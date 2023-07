Germania: a Berlino è di scena il Bestival 2023 E’ in corso a Berlino il Bestival 2023, la terza edizione del festival del mice e del travel business. Una due giorni di incontri, workshop, esperienze e percorsi di conoscenza dei tanti aspetti di Berlino guidati da esperti del settore, scoprendo le continue novità proposte dalla capitale. Una metropoli che ricorda una storia difficile con tante testimonianze importanti, ma celebra la vita con eventi di arte e cultura, un mondo dell’accoglienza e della ristorazione variegato e adatto a ogni esigenza con spettacoli ed eventi di ogni tipo. Una capitale sviluppatasi a partire dalla metà del Seicento e che si è allargata da un cuore storico centrale arrivando oggi ad ospitare quasi 7 milioni di abitanti estendendosi per oltre 890 km2: è infatti un agglomerato di 50 comuni limitrofi nella regione del Brandeburgo. Tutto questo viene raccontato dal Bestival. Come spiega Marco Oelschlegel di VisitBerlin, uno degli organizzatori: «Il Bestival è nato nel novembre del 2021, alla fine di un tempo difficile legato alla pandemia, allo scopo di promuovere Berlino come destinazione dalle tante sfaccettature. In un momento in cui nascevano nuove modalità lavorative come il “bleisure” – la vacanza dove le ore di lavoro o le conferenze, il business, sono seguite da un momento di leisure con la visita della città – abbiamo pensato di combinare gli aspetti professionali e i momenti di gioia e divertimento in un festival, il Bestival: the Berlin Best Practical. Volevamo che le persone venissero fisicamente in città per incontrarsi, perché stare insieme è la cosa più importante, come ci ha dimostrato l’esperienza della pandemia. VisitBerlin ha riunito i partner che potessero evidenziare l’evoluzione e la trasformazione in corso, tanto importante sia nel settore pubblico che in quello privato e il festival ha avuto un enorme successo perché era un concept nuovo». Il Bestival presenta quindi ai tanti operatori presenti cinque aspetti della città, facendone dei momenti esperienziali con workshop e percorsi guidati. Si inizia con la Sustainability, che si declina in incontri sugli standard fissati dal Gstc – il Global Sustainable Tourism Council – esperienze sull’economia circolare, su un sistema sanitario salutare e in momenti pratici come i workshop su come portare a zero lo spreco di cibo. Si parla di Lifestyle, perché Berlino è una città di design, dove nascono nuovi stili, locali vivaci e innovativi, opportunità per lo shopping e ristoranti stellati adatti a ogni esigenza. A Berlino ogni giorno si svolgono spettacoli, concerti e performance e ciascuno può trovare quello che cerca. C’è la Culture, perché Berlino è considerata una capitale d’arte e cultura: accoglie artisti provenienti da tutto il mondo che ne vengono conquistati. Chi ama l’arte e la cultura ama Berlino. Infatti i partecipanti al Bestival partecipano anche ad escursioni di scoperta della città che ne rivelano la bellezza e i luoghi topici. Come il tour “Bike the Wall”, un percorso storico che celebra i 35 anni dalla caduta del muro – che ricorrono proprio l’anno prossimo e saranno il tema di tanti eventi – ma guarda soprattutto al futuro e allo sviluppo urbano della città, che è sempre più verde. Il tema Community sottolinea che la comunità, la condivisione e l’inclusione sono una consapevolezza molto viva a Berlino: un modo per trasformare la diversità in ricchezza. Infine il Bestival parla di Innovation: la capitale è un fermento di nuove idee ed è amata anche da scienziati e informatici. Qui nascono ogni anno nascono oltre 500 start-up. Il Bestival continuerà a raccontare Berlino fino a domani sera e, poi, negli anni a venire.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha siglato una partnership con la Società Olbia Calcio per la stagione sportiva 2023/2024. La compagnia aerea affiancherà il club in qualità di Airline Partner ospitando sui propri aeromobili i giocatori, staff tecnico e dirigenti impegnati in occasione delle trasferte in programma nel prossimo campionato di Serie C. Aeroitalia accompagnerà i Guardiani del Faro anche in campo, comparendo sul front delle divise da gara della prima squadra per tutte le competizioni. La partnership è pianificata inoltre per estendersi e aprirsi al territorio attraverso l’attivazione di iniziative rivolte al tessuto sociale e al tessuto economico della città. "Questa collaborazione non è soltanto funzionale a sinergie reciproche tra le due società, ma ci consente di creare un sodalizio con il mondo dello sport consentendoci di essere parte attiva dei messaggi positivi che esso è in grado di veicolare - ha sottolineato Gaetano Francesco Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. Con Olbia Calcio condividiamo anche i valori legati alle iniziative di intervento sociale e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio”. "Questo accordo restituisce la dimensione di brand nazionale raggiunta dal club in questi anni - ha aggiunto il presidente dell’Olbia Calcio Alessandro Marino -. Siamo convinti che da questa collaborazione, che muove da valori aziendali condivisi e che sarà fortemente improntata sulla valorizzazione della città di Olbia come porta di accesso alle meraviglie del territorio, le reciproche ambizioni di crescita e consolidamento possano trarre benefici e preparare la strada a potenzialità ancora inesplorate”. [post_title] => Aeroitalia diventa partner ufficiale dell'Olbia Calcio per la stagione 2023/24 [post_date] => 2023-07-07T15:06:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688742375000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continuano i successi dei Party di Travel Quotidiano, organizzati per celebrare insieme a tutta la filiera del turismo i momenti più importanti dell'anno e fare business all'insegna del buonumore attraverso esperienze inedite e gioiose. La terza edizione del Travel Open Day Summer Party è stata organizzata nella festosa e magica location del Rainbow Park Magicland, che ha accolto agenti di viaggio del Lazio e delle regioni limitrofe. Dopo l'arrivo nel parco, gli operatori e agenti di viaggio si sono ritrovati nel suggestivo "Castello", dove si è svolto l'evento business dopo un caloroso welcome drink, mentre gli accompagnatori usufruivano liberamente delle attrazioni del parco. Le attività di networking sono state seguite da un saluto di tutti i partner presenti, che hanno raccontato le rispettive novità e illustrato gli impegni per l'estate. Dopo cena, tutti i partecipanti hanno potuto godere delle attrazioni di Magicland fino all'orario di chiusura. Tra i partner presenti, le destinazioni Thailandia, Spagna, Croazia, Svizzera. E ancora, Grotte di Frasassi e Ferrovia Retica, insieme a Royal Jordanian, Msc Crociere, Adr - Aeroporti di Roma con easy Parking, Ota Viaggi e Suite Travel. [gallery ids="449309,449312,449316,449318,449320,449321,449322,449323,449325"] I partner "Siamo molto felici di essere qui, a questo evento fantastico, per raccontare la grande estate della Croazia - ha detto Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia -. Una destinazione sempre più vicina all'Italia, con aliscafi, traghetti e collegamenti aerei sempre più numerosi ed efficaci. Tra i prodotti che stanno andando meglio, le vacanze in barca per godere del mare