Giamaica: cresce l’allarme per l’uragano Melissa. Chiusi tutti gli aeroporti E’ cresciuta, ora dopo ora, la potenzia dell’uragano Melissa, che ha nel fine settimana ha raddoppiato la sua intensità, raggiungendo il raro livello di categoria 5 con venti a 256 chilometri l’ora. Lo ha reso noto il National Hurricane Center, spiegando che si prevede che l’uragano toccherà terra in Giamaica domani mattina (28 ottobre, ndr) diventando l’uragano più forte mai registrato sull’isola. Come spiegato da Adnkronos, gli ospedali sono stati attivati in ”modalità di emergenza”, sono stati chiusi tutti gli aeroporti e sono stati attivati rifugi in tutto il Paese per le persone che vivono in zone sensibili, ha spiegato il ministro degli enti locali Desmond McKenzie in una conferenza stampa. Il governo giamaicano ha emesso ordini di evacuazione obbligatoria per diverse comunità costiere, tra cui alcune zone di Kingston. “Si prevede che l’uragano colpisca principalmente il versante meridionale dell’isola e man mano che si avvicina alla costa meridionale produrrà i suoi effetti”, ha affermato Evan Thompson, direttore del Servizio meteorologico della Giamaica. Si prevede che l’uragano attraverserà Cuba e le Bahamas fino a mercoledì: in particolare, dovrebbe raggiunger terra nella parte orientale di Cuba, dove è stato emesso un allarme uragano per le province di Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo e Holguin, mentre per Las Tunas è in vigore l’allarme per tempesta tropicale. Condividi

