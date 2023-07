Giamaica: boom di passeggeri per l’aeroporto internazionale di Sangster Boom di passeggeri per l’aeroporto internazionale Sangster, principale porta d’accesso della Giamaica: negli ultimi tre mesi, da aprile a giugno, si sono registrati incrementi di traffico superiori al 10% rispetto al 2022 e il numero di passeggeri in arrivo e in partenza è il più elevato della storia, con oltre 400.000 passeggeri totali al mese. Mbj Airports Limited, la società di gestione dello scalo, prevede un’intensa stagione estiva con un trend positivo che proseguirà anche nei mesi di luglio e agosto, con un conseguente elevato volume di traffico passeggeri in tutto l’aeroporto. La società segnala che per ridurre i tempi di attesa e le code agli arrivi, tutti i passeggeri in entrata nel Paese, quindi, sono invitati a compilare prima dell’arrivo l’Immigration form online sul sito https://enterjamaica.com. I passeggeri sono n partenza sono invitati a: organizzare il viaggio per essere in aeroporto in tempo per effettuare il check-in tre ore prima dell’orario di partenza previsto, soprattutto durante le ore di punta (dalle 10 alle 16). Effettuare il check-in online e utilizzare le carte d’imbarco mobili, se disponibili. Condividi

\r

Assunzione di responsabilità, quantità idonee di personale, cielo unico europeo e mantenimento dei servizi essenziali anche durante gli scioperi: sono le richieste messe in evidenza da Willie Walsh, direttore generale della Iata, per fronteggiare i disagi provocati dalle scarse prestazioni dell'Air Traffic Control. In Europa, in primis, ma anche negli Stati Uniti.\r

\r

\"Il mese scorso ho espresso preoccupazione per le prestazioni dell'Atc in Europa e negli Stati Uniti. Entrambi sono deludenti - si legge nella lettera aperta di Walsh -. Il contesto è difficile. Le compagnie aeree e gli aeroporti hanno lavorato duramente per garantire che venissero fornite risorse sufficienti per ridurre al minimo le interruzioni e far arrivare i viaggiatori in tempo dove devono essere. La mancanza di risorse Atc a livello nazionale, in particolare in Germania e Francia, impedisce che ciò avvenga. Sebbene alcune aree delle prestazioni Atc siano migliorate rispetto al 2022, rimaniamo inaccettabilmente indietro rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

Gli impatti più gravi si registrano negli aeroporti più congestionati d'Europa, in particolare a Londra Gatwick, dove le prestazioni sono influenzate anche da problemi di risorse Atc locali. Gatwick è ora l'aeroporto con le peggiori prestazioni tra i 31 scali principali riportati da Eurocontrol e si colloca al 106° posto sui 110 aeroporti coperti dall'intera serie di dati.\r

\r

È scoraggiante che i politici che l'anno scorso si sono affrettati a criticare le compagnie aeree, siano rimasti in silenzio sui disagi causati dai fornitori di servizi Atc controllati o regolamentati dal governo.\r

\r

Cosa possono fare questi politici per evitare un altro anno di prestazioni Atc europee al di sotto dei livelli pre-Covid? Per cominciare, devono essere ritenuti responsabili dei costi economici e ambientali di prestazioni Atc scadenti, in modo da essere incentivati a prendere decisioni migliori. Quest'estate ci ha dimostrato che l'elenco delle cose da fare è già noto: un'adeguata dotazione di personale, la modernizzazione con il Cielo Unico Europeo e la ricerca di modi per mantenere i servizi Atc essenziali durante i periodi di sciopero, nel rispetto dei diritti dei lavoratori\".","post_title":"Walsh, Iata: nuovo richiamo all'Atc, \"prestazioni inaccettabili e sotto i livelli 2019\"","post_date":"2023-07-13T12:23:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689251002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom di passeggeri per l'aeroporto internazionale Sangster, principale porta d'accesso della Giamaica: negli ultimi tre mesi, da aprile a giugno, si sono registrati incrementi di traffico superiori al 10% rispetto al 2022 e il numero di passeggeri in arrivo e in partenza è il più elevato della storia, con oltre 400.000 passeggeri totali al mese.\r