croato, costellato di isole, baie e spiagge spettacolar. Più complicata la stagione estiva della Thailandia, che sta soffrendo carenza di voli. "Purtroppo le compagnie aeree non hanno migliorato la disponibilità dei posti - denuncia Sandro Botticelli, marketing manager dell'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -, nonostante la richiesta da parte del mercato italiano sia molto alta. L'Italia, con il 60% di arrivi dell'era pre-Covid, è pienamente in target e possiamo superare il numero previsto dei 170mila arrivi per puntare a tornare presto sopra i 200mila nel 2024". La Svizzera ha invece raccontato agli agenti presenti le sue novità attraverso la voce di Laura Zancolò, responsabile trade di Svizzera Turismo. Tra queste, il GoldenPass Express che vedrà la sua prima stagione estiva di treni direti tra Interlaken e Montreaux. L'intervento di Enrico Bernasconi, rappresentante per l'Italia di Ferrovia Retica e simpaticamente conosciuto nel settore come 'Mr. Trenino Rosso', ha aggiunto un valore significativo alla discussione sulla destinazione. L'estate della Ferrovia Retica ruota intorno alla linea dell'Albula, per un itinerario che fa della sostenibilità ambientale uno dei suoi punti di riferimento. Uno dei prodotti su cui invece la Spagna, rappresentata per i saluti da Arturo Escudero di Turespaña, sta concentrando i suoi impegni sono i parchi tematici della destinazione: nel cuore della Costa Daurada, si trovano gli Universal Studios Port Aventura. Terra Mitica a Benidorm è suddiviso poi in cinque zone ispirate a cinque civiltà mediterranee: Egitto, Grecia, Roma, Iberia e le Isole. Infine, il parco Warner a sud di Madrid porta in Spagna la magia di Hollywood. Tra le destinazioni in forte rilancio per il mercato italiano c'è sicuramente la Giordania. Royal Jordanian ha partecipato all'evento per raccontare il rafforzamento del suo network da e per l'Italia. "Abbiamo 5 voli diretti da Roma e 3 da Milano Malpensa per Amman - ha detto Ramzi Zawaideh, country manager per l'Italia della compagnia -, ma per il 2024 potenzieremo ulteriormente le connessioni, aggiungendo un volo sia a Roma che a Milano". Un altro network in espansione è quello di Msc Crociere, raccontato da Marco Ponticiello, responsabile vendite Msc Crociere, e Diego Lucidi, sales representative. La compagnia di crociere ha schierato sul Mediterraneo 13 navi della flotta, tra cui la nuovissima World Europa, che diventeranno 15 in autunno. Tra le novità a livello di destinazioni, anche New York, dove la Meraviglia sarà operativa durante tutto l'arco dell'anno. All'interno dei confini nazionali, tra le bellezze naturali e sotterranee più maestose, c'è la suggestiva magia di Grotte di Frasassi. La direttrice Sara Bonacucina ha raccontato agli agenti di viaggio presenti tutti i tour guidati classici e i due livelli di tour Speleo, il santuario della Madonna di Frasassi che si erge alll'interno di una cavità naturale e i laboratori di realtà aumentata nel museo di Genga. Se si sceglie il Mare Italia, Ota Viaggi consiglia la Sardegna con il Marina Rey, il Club Esse Roccaruja e il Marina Resort. Dopo l'incendio che ha colpito la sede storica a Roma e dopo un periodo complicato in cui però non ha mai spesso di operare, l'operatore è tornato pienamente esecutivo, come ha spiegato il direttore commerciale Massimo Diana, ringraziando la distribuzione e tutti i presenti per il grande supporto mostrato in queste settimane. Milena Forzato di Suite Travel ha raccontato a tutti gli agenti le opportunità legate alla rete di consulenti, in continua espansione. Inoltre, ha anticipato che, a breve, sarà aperta un'altra sede in una zona prestigiosa di Roma, che si aggiungerà a quella centrale di Monterotondo. [post_title] => Travel Open Day, il successo del Summer Party a Magicland [post_date] => 2023-07-07T15:02:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688742174000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli investimenti alberghieri rallentano, mentre la ripresa del turismo post-Covid procede a ritmi superiori a qualsiasi aspettativa. Un apparente paradosso, che si spiega principalmente con il contemporaneo incremento dell'inflazione, che a sua volte sospinge verso l'alto i tassi d'interesse convincendo gli investitori ad assumere un atteggiamento attendista. L'inversione di tendenza, però, sarebbe già all'orizzonte. E potrebbe essere determinata da un altro apparente paradosso: il rallentamento economico globale previsto oggi da molti analisti (-0,4% e -0,3% le stime per il quarto trimestre negli Usa e nell'area euro secondo un'elaborazione Anima sgr su dati Haver Analytics, ndr). A spiegarlo, in occasione dell'Hospitality Forum organizzato a Milano da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello sgr, è stato Fabio Fois, head of investment research di Anima sgr, che lo scorso febbraio ha acquisito tra l'altro l'80% della stessa Castello sgr. "La grande sorpresa del 2022 è stata la crescita sostenuta dell'economia, soprattutto in Italia - ha spiegato Fois -. Un evento per molti imprevisto, senz'altro positivo, ma che ha chiaramente lasciato sole le banche centrali a lottare contro l'inflazione crescente. Sono così inevitabilmente saliti i tassi d'interesse". Un moderato rallentamento economico, è stato il ragionamento dell'analista di Anima, potrebbe quindi essere in realtà una buona notizia per gli investimenti immobiliari, transazioni alberghiere incluse. Potrebbe infatti aiutare a evitare che l'inflazione scappi di mano, contribuendo a far tornare gli stessi tassi d'interessi a livelli accettabili, per operazioni che spesso necessitano di quote importanti di leva finanziaria. La questione, ha proseguito Fois, è che la persistenza dei trend inflattivi sarebbe oggi principalmente dovuta a fattori cosiddetti empatici: "Sia negli Stati Uniti, sia in Europa, gli indici di crescita dei prezzi dei beni hanno già ritracciato sui livelli pre-Covid. Rimane invece una certa pressione sulle tariffe dei servizi. E questo nonostante la diminuzione dei costi energetici". Un eventuale rallentamento dell'economia, ha concluso l'analista, contribuirebbe quindi a convincere chi ha alzato i prezzi per fronteggiare i rincari, ed è tuttora persuaso di vivere in un contesto di alta inflazione, ad abbassare almeno un po' le proprie richieste. Si annullerebbe in questo modo proprio quel fattore empatico che ancora impedisce all'inflazione di diminuire ai ritmi sperati. [post_title] => Fois, Anima sgr: il rallentamento dell'economia aiuterà gli investimenti [post_date] => 2023-07-07T14:56:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688741770000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tornerà a New York il prossimo 26 settembre l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari dell'industria del turismo del futuro. A un anno esatto dall'ultimo appuntamento nella Grande mela, Travel Hashtag riparte quindi negli Stati Uniti per la sua undicesima edizione, che si terrà appena dopo la pausa estiva. L'evento avrà il patrocinio di Enit e sarà completamente dedicato all'incoming italiano. "Il nostro paese è destinazione top of mind per il mercato statunitense – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – ed è il motivo per cui abbiamo deciso di tornare a New York insieme ad alcuni partner consolidati come Ita Airways, la regione Basilicata, Martulli Viaggi, Palazzo di Varignana e il comune