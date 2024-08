Giappone: boom di turismo nel 2024. Ma s’inizia a parlare anche di overtourism Nel corso del 2024, si prevede che gli arrivi turistici in Giappone torneranno completamente ai livelli pre-Covid nel 2019, basandosi su una graduale ripresa tra il 2022 e il 2023. Nel medio termine (2024-2028), prevediamo che gli arrivi continueranno a rafforzarsi, con una crescita guidata da un’espansione nel bacino dei principali mercati di origine, dall’aumento delle campagne di marketing turistico e dall’allentamento delle barriere all’ingresso. Tuttavia, il sovraffollamento turistico rappresenterà un rischio per l’impegno dell’Organizzazione nazionale giapponese del turismo (JNTO) nell’espandere gli arrivi sul mercato nel medio-lungo termine (2024-2030). L’industria turistica giapponese sta affrontando una sfida unica, in quanto accoglie un numero record di visitatori. Il fascino della ricca cultura del paese, della tecnologia avanzata e dei bellissimi paesaggi ha portato a un’impennata degli arrivi turistici, con un aumento significativo a 17,78 milioni di visitatori stranieri solo nella prima metà del 2024. Questo boom è una testimonianza degli sforzi del Giappone per dare impulso al suo settore turistico, soprattutto dopo la pausa causata dalla pandemia. Tuttavia, con questa ondata arriva il fenomeno dell’overtourism, che ha sollevato preoccupazioni sulla sostenibilità di tale crescita. Il sovraturismo può portare al degrado ambientale, alla pressione sulle infrastrutture e a una qualità della vita ridotta per i residenti locali. Il Giappone non è nuovo a questo problema; destinazioni popolari come Kyoto hanno sperimentato a lungo le pressioni di un’affluenza eccessiva di turisti, che ha influenzato tutto, dalle usanze locali all’ambiente naturale. Per affrontare queste sfide, il Giappone sta prendendo in considerazione misure come tasse aggiuntive per i visitatori per mitigare l’impatto del sovraturismo. Il governo e gli stakeholder del settore stanno anche esplorando strategie per gestire l’afflusso, come la promozione di destinazioni fuori dai sentieri battuti e il miglioramento delle infrastrutture per accogliere meglio i numeri crescenti. Condividi

\r

La regione di Valencia in Spagna imporrà multe fino a 600.000 euro su affitti a breve termine senza licenza e sul mercato nero. Ma riserva attenzione anche agli appartamenti in stile Airbnb. Questo nel tentativo di fermare il turismo eccessivo nella zona, che ha anche messo ulteriore pressione sulle strutture pubbliche locali e ha fatto aumentare i prezzi degli affitti nelle principali destinazioni turistiche europee. \r

\r

Secondo Airbtics, una società di analisi di Airbnb, l'alloggio medio Airbnb o in affitto a breve termine a Valencia ha un tasso di occupazione mediano del 79%, con prenotazioni per 288 notti all'anno. Con una tariffa giornaliera di 93 euro in media, nel 2023 gli host hanno registrato un fatturato tipico di circa 27.000 euro per l'intero anno. \r

\r

Al 15 aprile di quest'anno, c'erano 9.128 annunci Airbnb attivi, secondo Airbtics. Alcuni dei quartieri di Valencia che registrano la maggiore richiesta di affitti a breve termine sono Ciudad de las Artes y las Ciencias, La Lonja de la Seda e Valencia Cathedral. \r

\r

Tuttavia, il mercato degli affitti a breve termine in Spagna, oltre agli Airbnb, comprende molti altri appartamenti. In quanto tale, è già un mercato molto consolidato e svolge un ruolo chiave nel sostenere l'economia locale. ","post_title":"Valencia: 600 mila euro di multa agli affitti brevi senza licenza","post_date":"2024-08-08T12:20:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1723119651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel corso del 2024, si prevede che gli arrivi turistici in Giappone torneranno completamente ai livelli pre-Covid nel 2019, basandosi su una graduale ripresa tra il 2022 e il 2023. Nel medio termine (2024-2028), prevediamo che gli arrivi continueranno a rafforzarsi, con una crescita guidata da un'espansione nel bacino dei principali mercati di origine, dall'aumento delle campagne di marketing turistico e dall'allentamento delle barriere all'ingresso.\r