Mbj Airports Limited, la società di gestione dello scalo, prevede un’intensa stagione estiva con un trend positivo che proseguirà anche nei mesi di luglio e agosto, con un conseguente elevato volume di traffico passeggeri in tutto l'aeroporto.\r

La società segnala che per ridurre i tempi di attesa e le code agli arrivi, tutti i passeggeri in entrata nel Paese, quindi, sono invitati a compilare prima dell’arrivo l’Immigration form online sul sito https://enterjamaica.com. I passeggeri sono n partenza sono invitati a: organizzare il viaggio per essere in aeroporto in tempo per effettuare il check-in tre ore prima dell'orario di partenza previsto, soprattutto durante le ore di punta (dalle 10 alle 16). Effettuare il check-in online e utilizzare le carte d'imbarco mobili, se disponibili.","post_title":"Giamaica: boom di passeggeri per l'aeroporto internazionale di Sangster","post_date":"2023-07-13T11:16:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689247012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate di Ryanair fa rotta anche su Cagliari con 39 rotte di cui due nuove per Göteborg e Genova: un operativo record quello della low cost irlandese sullo scalo sardo, che registra una crescita del 70% rispetto al periodo pre-Covid, con 3 aeromobili basati.\r

\r

\"Celebriamo i 25 anni di attività in Italia e anche i 22 milioni di passeggeri transitati dall'aeroporto di Cagliari dal 2007 - ha dichiarato Mauro Bolla, country manager Italia della compagnia -. Ryanair è cresciuta fino a trasportare 22 milioni di passeggeri da/per Cagliari e ha investito nel collegare la Sardegna con l'Italia continentale con città come Bari, Catania, Palermo, Roma e Milano, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Parigi, Varsavia e molte altre destinazioni popolari\".\r

“La collaborazione tra Ryanair e l’Aeroporto di Cagliari si rinnova e continua ad arricchirsi di contenuti, segno che il rapporto costruito negli anni si basa su fondazioni solide, reciproca fiducia e soddisfazioni - ha sottolineato Marino Piga, amministratore delegato Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto sardo -. La summer 2023, che vede a Cagliari il network Ryanair più ampio di sempre, e il traguardo dei 22 milioni di passeggeri che festeggiamo oggi, ci fanno guardare con grande ottimismo al futuro”.\r

","post_title":"Ryanair a Cagliari con 39 rotte fra cui due nuove per Göteborg e Genova","post_date":"2023-07-13T09:30:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689240623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449584\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Pietro Mazzi, Lorenzo Vianello e Luca Pellegrino[/caption]\r

\r

Dopo la crescita dei tassi d'interesse non c'è stato il tanto temuto credit crunch, ossia una restrizione dell'offerta di credito tale da impedire la realizzazione di qualsiasi progetto a leva finanziaria. Si registra però senz'altro un approccio più prudenziale, con scarsa disponibilità al momento nei confronti degli investimenti core (a basso rendimento) e un focus maggiore sulle operazioni value-added, in grado di garantire maggiori ritorni. Si parla in particolare di un ratio debt-yield minimo del 10%. Non si ferma tuttavia al contempo la crescita dell'interesse dei capitali verso le destinazioni diverse dalle cosiddette Big 4 (Milano, Roma, Venezia e Firenze), con particolare riguardo alle principali mete leisure della Penisola.\r

\r

Il rallentamento è indiscutibile\r

\r

Dall'ultimo Hospitality Forum, organizzato a Milano da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello sgr, emerge un quadro dei finanziamenti bancari per l'ospitalità in Italia piuttosto variegato che, pur inevitabilmente influenzato dagli attuali trend inflazionistici, non smette di guardare con inedito interesse al settore: \"Quest'anno registriamo forse il picco di progetti in pipeline del comparto ricettivo degli ultimi dieci anni\" ha infatti rivelato Pietro Mazzi. Certo, non tutte le richieste avranno l'esito sperato dai promotori, ha spiegato l'head of real estate di Intesa Sanpaolo, ma il dato è comunque significativo del fermento che ancora permea il settore. Detto ciò, \"il rallentamento è indiscutibile. Le banche commerciali adottano approcci più prudenziali e criteri di valutazione più stringenti\".\r