di Cremona, nonché altri al debutto con noi, tra cui il gruppo McArthurGlen, la regione Marche, Italia Wedding Tourism, Bettoja Hotels, l'Hotel Nord Nuova Roma, Cremona Hotels, il museo del Violino e il teatro Ponchielli di Cremona, a cui si aggiungono il Canne Bianche Lifestyle Hotel e Matera Collection”. #incomparableitaly è quindi l’hashtag scelto per questa nuova tappa internazionale, che andrà in scena al The Michelangelo, hotel 5 stelle nel cuore di Manhattan, e che coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato Us (agenti di viaggio, tour operator e wedding planner), già esperti e fan della destinazione Italia. [post_title] => Travel Hashtag riparte da New York: appuntamento per il prossimo 26 settembre [post_date] => 2023-07-07T14:12:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688739165000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Promuovere l'innovazione, l'istruzione e la sostenibilità in ogni ambito del settore turistico. E' questo l'obiettivo della nuova partnership siglata dall'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) con il gruppo Alpitour World. Cuore del documento firmato dal presidente e amministratore delegato della compagnia italiana, Grabriele Burgio, e dal segretario generale della Unwto, Zurab Pololikashvili, un piano d'azione che prevede, tra le altre cose, lo sviluppo di collaborazioni strategiche nel campo dell'innovazione turistica, anche attraverso la creazione di un ecosistema di startup turistiche. Ma anche l’identificazione e il supporto delle proposte e dei progetti più meritevoli, attraverso per esempio concorsi dedicati a startup che offrano un contributo allo sviluppo di un turismo sostenibile e dei suoi obiettivi. Tra le ulteriori iniziative in programma, la promozione di un turismo volto allo sviluppo rurale, anche attraverso il sostegno all'iniziativa Best Tourism Villages realizzata dalla stessa Unwto, nonché la promozione della formazione di professionisti del turismo, anche attraverso percorsi formativi congiunti e altre occasioni didattiche. L'accordo pone inoltre le basi per collaborazioni e iniziative future, posizionando Alpitour World come un partner strategico della Unwto in ambito innovazione e sostenibilità. Le due realtà terranno incontri regolari e sessioni strategiche, al fine di sviluppare una partnership in grado di adattarsi alle sfide e alle opportunità più urgenti per il turismo mondiale. [post_title] => Partnership Unwto - Alpitour per promuovere innovazione, formazione e sostenibilità nel turismo [post_date] => 2023-07-07T14:02:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688738565000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in corso a Berlino il Bestival 2023, la terza edizione del festival del mice e del travel business. Una due giorni di incontri, workshop, esperienze e percorsi di conoscenza dei tanti aspetti di Berlino guidati da esperti del settore, scoprendo le continue novità proposte dalla capitale. Una metropoli che ricorda una storia difficile con tante testimonianze importanti, ma celebra la vita con eventi di arte e cultura, un mondo dell’accoglienza e della ristorazione variegato e adatto a ogni esigenza con spettacoli ed eventi di ogni tipo. Una capitale sviluppatasi a partire dalla metà del Seicento e che si è allargata da un cuore storico centrale arrivando oggi ad ospitare quasi 7 milioni di abitanti estendendosi per oltre 890 km2: è infatti un agglomerato di 50 comuni limitrofi nella regione del Brandeburgo. Tutto questo viene raccontato dal Bestival. Come spiega Marco Oelschlegel di VisitBerlin, uno degli organizzatori: «Il Bestival è nato nel novembre del 2021, alla fine di un tempo difficile legato alla pandemia, allo scopo di promuovere Berlino come destinazione dalle tante sfaccettature. In un momento in cui nascevano nuove modalità lavorative come il “bleisure” - la vacanza dove le ore di lavoro o le conferenze, il business, sono seguite da un momento di leisure con la visita della città - abbiamo pensato di combinare gli aspetti professionali e i momenti di gioia e divertimento in un festival, il Bestival: the Berlin Best Practical. Volevamo che le persone venissero fisicamente in città per incontrarsi, perché stare insieme è la cosa più importante, come ci ha dimostrato l’esperienza della pandemia. VisitBerlin ha riunito i partner che potessero evidenziare l’evoluzione e la trasformazione in corso, tanto importante sia nel settore pubblico che in quello privato e il festival ha avuto un enorme successo perché era un concept nuovo». Il Bestival presenta quindi ai tanti operatori presenti cinque aspetti della città, facendone dei momenti esperienziali con workshop e percorsi guidati. Si inizia con la Sustainability, che si declina in incontri sugli standard fissati dal Gstc - il Global Sustainable Tourism Council - esperienze sull’economia circolare, su un sistema sanitario salutare e in momenti pratici come i workshop su come portare a zero lo spreco di cibo. Si parla di Lifestyle, perché Berlino è una città di design, dove nascono nuovi stili, locali vivaci e innovativi, opportunità per lo shopping e ristoranti stellati adatti a ogni esigenza. A Berlino ogni giorno si svolgono spettacoli, concerti e performance e ciascuno può trovare quello che cerca. C’è la Culture, perché Berlino è considerata una capitale d’arte e cultura: accoglie artisti provenienti da tutto il mondo che ne vengono conquistati. Chi ama l’arte e la cultura ama Berlino. Infatti i partecipanti al Bestival partecipano anche ad escursioni di scoperta della città che ne rivelano la bellezza e i luoghi topici. Come il tour “Bike the Wall”, un percorso storico che celebra i 35 anni dalla caduta del muro – che ricorrono proprio l’anno prossimo e saranno il tema di tanti eventi - ma guarda soprattutto al futuro e allo sviluppo urbano della città, che è sempre più verde. Il tema Community sottolinea che la comunità, la condivisione e l'inclusione sono una consapevolezza molto viva a Berlino: un modo per trasformare la diversità in ricchezza. Infine il Bestival parla di Innovation: la capitale è un fermento di nuove idee ed è amata anche da scienziati e informatici. Qui nascono ogni anno nascono oltre 500 start-up. Il Bestival continuerà a raccontare Berlino fino a domani sera e, poi, negli anni a venire. [gallery ids="449289,449288,449287"] [post_title] => Germania: a Berlino è di scena il Bestival 2023 [post_date] => 2023-07-07T13:21:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688736087000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449282" align="alignleft" width="300"] Il Grand Hotel Bristol[/caption] C'è anche il Grand Hotel Bristol Spa Resort di Rapallo tra le 22 new entry del soft brand Small Luxury Hotels of the World. Si tratta di una struttura in stile Liberty di inizio secolo dotata di 80 camere situate tra le verdi colline e l'azzurro del golfo del Tigullio. A completare l'offerta una piscina, la nuove Erre spa e il ristorante curato da un pupillo di chef Alain Ducasse. Tra gli altri 21 arrivi in casa Shl si contano inoltre sette nuove aperture per il 2023 e quattro strutture con una spiccata vocazione sostenibile, incluse nella Considerate Collection. Quest'ultima giunge così a quota 54 indirizzi, mentre il marchio Small Luxury Hotels of the World nel suo complesso arriva a 540 alberghi totali. Shl ha inoltre lanciato la sua ultima