\r

Tuttavia, il sovraffollamento turistico rappresenterà un rischio per l'impegno dell'Organizzazione nazionale giapponese del turismo (JNTO) nell'espandere gli arrivi sul mercato nel medio-lungo termine (2024-2030).\r

\r

L'industria turistica giapponese sta affrontando una sfida unica, in quanto accoglie un numero record di visitatori. Il fascino della ricca cultura del paese, della tecnologia avanzata e dei bellissimi paesaggi ha portato a un'impennata degli arrivi turistici, con un aumento significativo a 17,78 milioni di visitatori stranieri solo nella prima metà del 2024. Questo boom è una testimonianza degli sforzi del Giappone per dare impulso al suo settore turistico, soprattutto dopo la pausa causata dalla pandemia.\r

\r

Tuttavia, con questa ondata arriva il fenomeno dell'overtourism, che ha sollevato preoccupazioni sulla sostenibilità di tale crescita. Il sovraturismo può portare al degrado ambientale, alla pressione sulle infrastrutture e a una qualità della vita ridotta per i residenti locali. Il Giappone non è nuovo a questo problema; destinazioni popolari come Kyoto hanno sperimentato a lungo le pressioni di un'affluenza eccessiva di turisti, che ha influenzato tutto, dalle usanze locali all'ambiente naturale.\r

\r

Per affrontare queste sfide, il Giappone sta prendendo in considerazione misure come tasse aggiuntive per i visitatori per mitigare l'impatto del sovraturismo. Il governo e gli stakeholder del settore stanno anche esplorando strategie per gestire l'afflusso, come la promozione di destinazioni fuori dai sentieri battuti e il miglioramento delle infrastrutture per accogliere meglio i numeri crescenti.","post_title":"Giappone: boom di turismo nel 2024. Ma s'inizia a parlare anche di overtourism","post_date":"2024-08-08T11:47:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1723117644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472971","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ben un italiano su quattro ha optato questa estate per una prenotazione last minute. A trainare il fenomeno la ricerca della migliore offerta, a seguito di una situazione economica (in particolare l’aumento dei prezzi delle bollette, dei beni di consumo e della benzina) che incide sulle scelte di viaggio di due italiani su tre (67%). Sono alcuni dei numeri contenuti nell'ultimo Osservatorio del turismo outdoor, realizzato da Enit, in collaborazione con Human Company e l'istituto Piepoli.\r

\r

Ma cresce il numero degli italiani in vacanza\r

\r

Ma ci sono anche dati positivi. In primis, l'aumento del numero di italiani che quest'anno hanno deciso di fare una vacanza estiva: sei su dieci, per un totale di 30 milioni di persone; nove punti percentuali in più rispetto al 2023. In tale contesto, cresce anche la quota di chi dichiara di voler vivere una vacanza outdoor, dato che si attesta al 22%, ovvero una persona su cinque (nel 2023 era il 15%). Determinanti, in questo caso, la libertà offerta dal viaggio all’aria aperta (44%) e la possibilità di stare a contatto con la natura (33%).\r

\r

L’Italia, scelta dall’81% dei rispondenti, si conferma la destinazione preferita con dati in linea con i risultati del 2023. Tra le regioni, le preferite risultano essere la Puglia (12%), l’Emilia Romagna (11%), la Sicilia e la Toscana (entrambe con il 10%). Anche chi opterà per la vacanza outdoor esprime una preferenza per la vacanza nel Belpaese (78% rispetto al 21% dell’estero); in questo caso è però la Toscana la regione più apprezzata con il 13% di preferenze seguita da Puglia e Sicilia, ciascuna con il 12%.\r

\r

“I dati confermano l’Italia come una scelta di turismo sostenibile, anche grazie alle vacanze outdoor, in grado di restituire ai vacanzieri italiani l’autenticità dei soggiorni a contatto con la natura - spiega l'a.d. di Enit, Ivana Jelinic -. Questa tipologia di soggiorno, infatti, coniuga gli effetti rigeneranti del well-being con l’esperienza del locale come valore di genuinità; cosa che la nostra domanda interna ha ben capito e dimostra di apprezzare diversificando i tempi e i modi della vacanza”.\r

