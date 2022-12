Giappone: balzo in avanti del numero di turisti stranieri in novembre Il Giappone corre lungo la rotta del recupero dei flussi turistici internazionali. In novembre, primo mese completo dopo la riapertura delle frontiere dell’11 ottobre scorso, il numero di visitatori stranieri è tornato a crescere, alimentando le speranze di una più ampia ripresa dei viaggi nel prossimo anno. Uno yen debole e la lunga chiusura rendono il Giappone una destinazione particolarmente attraente per i turisti stranieri che a novembre, secondo i dati della Jnto, sono stati 934.500: si tratta di un aumento dell’87% rispetto al mese di ottobre. All’inizio del 2022, a gennaio, il Giappone aveva registrato solo 17.766 visitatori. Tuttavia, gli arrivi sono diminuiti di quasi due terzi rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. Complessivamente, da inizio 2022, i visitatori sono stati 2,46 milioni: si tratta di una minima frazione rispetto al record di 31,8 milioni del 2019 e all’obiettivo originario del governo per il 2020 di raggiungere i 40 milioni di arrivi, in concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo, poi rinviate a causa della pandemia.