campagna pubblicitaria che celebra l'individualità e il carattere delle sue proprietà. Intitolata Hotels as characterful as you, evidenzia come ogni hotel del network abbia la propria personalità distintiva che riflette i gusti e le aspirazioni degli ospiti. Dopo un casting che ha visto una grande partecipazione, sono stati scelti sei volti che rappresentassero altrettante proprietà del portfolio Slh, per una campagna che è live su varie piattaforme digitali. “Crediamo che le nostre strutture non siano solo luoghi in cui trascorrere una vacanza, ma destinazioni che riflettono l'individualità dei nostri ospiti - sottolinea il ceo di Slh, Richard Hyde -. Siamo entusiasti di condividere questa campagna con il mondo, invitando i viaggiatori a scoprire il fascino unico e caratteristico dei nostri hotel". Le quattro new entry Considerate Collection sono in particolare il Vila Planinka di Zgornje Jezersko, in Slovenia, il Wa Ale Resort di Yangon, nello Myanmar, il Ballymaloe House Hotel di Cork e il Gregans Castle Hotel di Ballyvaughan, in Irlanda. Tre altri nuovi arrivi sono poi in Spagna: il Seda Club Hotel di Granada, il Maribel sulla Sierra Nevada e il The Lodge Mallorca. Stesso numero di novità in Giappone, tutte a Okinawa: il Shigira Bayside Suite Allamanda, l'Hotel Shigira Mirage e il The Shigira. Due invece in Cina: il Pokkei Hotel Shaoxing e il The Dawn of Yihe Luxury Hotel nello Yunnan. Ci sono poi il The Anam Mui Ne in Vietnam, il Nobu Hotel Marrakech in Marocco, il The Rebello di Porto, il Gdas Bali Health and Wellness Resort di Ubud Bali, in Indonesia, l'Eilert Smith Hotel di Stavanger, in Norvegia, l'Islington Hotel di Hobart Tasmania, in Australia, il Marasca Khao Yai in Thailandia, il Minois di Paros in Grecia e lo Spanish Court Hotel di Kingston, in Giamaica. [post_title] => Tra le 22 new entry Small Luxury Hotels of the World c'è anche il Grand Hotel Bristol di Rapallo [post_date] => 2023-07-07T13:06:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688735183000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449279" align="alignleft" width="300"] Il Best Western Hotel Martello di Lampedusa[/caption] Sono i Best Western Hotel Principe di Lampedusa di Palermo e Hotel Martello di Lampedusa, nonché l'hotel Centrale Bw Signature Collection di Tirano, il Best Western Hotel Leonardo Da Vinci di Erba, l'hotel Massafra dell'omonima località pugliese, l'hotel Fiera Verona, il Sabaudia Hotel & Spa e lo Shelley e delle Palme di Lerici, a cui si aggiungono due nuove costruzioni in pipeline a Siracusa e Reggio Calabria le dieci strutture protagoniste di altrettanti contratti di affiliazione con il gruppo Bwh Hotels Italia, che registra una prima parte del 2023 da sviluppo record. “Il semestre appena concluso è il frutto di un lavoro di costanza e negoziazione del team sviluppo e di tutti i nostri professionisti che rendono il gruppo un partner di riferimento per l’attività alberghiera e un veicolo di migliori performance - sottolinea la ceo, Sara Digiesi -. Dieci nuovi contratti, sette in destinazioni inedite, per un totale di oltre 450 camere, rappresentano un risultato estremamente positivo e sono la chiara risposta degli imprenditori al valore della nostra proposta che si rafforza anche in ambito tipicamente leisure”. Sono, in particolare, già prenotabili sui sistemi Bwh gli indirizzi di Palermo, Lampedusa, Tirano ed Erba. Entro il prossimo autunno lo diventeranno gli hotel di Massafra, Verona e Sabaudia e, a seguire nel 2024, gli alberghi di nuova costruzione e oggetto di rilevanti interventi di restyling. [post_title] => Primo semestre da sviluppo record per Bwh che sigla ben dieci nuovi contratti [post_date] => 2023-07-07T12:41:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688733694000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449261 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova esperienza di crociera pensata per vivere in maniera unica gli itinerari lunghi, in cui il viaggio incontra il meglio della gastronomia e un intrattenimento ad hoc bordo. Costa Crociere presenta le Costa Voyages: da settembre 2023, con un’unica crociera dai dieci ai 14 giorni, gli ospiti potranno partire alla scoperta di mete esclusive in autunno e primavera, per esplorare le destinazioni in tutta tranquillità. Le esperienze di viaggio proposte comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, il mistero delle piramidi d’Egitto, la natura delle Azzorre, la mistica terra di Israele, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, la Normandia e le calde mete della Spagna. Navigando tra queste destinazioni, gli ospiti potranno assaporare esperienze gastronomiche d’eccezione. A cominciare dalla linea di 14 nuovissimi dessert creati in collaborazione con il maestro dei maestri, Iginio Massari. In tutti i ristoranti principali di ogni nave sarà inoltre possibile scegliere, durante tre diverse cene, un nuovo menù inedito, incluso in tariffa, ideato dai tre chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Le Costa Voyages offriranno anche l’occasione di brindare con il comandante a cena. Ad aspettare gli ospiti a bordo ci sarà poi il Banquet Night Party: un buffet accompagnato da sculture di ghiaccio, scolpite da maestri ice carver e live dj set. Anche l’intrattenimento beneficerà di partnership speciali: Rolling Stone salirà a bordo delle navi Costa per proporre uno spettacolo musicale esclusivo, mentre gli esperti di Canon coinvolgeranno gli ospiti in appuntamenti dedicati alla fotografia. Le Costa Voyages potranno pure contare sulla collaborazione con la Federazione italiana bridge, per una full immersion con tornei alla presenza di giocatori esperti e workshop dedicati. Per gli amanti del glamour, Costa proporrà poi tre serate eleganti in crociera. La prima è una serata di gala, al Grand Bar, in cui poter ballare con gli ufficiali di bordo. La seconda è la Fashion Night: una sfilata in cui saranno protagonisti gli ospiti, che si sfideranno sul red carpet del Grand Bar in una gara all’ultima moda, seguita da dj set. La terza è la Glamour Night: una competizione di ballo, tra tango, walzer, rumba e cha-cha-cha, in cui mettere a frutto le lezioni tenute dai maestri di bordo durante il giorno. Anche in questo caso l’abito elegante sarà d’obbligo. Infine, nelle Costa Voyages verranno organizzati giochi dagli anni ’60 ai ’90, come l’Intervista doppia alle coppie, il Musichiere e il C-Music, con quiz, sfide e aste musicali, oltre a tanti workshop e laboratori per i più creativi. Infine, si potrà vivere l’emozione di una visita guidata alla scoperta del dietro le quinte della nave, tra cucine, ponte di comando, crew bar e altri spazi. [post_title] => Arriva il format Costa Voyages: f&b e intrattenimento a bordo ad hoc per gli itinerari lunghi [post_date] => 2023-07-07T12:26:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688732811000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "germania a berlino e di scena il bestival 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4729,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha siglato una partnership con la Società Olbia Calcio per la stagione sportiva 2023/2024. La compagnia aerea affiancherà il club in qualità di Airline Partner ospitando sui propri aeromobili i giocatori, staff tecnico e dirigenti impegnati in occasione delle trasferte in programma nel prossimo campionato di Serie C.\r

