi strumenti, oltre a poter misurare immediatamente le emissioni di CO2 ridotte. Questo è solo un altro passo che stiamo facendo per offrire voli più efficienti, e quindi più sostenibili, sia ora sia in futuro».\r

\r

Le ultime innovazioni sono elementi chiave del programma di trasformazione in corso di Vueling, che sta sviluppando pratiche più efficienti e sostenibili in tutti i dipartimenti della compagnia aerea. Insieme, i due sistemi consentiranno di ridurre di 2.500 tonnellate l’anno le emissioni di CO2 della flotta di Vueling.\r

\r

","post_title":"Vueling sempre più green grazie alla tecnologia che porta a bordo dati in tempo reale","post_date":"2024-03-20T10:24:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710930275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sta riaprendo in questi giorni l'Hilton Garden Inn Milan Malpensa, dopo una complessa operazione di restyling e con la nuova gestione del Gruppo Della Frera. L'hotel è stato infatti chiuso per circa un anno per consentirne la ristrutturazione. Ora offre 143 camere totali, a cui si aggiungono spazi comuni progettati appositamente per creare un open space flessibile e sostenibile, che favorisca al meglio i rapporti tra la clientela e il personale di servizio. L’area business conta quattro sale meeting, per una superficie totale di 350 mq a disposizione per la realizzazione di convegni o eventi privati. A completare l'offerta, un bar e un ristorante, nonché uno shop aperto 24/7, oltre a un fitness center completamente equipaggiato, un servizio di lavanderia e un parcheggio esterno e interno.\r

\r

“Siamo felici di annunciare l’apertura di una struttura importante e di prestigio come l'Hilton Garden Inn Milan Malpensa, in una località cruciale e di transito per molti viaggiatori e professionisti - sottolinea Guido Della Frera, founder e presidente del gruppo -. Questa nuova apertura si aggiunge al Double Tree di Solbiate, garantendo così circa 400 camere al territorio. L'hotel di Malpensa, che ha comportato non solo il remodelling delle stanze, ma anche una completa ristrutturazione di tutti gli impianti della struttura, delle sue parti interne e di quelle esterne, rappresenta per noi un ulteriore passo di espansione, fondamentale per assecondare le esigenze degli ospiti e per dare loro il massimo del comfort”.","post_title":"Riapre l'Hilton Garden Inn Milan Malpensa con la nuova gestione Gruppo Della Frera","post_date":"2024-03-19T13:37:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710855476000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453947\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Frédéric Meyer[/caption]\r

\r

La Francia torna a incontrare il trade in Italia con un roadshow in tre tappe che si svolgeranno il 9 aprile a Bologna, il 10 aprile ad Ancona e l'11 aprile a Milano.\r

\r

«Un'occasione per riscoprire territorio, patrimonio, tradizioni, natura, cultura - afferma Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia-Grecia - coordinatore regionale Europa del Sud -. Una Francia sempre più green e sostenibile».\r

\r

Al roadshow parteciperanno quasi una trentina di espositori e nella tappa di Milano ci sarà anche un focus sul turismo d’affari con partner specializzati nell’offerta Mice. Ciascuna tappa prevede appuntamento alle 17.00 e chiusura alle 20.30: a Bologna presso l'Unahotels San Lazzaro, ad Ancona all'Nh Hotel e a Milano all'Hotel dei Cavalieri.\r

\r

Atout France rinsalda quindi il legame con il trade italiano in un 2024 caratterizzato da una serie di eventi particolarmente significativi per la destinazione d'oltralpe, «a cominciare dai Giochi Olimpici e Paralimpici della XXXIII Olimpiade che si svolgeranno da venerdi 26 luglio a domenica 11 agosto e per i Paralimpici dal 28 agosto all’8 di ottobre. I grandi anniversari, con gli 80 anni dallo Sbarco in Normandia e i 150 anni dell’Impressionismo. E poi la riapertura al pubblico della Cattedrale di Notre Dame, l'8 dicembre».\r

\r

Intanto, la Francia archivia un 2023 dagli ottimi risultati: «I primi dati ci indicano un totale di quasi 100 milioni di visitatori stranieri. La clientela italiana, in particolare, è stata molto presente, in estate ma anche fuori stagione. Il mercato italiano vale circa 8 milioni di arrivi ed è il quarto a livello internazionale per la Francia».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Francia incontra il trade in un roadshow in tre tappe: Bologna, Ancona e Milano","post_date":"2024-03-19T13:00:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710853225000]}]}}