\r

Il mare rimane la scelta top\r

\r

Tra le tipologie di vacanza, a prevalere in modo assoluto è ancora il mare con il 66% di preferenze (e il 62% per i vacanzieri outdoor). In generale, al secondo posto si posizionano le città d’arte (18%) seguite dalla montagna (16%); nell’outdoor, invece, la montagna ottiene il 24% delle preferenze e guadagna una posizione, seguita dalla vacanza rurale o in agriturismo (11%). La spesa media prevista dai vacanzieri cresce di quasi 300 euro (dai 1.420 euro del 2023 ai 1.700 euro per l’estate 2024) e di più di 500 euro tra i viaggiatori che propendono per le strutture outdoor (dai 1.462 euro ai 2.062 euro). In questo budget la voce principale di spesa risulta essere l’alloggio (38% in generale e 35% per l’outdoor), tanto che per sette intervistati su dieci essa incide su tutte le altre scelte di viaggio.\r

\r

“I dati dell’Osservatorio confermano le nostre previsioni positive in merito all’andamento della stagione estiva del turismo - aggiunge il direttore generale di Human Company, Domenico Montano -: la crescita del numero di persone intenzionata a vivere una vacanza nel corso dell’estate e la propensione per il turismo outdoor sono infatti in linea con i livelli di occupazione che registriamo nelle nostre strutture, vicine al tutto esaurito per i mesi di luglio e agosto. Anche il mese di settembre è altrettanto promettente, segno tangibile di un progressivo allungamento della stagione”.\r

\r

Aumentano le prenotazioni su settembre\r

\r

Sul piano delle tempistiche di viaggio, si prevede che il soggiorno medio sarà di nove notti anche per chi sceglie l’outdoor, dato in linea con quanto rilevato lo scorso anno. Allo stesso tempo, pur confermandosi luglio e agosto mesi cardine per le vacanze degli italiani (il primo con il 35% di preferenze e il 39% per i viaggiatori outdoor; il secondo con il 46% e addirittura il 51% tra chi sceglie la vacanza en plein air), aumenta in modo significativo la quota di quanti prevedono di partire a settembre (21%, in crescita di otto punti percentuali rispetto allo scorso anno; 19% per l’outdoor, in crescita di nove punti percentuali). Tra i non propensi a effettuare una vacanza (il 41%), infine, per una persona su due la motivazione principale è quella economica (in crescita di 11 punti percentuali rispetto al 2023 quando a prevalere erano i motivi di salute); aumenta anche, rispetto allo scorso anno, il numero di quanti ritengono che l’aumento delle tariffe del settore turistico sia determinante sulla scelta della vacanza (dal 65% del 2023 al 75% del 2024).\r

\r

“Quest’anno gli italiani mostrano un desiderio di evasione persino superiore a quello registrato la scorsa estate, con una crescente preferenza per le vacanze all'aria aperta che riflette un bisogno di libertà e di contatto con la natura - conclude il presidente dell'istituto Piepoli, Livio Gigliuto -. L'estate si conferma il momento chiave per le partenze, ma settembre emerge sempre più come un nuovo mese di rilievo per i viaggiatori. Questo anche perché le scelte di viaggio sono spesso influenzate dal budget, ma anche dalla ricerca di esperienze autentiche e dalla necessità di staccare dalla routine quotidiana. La vacanza è una risposta a un bisogno profondo di rigenerazione personale”.","post_title":"L'Osservatorio del turismo outdoor conferma il ritorno del last minute","post_date":"2024-08-08T11:43:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723117407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua il dibattito sulla tassa di soggiorno. Infatti Cna turismo e commercio ritiene opportuno rimodulare l’applicazione della tassa di soggiorno in particolare per la fascia più bassa di prezzo.\r

\r

A tal proposito propone di limitare a non oltre cinque euro l’importo della tassa di soggiorno per le camere dal costo fino a 200 euro.\r

\r

“È corretto applicare la tassa in base al costo della camera, secondo una nostra richiesta, ma nel contempo è doveroso tutelare le fasce più basse di prezzo e di conseguenza il turismo familiare.\r

\r

Il gettito della tassa, inoltre, dev’essere imprescindibilmente vincolato ai servizi legati al turismo, a esempio la riqualificazione di luoghi connessi alla mobilità, dalle stazioni ferroviarie agli aeroporti e ai porti”.","post_title":"Cna turismo e commercio: ripensare la tassa di soggiorno","post_date":"2024-08-07T10:58:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1723028295000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la pandemia e grazie allo smart working, il turismo in Europa ha registrato un incremento negli ultimi tre anni, superando anche i livelli pre-Covid. Secondo Statista, il Paese che ha guadagnato maggiormente da questo movimento di viaggiatori all'interno del continente è la Spagna, con circa 90 miliardi di dollari (più di 82,2 miliardi di euro).\r