\r

Aeroitalia accompagnerà i Guardiani del Faro anche in campo, comparendo sul front delle divise da gara della prima squadra per tutte le competizioni. La partnership è pianificata inoltre per estendersi e aprirsi al territorio attraverso l’attivazione di iniziative rivolte al tessuto sociale e al tessuto economico della città.\r

\r

\"Questa collaborazione non è soltanto funzionale a sinergie reciproche tra le due società, ma ci consente di creare un sodalizio con il mondo dello sport consentendoci di essere parte attiva dei messaggi positivi che esso è in grado di veicolare - ha sottolineato Gaetano Francesco Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. Con Olbia Calcio condividiamo anche i valori legati alle iniziative di intervento sociale e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio”.\r

\r

\"Questo accordo restituisce la dimensione di brand nazionale raggiunta dal club in questi anni - ha aggiunto il presidente dell’Olbia Calcio Alessandro Marino -. Siamo convinti che da questa collaborazione, che muove da valori aziendali condivisi e che sarà fortemente improntata sulla valorizzazione della città di Olbia come porta di accesso alle meraviglie del territorio, le reciproche ambizioni di crescita e consolidamento possano trarre benefici e preparare la strada a potenzialità ancora inesplorate”.","post_title":"Aeroitalia diventa partner ufficiale dell'Olbia Calcio per la stagione 2023/24","post_date":"2023-07-07T15:06:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688742375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Continuano i successi dei Party di Travel Quotidiano, organizzati per celebrare insieme a tutta la filiera del turismo i momenti più importanti dell'anno e fare business all'insegna del buonumore attraverso esperienze inedite e gioiose. La terza edizione del Travel Open Day Summer Party è stata organizzata nella festosa e magica location del Rainbow Park Magicland, che ha accolto agenti di viaggio del Lazio e delle regioni limitrofe.\r

\r

Dopo l'arrivo nel parco, gli operatori e agenti di viaggio si sono ritrovati nel suggestivo \"Castello\", dove si è svolto l'evento business dopo un caloroso welcome drink, mentre gli accompagnatori usufruivano liberamente delle attrazioni del parco. Le attività di networking sono state seguite da un saluto di tutti i partner presenti, che hanno raccontato le rispettive novità e illustrato gli impegni per l'estate. Dopo cena, tutti i partecipanti hanno potuto godere delle attrazioni di Magicland fino all'orario di chiusura.\r

\r

Tra i partner presenti, le destinazioni Thailandia, Spagna, Croazia, Svizzera. E ancora, Grotte di Frasassi e Ferrovia Retica, insieme a Royal Jordanian, Msc Crociere, Adr - Aeroporti di Roma con easy Parking, Ota Viaggi e Suite Travel.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"449309,449312,449316,449318,449320,449321,449322,449323,449325\"]\r