\r

Ratio debt-yield minimo al 10%\r

\r

Anche Unicredit continua a monitorare con interesse il comparto: \"Abbiamo in cantiere parecchie operazioni - ha raccontato lo strategic advisor real estate, Lorenzo Vianello -. E non di rado si guarda oltre le cosiddette Big 4: al momento, per esempio, stiamo valutando progetti a Forte dei Marmi, a Taormina, a Catania... Per contro, siamo diventati più sensibili al rapporto debt-yield, che oggi deve necessariamente porsi al di sopra del 10%. Il che si traduce inevitabilmente in tassi d'interesse finali più alti. Noi ci concentriamo soprattutto su operazioni che includano anche un investimento Capex. Non è infatti nostra mission finanziare o rifinanziare alberghi consolidati. Di solito seguiamo business plan che portino gli hotel all’apertura o al loro riposizionamento, lasciando poi il testimone alle banche del territorio o ad altri istituti finanziari specializzati\".\r

\r

In alcune destinazioni mancano benchmark affidabili\r

\r

Segmento leisure in crescita pure per Banco Bpm, che come le altre banche pone oggi tuttavia più attenzione in fase di analisi e valutazione di ogni progetto, soprattutto se si tratta di strutture a carattere stagionale: \"La nostra visione sul comparto rimane positiva - ha raccontato l'head of real estate finance di Banco Bpm, Luca Pellegrino -. La questione, semmai, è che in alcune destinazioni non primarie non esistono esercizi di qualità che ci consentano di costruire benchmark affidabili con cui confrontare i progetti\". Occorre quindi basarsi sulle proiezioni, ma è chiaro che le analisi a quel punto finiscano per contenere maggiori elementi di aleatorietà.\r

\r

Si cercano soprattutto operazioni added-value\r

\r

In sintesi, ha ripreso Mazzi, \"i capitali oggi interessati all'Italia sono quasi tutti value-added e focalizzati su operazioni di conversioni e riposizionamenti: cercano extra-rendimenti rispetto al resto d'Europa, anche perché con i tassi alti gli investimenti core sono oggettivamente meno appetibili\". Un approccio di respiro un po' più breve, quindi, rispetto a quello degli investitori istituzionali normalmente più propensi a logiche di lungo periodo. Che però ha anche i suoi risvolti positivi, contribuendo tra l'altro a colmare il gap di qualità dell'offerta di molte destinazioni italiane, \"come per esempio sta avvenendo ora a Roma\", dove si sta assistendo a un vero e proprio boom di nuovi progetti, soprattutto nel lusso.\r

\r

Permane l'interesse sugli hotel\r

\r

Il bicchiere è mezzo pieno anche per Vianello: \"Abbiamo una pipeline di richieste che entro fine anno dovrebbe portare alla conclusione di quattro - sei nuove operazioni - ha concluso lo strategic advisor real estate di Unicredit -. A livello di strategie di credito generale, siamo infatti al momento sul lato buy per gli hotel, così come per la logistica e il residenziale, siamo invece più timidi sugli uffici e rimaniamo in posizione hold sul segmento retail\".","post_title":"Hospitality Forum, banche: niente credit crunch, ma molta più prudenza","post_date":"2023-07-13T09:15:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689239704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto di Forlì ha operato una nuova scelta green con l'adozione del Mototok, un pushback elettrico di ultima generazione utilizzato nella movimentazione degli aeromobili dal gate alla pista. \r

\r

Il nuovo mezzo è stato acquistato con l’obiettivo di raggiungere i primi, importanti risultati per il massimo efficientamento delle risorse umane, economiche e quale soluzione tecnologicamente avanzata nel contrasto all’inquinamento ambientale. \r

\r

A differenza dei pushback tradizionali, il Mototok vanta un design innovativo: ha dimensioni ridotte, tanto da renderlo non paragonabile ai classici “trattori” impiegati nelle operazioni aeroportuali. \r