\r

Prima del Covid, la Spagna registrava circa 73 miliardi di euro all’anno in entrate turistiche, ma nel 2020 - con la pandemia - le entrate non hanno raggiunto i 20 miliardi di euro. Da quell’anno l’aumento del turismo è stato significativo in tutta Europa, motivo per cui praticamente tutti i Paesi del continente hanno superato lo scorso anno i dati del 2019.\r

\r

Statista colloca la Spagna come l’unico Paese che riesce a superare la cifra degli 80 miliardi di dollari (più di 73,1 miliardi di euro), mentre il Regno Unito e la Francia come gli unici ad aver superato la soglia dei 60 miliardi di dollari (quasi 55 miliardi di euro).\r

\r

Da segnalare anche l'Italia, che sfiora i 55 miliardi di euro, e la Germania, che si aggira intorno ai 36,5 miliardi di euro.","post_title":"Turismo in Europa: la Spagna guadagna 90 miliardi di dollari. L'Italia 55","post_date":"2024-08-07T10:51:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1723027895000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il numero delle prenotazioni turistiche online che a luglio hanno fatto registrare un tasso di saturazione delle strutture ricettive prenotabili sul web pari quasi al 42%, con un aumento di 6 punti percentuali rispetto al valore di giugno. Le preferenze dei vacanzieri vanno alle località lacustri, seguite a ruota da quelle balneari.\r

\r

Questi dati vanno inseriti in un contesto in cui cresce la soddisfazione dei turisti e migliorano le recensioni sui trasporti. Sono i dati principali che emergono dalla nuova misurazione del ministero del Turismo nella consueta rilevazione mensile \"Come va il turismo in Italia\" che ha l'obiettivo di descrivere, con una rappresentazione semplice e immediata, l'andamento del comparto turistico e il posizionamento dell'Italia rispetto ai principali competitor EU attraverso indicatori di monitoraggio della domanda e dell'offerta turistica basati su fonti tempestive con elevata frequenza di aggiornamento del dato.\r

\r

Nell'ambito dei dati che mostrano una saturazione del 42% delle strutture ricettive, gli affitti a breve termine restano la soluzione più scelta attraverso le ota (42%). E le località lacuali risultano le destinazioni più prenotate sulle piattaforme online, con tassi del 55% circa, seguite dalle città d'arte (51%) e dalle località balneari (50%). Resta concorrenziale il prezzo medio di un soggiorno, pari a 145 euro a notte, inferiore rispetto a quello dei principali concorrenti dell'Europa mediterranea, nonostante un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. I turisti mostrano sulle località balneari preferenze per l'Abruzzo (67%), Emilia-Romagna (59%), Friuli-Venezia Giulia (55%),\r

\r

Veneto (55%) e Toscana (54%) che registrano valori superiori risetto alla media nazionale (50%). Ma tra le spiagge che hanno ricevuto la bandiera blu nel 2024, a giugno le più ricercate sono state quelle pugliesi di Gallipoli e di Monopoli e la spiaggia marchigiana di Sirolo, con quasi 89mila ricerche.\r

\r

Gli italiani concentrano le loro discussioni su ristorazione, attrazioni e trasporti, mentre i turisti stranieri si focalizzano principalmente sulla ricettività. E se a luglio si è registrato un calo complessivo delle prenotazioni aeree (-5% sul 23), il mercato aereo domestico, invece, cresce del 7%.","post_title":"A luglio le prenotazioni turistiche online crescono del 6%","post_date":"2024-08-07T10:46:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1723027595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464360\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marcello Mangia[/caption]\r

\r

Il gruppo Mangia's mette a segno un nuovo colpo in Sicilia, acquisendo la gestione dell'ex Club Med di Kamarina, situato nel cosiddetto triangolo del Barocco. La novità segue un'operazione della società di asset management Arrow Global che, con il supporto della controllata Europa Investimenti, ha acquisito un credito single name garantito (deteriorato - Npl) e ha contestualmente proceduto all’escussione della garanzia, diventando proprietaria dell’asset sottostante, per il quale ha avviato una collaborazione con Mangia’s.\r