\r

I partner\r

\r

\"Siamo molto felici di essere qui, a questo evento fantastico, per raccontare la grande estate della Croazia - ha detto Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia -. Una destinazione sempre più vicina all'Italia, con aliscafi, traghetti e collegamenti aerei sempre più numerosi ed efficaci. Tra i prodotti che stanno andando meglio, le vacanze in barca per godere del mare croato, costellato di isole, baie e spiagge spettacolar.\r

\r

Più complicata la stagione estiva della Thailandia, che sta soffrendo carenza di voli. \"Purtroppo le compagnie aeree non hanno migliorato la disponibilità dei posti - denuncia Sandro Botticelli, marketing manager dell'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -, nonostante la richiesta da parte del mercato italiano sia molto alta. L'Italia, con il 60% di arrivi dell'era pre-Covid, è pienamente in target e possiamo superare il numero previsto dei 170mila arrivi per puntare a tornare presto sopra i 200mila nel 2024\".\r

\r

La Svizzera ha invece raccontato agli agenti presenti le sue novità attraverso la voce di Laura Zancolò, responsabile trade di Svizzera Turismo. Tra queste, il GoldenPass Express che vedrà la sua prima stagione estiva di treni direti tra Interlaken e Montreaux. L'intervento di Enrico Bernasconi, rappresentante per l'Italia di Ferrovia Retica e simpaticamente conosciuto nel settore come 'Mr. Trenino Rosso', ha aggiunto un valore significativo alla discussione sulla destinazione. L'estate della Ferrovia Retica ruota intorno alla linea dell'Albula, per un itinerario che fa della sostenibilità ambientale uno dei suoi punti di riferimento.\r

\r

Uno dei prodotti su cui invece la Spagna, rappresentata per i saluti da Arturo Escudero di Turespaña, sta concentrando i suoi impegni sono i parchi tematici della destinazione: nel cuore della Costa Daurada, si trovano gli Universal Studios Port Aventura. Terra Mitica a Benidorm è suddiviso poi in cinque zone ispirate a cinque civiltà mediterranee: Egitto, Grecia, Roma, Iberia e le Isole. Infine, il parco Warner a sud di Madrid porta in Spagna la magia di Hollywood.\r

\r

Tra le destinazioni in forte rilancio per il mercato italiano c'è sicuramente la Giordania. Royal Jordanian ha partecipato all'evento per raccontare il rafforzamento del suo network da e per l'Italia. \"Abbiamo 5 voli diretti da Roma e 3 da Milano Malpensa per Amman - ha detto Ramzi Zawaideh, country manager per l'Italia della compagnia -, ma per il 2024 potenzieremo ulteriormente le connessioni, aggiungendo un volo sia a Roma che a Milano\".\r

\r

Un altro network in espansione è quello di Msc Crociere, raccontato da Marco Ponticiello, responsabile vendite Msc Crociere, e Diego Lucidi, sales representative. La compagnia di crociere ha schierato sul Mediterraneo 13 navi della flotta, tra cui la nuovissima World Europa, che diventeranno 15 in autunno. Tra le novità a livello di destinazioni, anche New York, dove la Meraviglia sarà operativa durante tutto l'arco dell'anno.\r

\r

All'interno dei confini nazionali, tra le bellezze naturali e sotterranee più maestose, c'è la suggestiva magia di Grotte di Frasassi. La direttrice Sara Bonacucina ha raccontato agli agenti di viaggio presenti tutti i tour guidati classici e i due livelli di tour Speleo, il santuario della Madonna di Frasassi che si erge alll'interno di una cavità naturale e i laboratori di realtà aumentata nel museo di Genga.\r

\r

Se si sceglie il Mare Italia, Ota Viaggi consiglia la Sardegna con il Marina Rey, il Club Esse Roccaruja e il Marina Resort. Dopo l'incendio che ha colpito la sede storica a Roma e dopo un periodo complicato in cui però non ha mai spesso di operare, l'operatore è tornato pienamente esecutivo, come ha spiegato il direttore commerciale Massimo Diana, ringraziando la distribuzione e tutti i presenti per il grande supporto mostrato in queste settimane.\r

\r

Milena Forzato di Suite Travel ha raccontato a tutti gli agenti le opportunità legate alla rete di consulenti, in continua espansione. Inoltre, ha anticipato che, a breve, sarà aperta un'altra sede in una zona prestigiosa di Roma, che si aggiungerà a quella centrale di Monterotondo.\r

\r

","post_title":"Travel Open Day, il successo del Summer Party a Magicland","post_date":"2023-07-07T15:02:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688742174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli investimenti alberghieri rallentano, mentre la ripresa del turismo post-Covid procede a ritmi superiori a qualsiasi aspettativa. Un apparente paradosso, che si spiega principalmente con il contemporaneo incremento dell'inflazione, che a sua volte sospinge verso l'alto i tassi d'interesse convincendo gli investitori ad assumere un atteggiamento attendista. L'inversione di tendenza, però, sarebbe già all'orizzonte. E potrebbe essere determinata da un altro apparente paradosso: il rallentamento economico globale previsto oggi da molti analisti (-0,4% e -0,3% le stime per il quarto trimestre negli Usa e nell'area euro secondo un'elaborazione Anima sgr su dati Haver Analytics, ndr). A spiegarlo, in occasione dell'Hospitality Forum organizzato a Milano da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello sgr, è stato Fabio Fois, head of investment research di Anima sgr, che lo scorso febbraio ha acquisito tra l'altro l'80% della stessa Castello sgr.\r

\r

\"La grande sorpresa del 2022 è stata la crescita sostenuta dell'economia, soprattutto in Italia - ha spiegato Fois -. Un evento per molti imprevisto, senz'altro positivo, ma che ha chiaramente lasciato sole le banche centrali a lottare contro l'inflazione crescente. Sono così inevitabilmente saliti i tassi d'interesse\". Un moderato rallentamento economico, è stato il ragionamento dell'analista di Anima, potrebbe quindi essere in realtà una buona notizia per gli investimenti immobiliari, transazioni alberghiere incluse. Potrebbe infatti aiutare a evitare che l'inflazione scappi di mano, contribuendo a far tornare gli stessi tassi d'interessi a livelli accettabili, per operazioni che spesso necessitano di quote importanti di leva finanziaria.\r