\r

Il Mototok Spacer 8600 in dotazione all’aeroporto di Forlì è utilizzabile su tutta la linea Boeing 737, la linea Airbus 319-320 (incluso Neo), la linea Airbus 220, Embraer 190, Dash 8, Gulf Stream, Bombardier Crj, Embraer Erj. Viene impiegato sia nella spinta e nel traino dell’aereo dal parcheggio alla via di rullaggio - per le procedure utili al decollo - con i passeggeri già a bordo, sia nello spostamento degli aeromobili da/per l’hangar manutenzione.\r

\r

Nell’attività in hangar è la miglior soluzione percorribile: privo di cabina, motore, cambio e trasmissione non necessita di particolari spazi di manovra; in buona sostanza si va ad ottimizzare l’intera l’area disponibile internamente.","post_title":"Aeroporto Forlì: scelta green con l'arrivo del pushback elettrico Mototok","post_date":"2023-07-13T09:15:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689239702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449473","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Torino è sempre più green: da ieri è infatti attivo il più grande impianto fotovoltaico su un tetto di un aeroporto italiano, costituito da 3.641 moduli su una superficie di 6.454 metri quadrati e in grado di coprire il 12% del fabbisogno annuale dello scalo, con punte fino al 60% in giornate particolarmente assolate.\r

I lavori, costati 2 milioni di euro, \"verranno ripagati in meno di sette anni, ma dipende dai prezzi dell'energia\", ha dichiarato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport ricordando che sono stati terminati in tempi record, a un anno dalla gara d'appalto. \"Questo impianto rappresenta un altro passo nel nostro impegno di riduzione delle emissioni al quale ne stanno seguendo altri tra cui l'elettrificazione di tutti i mezzi aeroportuali\".\r

\r

\"Un aeroporto sempre più green - ha aggiunto la presidente, Elisabetta Olivieri - che si è dato un piano industriale di cui sostenibilità e innovazione tecnologica sono due pilastri insieme alle molte azioni svolte a contrastare il cambiamento climatico\". Un processo che lo scalo vuole condividere con i passeggeri, informati h24 su appositi schermi sulla produzione in corso di energia grazie ai nuovi pannelli.\r

\r

Alla cerimonia di inaugurazioni che si è svolta ieri ha partecipato anche il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma che ha sottolineato come quello di Torino \"sia il primo aeroporto ad aver effettuano un lavoro di tale portata. L'Enac sta promuovendo con tutte le sue forze processi di trasformazione degli aeroporti italiani verso la decarbonizzazione\".\r

L'energia elettrica prodotta dal nuovo impianto consentirà di evitare l'emissione di 406 tonnellate di CO2 all'anno, pari alla piantumazione di 13.550 alberi.\r

","post_title":"Torino Airport, esempio virtuoso di sostenibilità: attivo l'impianto fotovoltaico sul tetto dello scalo","post_date":"2023-07-12T09:15:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689153315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways amplia il network invernale con l'introduzione di nuovi collegamenti da Parigi e Berlino verso Miami: il volo dalla capitale francese decollerà l'11 dicembre 2023 con quattro frequenze alla settimana; quello dalla Germania sarà invece attivo dal 15 dicembre 2023, una volta alla settimana.\r

\r

\"Miami è da tempo riconosciuta come una località ricercata per il sole invernale e siamo lieti di collegare ancora più città europee a questa vivace destinazione - ha dichiarato Bjorn Tore Larsen, ceo del vettore -. Grazie a Norse Atlantic ora ci sono collegamenti aerei diretti a prezzi accessibili da Parigi, Berlino, Londra e Oslo per Miami durante tutta la stagione invernale, il che significa che un maggior numero di viaggiatori potrà sperimentare queste destinazioni su entrambe le sponde dell'Atlantico\".\r

