Giordania: Amman ospiterà il primo Mena Travel Market Forum a maggio La Giordania ospiterà ad Amman il 18-19 maggio 2025 la prima edizione del Mena Travel Market Forum, un nuovo evento internazionale dedicato al futuro del turismo. L’evento, in collaborazione con il Jordan Tourism Board come partner strategico, mira a posizionare la Giordania come un hub per l’innovazione e la collaborazione nel settore del turismo internazionale. L’evento riunirà i principali stakeholder del Medio Oriente, del Nord Africa e di altri paesi per esplorare il futuro dei viaggi, presentare tecnologie all’avanguardia e promuovere partnership che daranno forma al settore per gli anni a venire. Con il coinvolgimento di Royal Jordanian come vettore ufficiale, l’iniziativa riflette l’impegno congiunto tra pubblico e privato per rafforzare la posizione della Giordania come destinazione di riferimento nella regione. Tra i temi principali in agenda figurano: aviazione sostenibile e il ruolo degli aerei elettrici nel futuro dei viaggi; pagamenti digitali e soluzioni sicure e integrate per un’esperienza di viaggio fluida; cybersecurity, protezione dei dati e privacy dei viaggiatori in un contesto sempre più digitale; intelligenza artificiale, applicazioni dell’Ai nel turismo, dalla personalizzazione dell’esperienza alla gestione delle destinazioni. “Il Mena Travel Market Forum è una testimonianza dell’impegno della Giordania per l’innovazione e la collaborazione nel settore del turismo – ha dichiarato Abed Al Razzaq Arabiyat, direttore del Jordan Tourism Board -. Riunendo leader del settore, politici e innovatori, puntiamo a creare una piattaforma che non solo metta in mostra il potenziale della Giordania, ma che guidi anche il futuro del turismo nella regione e oltre. Siamo entusiasti di ospitare per la prima volta in Giordania un evento di questo calibro. Eventi come questo non solo rafforzano la nostra posizione di destinazione turistica leader, ma promuovono anche la collaborazione e l’innovazione all’interno del settore». «Royal Jordanian è sempre stata all’avanguardia nell’innovazione e nella collaborazione all’interno del settore dell’aviazione – ha aggiunto Karim Makhlouf, cco della compagnia -. Siamo desiderosi di rafforzare le nostre partnership e di esplorare nuove opportunità che siano in linea con la nostra visione di crescita». Condividi