\r

La questione, ha proseguito Fois, è che la persistenza dei trend inflattivi sarebbe oggi principalmente dovuta a fattori cosiddetti empatici: \"Sia negli Stati Uniti, sia in Europa, gli indici di crescita dei prezzi dei beni hanno già ritracciato sui livelli pre-Covid. Rimane invece una certa pressione sulle tariffe dei servizi. E questo nonostante la diminuzione dei costi energetici\". Un eventuale rallentamento dell'economia, ha concluso l'analista, contribuirebbe quindi a convincere chi ha alzato i prezzi per fronteggiare i rincari, ed è tuttora persuaso di vivere in un contesto di alta inflazione, ad abbassare almeno un po' le proprie richieste. Si annullerebbe in questo modo proprio quel fattore empatico che ancora impedisce all'inflazione di diminuire ai ritmi sperati.","post_title":"Fois, Anima sgr: il rallentamento dell'economia aiuterà gli investimenti","post_date":"2023-07-07T14:56:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688741770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tornerà a New York il prossimo 26 settembre l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari dell'industria del turismo del futuro. A un anno esatto dall'ultimo appuntamento nella Grande mela, Travel Hashtag riparte quindi negli Stati Uniti per la sua undicesima edizione, che si terrà appena dopo la pausa estiva. L'evento avrà il patrocinio di Enit e sarà completamente dedicato all'incoming italiano.\r

\r

\"Il nostro paese è destinazione top of mind per il mercato statunitense – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – ed è il motivo per cui abbiamo deciso di tornare a New York insieme ad alcuni partner consolidati come Ita Airways, la regione Basilicata, Martulli Viaggi, Palazzo di Varignana e il comune di Cremona, nonché altri al debutto con noi, tra cui il gruppo McArthurGlen, la regione Marche, Italia Wedding Tourism, Bettoja Hotels, l'Hotel Nord Nuova Roma, Cremona Hotels, il museo del Violino e il teatro Ponchielli di Cremona, a cui si aggiungono il Canne Bianche Lifestyle Hotel e Matera Collection”.\r

\r

#incomparableitaly è quindi l’hashtag scelto per questa nuova tappa internazionale, che andrà in scena al The Michelangelo, hotel 5 stelle nel cuore di Manhattan, e che coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato Us (agenti di viaggio, tour operator e wedding planner), già esperti e fan della destinazione Italia.","post_title":"Travel Hashtag riparte da New York: appuntamento per il prossimo 26 settembre","post_date":"2023-07-07T14:12:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1688739165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Promuovere l'innovazione, l'istruzione e la sostenibilità in ogni ambito del settore turistico. E' questo l'obiettivo della nuova partnership siglata dall'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) con il gruppo Alpitour World. Cuore del documento firmato dal presidente e amministratore delegato della compagnia italiana, Grabriele Burgio, e dal segretario generale della Unwto, Zurab Pololikashvili, un piano d'azione che prevede, tra le altre cose, lo sviluppo di collaborazioni strategiche nel campo dell'innovazione turistica, anche attraverso la creazione di un ecosistema di startup turistiche. Ma anche l’identificazione e il supporto delle proposte e dei progetti più meritevoli, attraverso per esempio concorsi dedicati a startup che offrano un contributo allo sviluppo di un turismo sostenibile e dei suoi obiettivi.\r

\r

Tra le ulteriori iniziative in programma, la promozione di un turismo volto allo sviluppo rurale, anche attraverso il sostegno all'iniziativa Best Tourism Villages realizzata dalla stessa Unwto, nonché la promozione della formazione di professionisti del turismo, anche attraverso percorsi formativi congiunti e altre occasioni didattiche. L'accordo pone inoltre le basi per collaborazioni e iniziative future, posizionando Alpitour World come un partner strategico della Unwto in ambito innovazione e sostenibilità. Le due realtà terranno incontri regolari e sessioni strategiche, al fine di sviluppare una partnership in grado di adattarsi alle sfide e alle opportunità più urgenti per il turismo mondiale.\r

\r

","post_title":"Partnership Unwto - Alpitour per promuovere innovazione, formazione e sostenibilità nel turismo","post_date":"2023-07-07T14:02:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688738565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in corso a Berlino il Bestival 2023, la terza edizione del festival del mice e del travel business. Una due giorni di incontri, workshop, esperienze e percorsi di conoscenza dei tanti aspetti di Berlino guidati da esperti del settore, scoprendo le continue novità proposte dalla capitale.\r

Una metropoli che ricorda una storia difficile con tante testimonianze importanti, ma celebra la vita con eventi di arte e cultura, un mondo dell’accoglienza e della ristorazione variegato e adatto a ogni esigenza con spettacoli ed eventi di ogni tipo. Una capitale sviluppatasi a partire dalla metà del Seicento e che si è allargata da un cuore storico centrale arrivando oggi ad ospitare quasi 7 milioni di abitanti estendendosi per oltre 890 km2: è infatti un agglomerato di 50 comuni limitrofi nella regione del Brandeburgo. Tutto questo viene raccontato dal Bestival.\r

Come spiega Marco Oelschlegel di VisitBerlin, uno degli organizzatori: «Il Bestival è nato nel novembre del 2021, alla fine di un tempo difficile legato alla pandemia, allo scopo di promuovere Berlino come destinazione dalle tante sfaccettature. In un momento in cui nascevano nuove modalità lavorative come il “bleisure” - la vacanza dove le ore di lavoro o le conferenze, il business, sono seguite da un momento di leisure con la visita della città - abbiamo pensato di combinare gli aspetti professionali e i momenti di gioia e divertimento in un festival, il Bestival: the Berlin Best Practical. Volevamo che le persone venissero fisicamente in città per incontrarsi, perché stare insieme è la cosa più importante, come ci ha dimostrato l’esperienza della pandemia. VisitBerlin ha riunito i partner che potessero evidenziare l’evoluzione e la trasformazione in corso, tanto importante sia nel settore pubblico che in quello privato e il festival ha avuto un enorme successo perché era un concept nuovo».\r

Il Bestival presenta quindi ai tanti operatori presenti cinque aspetti della città, facendone dei momenti esperienziali con workshop e percorsi guidati. Si inizia con la Sustainability, che si declina in incontri sugli standard fissati dal Gstc - il Global Sustainable Tourism Council - esperienze sull’economia circolare, su un sistema sanitario salutare e in momenti pratici come i workshop su come portare a zero lo spreco di cibo.\r