\r

Norse Atlantic opera esclusivamente con aeromobili Boeing 787 Dreamliner configurati con due classi di servizio, Economy e Premium. I passeggeri possono scegliere tra una gamma di tariffe, Light, Classic e Flextra, che riflettono il modo in cui desiderano viaggiare e quali opzioni sono importanti per loro. Le tariffe Light rappresentano l'opzione economica, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, una migliore esperienza in aeroporto e a bordo e una maggiore flessibilità del biglietto.","post_title":"Norse Atlantic collegherà anche Parigi e Berlino a Miami, dal prossimo dicembre","post_date":"2023-07-11T11:32:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689075161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultato netto positivo per 8,5 milioni di euro e un margine operativo di oltre 14,2 milioni: Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, ha archiviato così il bilancio 2022.\r

\r

Un segnale forte, alla luce anche del trend dei primi mesi 2023, che mettono in risalto \"la straordinaria potenzialità di crescita soprattutto in vista della predisposizione del nuovo Piano quadriennale degli investimenti 2024/2027, che dovrà essere rivolto ancor di più alla valorizzazione della struttura aeroportuale nel suo complesso”.\r

\r

L’Ebitda tocca 20.920.343, superiore di 800.000 euro a quella 2021. “Tali somme, unitamente ad altre risorse già generate, costituiranno le basi su cui ultimare gli investimenti sull’aeroporto in corso - ha dichiarato il presidente di Gesap, Salvatore Burrafat - completando l’attuale piano delle infrastrutture 2020/23, che porta con sé un significativo ritardo. Infatti, nel corso del 2023, dovranno essere completati lavori per circa 45 milioni di cui dodici riferibili all’esercizio 2022. Il management, inoltre, ha le idee chiare su come affrontare i futuri piani di investimenti e le relative problematiche finanziarie le nuove sfide che l’intero consiglio di amministrazione di Gesap intende raccogliere saranno il frutto di una corretta programmazione e di una visione generale mirata allo sviluppo e alla crescita”.","post_title":"Aeroporto Palermo: Gesap archivia il bilancio 2022 con un utile di 8,5 milioni di euro","post_date":"2023-07-11T10:06:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689069988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet ha cancellato circa 1.700 voli da qui alla fine dell'estate a causa delle restrizioni del controllo del traffico aereo in Europa, principalmente da e per l'aeroporto di Londra Gatwick.\r

\r

La situazione coinvolge anche il mercato italiano dove i collegamenti cancellati saranno 134, circa l’8% del totale (dati riferiti da Il Corriere della Sera).\r

\r

\"L'intero settore sta vivendo condizioni difficili quest'estate, con spazi aerei più limitati a causa della guerra in Ucraina e potenziali nuovi scioperi\" dei controllori del traffico aereo, ha dichiarato la compagnia in un comunicato. \"Abbiamo quindi apportato alcuni aggiustamenti preventivi al nostro programma\", ma si tratta di modifiche minori, insiste la compagnia, mentre \"più di 90.000 voli\" easyJet saranno effettuati.\r

\r

La compagnia assicura che il 95% dei passeggeri interessati dalle cancellazioni è già stato riprotetto su un altro volo. Easyjet non cita nella sua nota i controllori di volo francesi, ma gli scioperi degli ultimi mesi contro la riforma delle pensioni stanno colpendo le compagnie aeree che sono spesso costrette a bypassare il Paese, come ha sottolineato a giugno Willie Walsh, direttore generale della Iata.\r

\r

Secondo la compagnia, le cancellazioni dei voli di easyjet non sono legate alla carenza di piloti o di equipaggi - \"ne abbiamo più che mai\" - come era successo l'anno scorso quando si erano registrate scene di caos negli scali britannici, file interminabili e numerosi voli annullati.\r

\r

Intanto Eurocontrol aveva già segnalato nelle scorse settimane il rischio di un’estate \"impegnativa\", con sovraccarichi di traffico in aree come Londra (tutti gli aeroporti), Bruxelles e Barcellona. A questi si aggiungono le agitazioni dei controllori del traffico aereo francesi, la minaccia di sciopero di parte del personale di Eurocontrol nei prossimi sei mesi.","post_title":"EasyJet taglia 1.700 voli dall'operativo estivo (Italia inclusa) a causa degli scioperi in Europa","post_date":"2023-07-11T09:35:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689068123000]}]}}