\r

\"Con l'acquisizione di Kamarina, scriviamo un nuovo capitolo della nostra storia, aggiungendo più di 600 camere alle 3.300 già gestite e portando un'offerta turistica di altissimo livello in una zona ricca di potenzialità come Ragusa - sottolinea il presidente e ceo della compagnia siciliana, Marcello Mangia -. Insieme ad Arrow, siamo pronti a valorizzare questo gioiello, investendo sempre nella nostra isola\".\r

\r

\"Prevediamo di proseguire le nostre operazioni nel mercato del private credit in altre classi di asset immobiliari, tra cui residenziale, logistica, Pbsa (alloggi per studenti) e infrastrutture - aggiunge l'head of real estate di Arrow Global Italia, Donato Piscuoglio -. Riguardo all’hospitality, siamo inoltre focalizzati sulla costruzione di una piattaforma mediterranea di primo piano in grado di attirare ospiti su una stagionalità estesa, grazie all’offerta integrata di sport e turismo enogastronomico, culturale e naturalistico”.","post_title":"New entry siciliana per il gruppo Mangia's: arriva l'ex Club Med di Kamarina","post_date":"2024-08-07T10:10:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723025444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un terzo dei cittadini rimarrà nella propria regione, cioè la Toscana, per trascorrere le ferie scegliendo tra località di mare, montagna e campagna. Primo weekend da bollino nero per chi ha scelto agosto per andare in vacanza, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente per effetto di una redistribuzione delle ferie che ha visto aumentare i vacanzieri sia a giugno che a luglio.\r

\r

E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti Toscana e Ixe’ diffusa in occasione del grande esodo di agosto. Un avvio che sarà contraddistinto sulle strade dal primo bollino nero stagionale, previsto per la mattinata di sabato, anche se il traffico si manterrà sostenuto per l’intero week end secondo il Piano viabilità della polizia stradale.\r

\r

Nelle scelte di alloggio, alberghi e bed and breakfast risultano le più gettonate, anche se crescono gli appartamenti in affitto secondo Coldiretti’. Un 13% sfrutta la seconda casa di proprietà e un altro 19% si affida all’ospitalità di parenti e amici.\r

\r

L'agriturismo si conferma tra le scelte preferite dai vacanzieri che, secondo Terranostra e Campagna Amica, sono alla ricerca di un turismo più esperienziale, enogastronomico e sostenibile garantito dalle aziende agricole. Una tipologia, quella dell’agriturismo, di cui la Toscana è assoluta leader a livello nazionale, che sta per vivere un’altra estate da tutto esaurito anche grazie al costante aumento delle attività ricreative, didattiche e sportive proposte ai turisti, a fianco di pernottamento e ristorazione, che lo scorso anno hanno contribuito al record di oltre 5 milioni di presenze.","post_title":"Coldiretti: l'agriturismo si conferma come una delle scelte preferite dai vacanzieri","post_date":"2024-08-06T13:11:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722949870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli hotel di Parigi e Airbnb stanno risentendo della crisi estiva delle Olimpiadi. Si prevedeva che i tassi di occupazione sarebbero scesi lasciando gli hotel in calo del 10% rispetto al 2023, ha affermato l'ente del turismo di Parigi.\r

\r

Gli hotel hanno seguito l'esempio delle compagnie aeree aumentando i prezzi per trarre vantaggio dall'eventuale boom turistico, per ritrovarsi costretti a offrire sconti a causa della lentezza delle prenotazioni.\r

\r

Anche gli host di Airbnb stanno tagliando i prezzi, alcuni anche di oltre il 50%. Un loft con due camere da letto vicino a Notre Dame ha tagliato la sua tariffa notturna da $ 1.407 (€ 1.300,08) a $ 683 (€ 631) durante l'inizio dei giochi olimpici, che è inferiore a quanto le tariffe notturne sono pubblicizzate per la stagione autunnale.\r

\r

Airbnb ha affermato che la disponibilità a Parigi ha raggiunto il massimo storico poiché gli host hanno visto in questa occasione l'opportunità di sfuggire alla folla e trarre profitto dal turismo sportivo.","post_title":"Olimpiadi di Parigi: crollo per gli hotel della capitale francese e per Airbnb","post_date":"2024-08-06T11:03:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722942218000]}]}}