Si parla di Lifestyle, perché Berlino è una città di design, dove nascono nuovi stili, locali vivaci e innovativi, opportunità per lo shopping e ristoranti stellati adatti a ogni esigenza. A Berlino ogni giorno si svolgono spettacoli, concerti e performance e ciascuno può trovare quello che cerca.\r

C’è la Culture, perché Berlino è considerata una capitale d’arte e cultura: accoglie artisti provenienti da tutto il mondo che ne vengono conquistati. Chi ama l’arte e la cultura ama Berlino. Infatti i partecipanti al Bestival partecipano anche ad escursioni di scoperta della città che ne rivelano la bellezza e i luoghi topici. Come il tour “Bike the Wall”, un percorso storico che celebra i 35 anni dalla caduta del muro – che ricorrono proprio l’anno prossimo e saranno il tema di tanti eventi - ma guarda soprattutto al futuro e allo sviluppo urbano della città, che è sempre più verde.\r

Il tema Community sottolinea che la comunità, la condivisione e l'inclusione sono una consapevolezza molto viva a Berlino: un modo per trasformare la diversità in ricchezza. Infine il Bestival parla di Innovation: la capitale è un fermento di nuove idee ed è amata anche da scienziati e informatici. Qui nascono ogni anno nascono oltre 500 start-up. Il Bestival continuerà a raccontare Berlino fino a domani sera e, poi, negli anni a venire.\r

[gallery ids=\"449289,449288,449287\"]","post_title":"Germania: a Berlino è di scena il Bestival 2023","post_date":"2023-07-07T13:21:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688736087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449282\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Grand Hotel Bristol[/caption]\r

\r

C'è anche il Grand Hotel Bristol Spa Resort di Rapallo tra le 22 new entry del soft brand Small Luxury Hotels of the World. Si tratta di una struttura in stile Liberty di inizio secolo dotata di 80 camere situate tra le verdi colline e l'azzurro del golfo del Tigullio. A completare l'offerta una piscina, la nuove Erre spa e il ristorante curato da un pupillo di chef Alain Ducasse. Tra gli altri 21 arrivi in casa Shl si contano inoltre sette nuove aperture per il 2023 e quattro strutture con una spiccata vocazione sostenibile, incluse nella Considerate Collection. Quest'ultima giunge così a quota 54 indirizzi, mentre il marchio Small Luxury Hotels of the World nel suo complesso arriva a 540 alberghi totali.\r

\r

Shl ha inoltre lanciato la sua ultima campagna pubblicitaria che celebra l'individualità e il carattere delle sue proprietà. Intitolata Hotels as characterful as you, evidenzia come ogni hotel del network abbia la propria personalità distintiva che riflette i gusti e le aspirazioni degli ospiti. Dopo un casting che ha visto una grande partecipazione, sono stati scelti sei volti che rappresentassero altrettante proprietà del portfolio Slh, per una campagna che è live su varie piattaforme digitali. “Crediamo che le nostre strutture non siano solo luoghi in cui trascorrere una vacanza, ma destinazioni che riflettono l'individualità dei nostri ospiti - sottolinea il ceo di Slh, Richard Hyde -. Siamo entusiasti di condividere questa campagna con il mondo, invitando i viaggiatori a scoprire il fascino unico e caratteristico dei nostri hotel\".\r

\r

Le quattro new entry Considerate Collection sono in particolare il Vila Planinka di Zgornje Jezersko, in Slovenia, il Wa Ale Resort di Yangon, nello Myanmar, il Ballymaloe House Hotel di Cork e il Gregans Castle Hotel di Ballyvaughan, in Irlanda. Tre altri nuovi arrivi sono poi in Spagna: il Seda Club Hotel di Granada, il Maribel sulla Sierra Nevada e il The Lodge Mallorca. Stesso numero di novità in Giappone, tutte a Okinawa: il Shigira Bayside Suite Allamanda, l'Hotel Shigira Mirage e il The Shigira. Due invece in Cina: il Pokkei Hotel Shaoxing e il The Dawn of Yihe Luxury Hotel nello Yunnan. Ci sono poi il The Anam Mui Ne in Vietnam, il Nobu Hotel Marrakech in Marocco, il The Rebello di Porto, il Gdas Bali Health and Wellness Resort di Ubud Bali, in Indonesia, l'Eilert Smith Hotel di Stavanger, in Norvegia, l'Islington Hotel di Hobart Tasmania, in Australia, il Marasca Khao Yai in Thailandia, il Minois di Paros in Grecia e lo Spanish Court Hotel di Kingston, in Giamaica.","post_title":"Tra le 22 new entry Small Luxury Hotels of the World c'è anche il Grand Hotel Bristol di Rapallo","post_date":"2023-07-07T13:06:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688735183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449279\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Best Western Hotel Martello di Lampedusa[/caption]\r

\r

Sono i Best Western Hotel Principe di Lampedusa di Palermo e Hotel Martello di Lampedusa, nonché l'hotel Centrale Bw Signature Collection di Tirano, il Best Western Hotel Leonardo Da Vinci di Erba, l'hotel Massafra dell'omonima località pugliese, l'hotel Fiera Verona, il Sabaudia Hotel & Spa e lo Shelley e delle Palme di Lerici, a cui si aggiungono due nuove costruzioni in pipeline a Siracusa e Reggio Calabria le dieci strutture protagoniste di altrettanti contratti di affiliazione con il gruppo Bwh Hotels Italia, che registra una prima parte del 2023 da sviluppo record.\r

\r

“Il semestre appena concluso è il frutto di un lavoro di costanza e negoziazione del team sviluppo e di tutti i nostri professionisti che rendono il gruppo un partner di riferimento per l’attività alberghiera e un veicolo di migliori performance - sottolinea la ceo, Sara Digiesi -. Dieci nuovi contratti, sette in destinazioni inedite, per un totale di oltre 450 camere, rappresentano un risultato estremamente positivo e sono la chiara risposta degli imprenditori al valore della nostra proposta che si rafforza anche in ambito tipicamente leisure”.\r

\r

Sono, in particolare, già prenotabili sui sistemi Bwh gli indirizzi di Palermo, Lampedusa, Tirano ed Erba. Entro il prossimo autunno lo diventeranno gli hotel di Massafra, Verona e Sabaudia e, a seguire nel 2024, gli alberghi di nuova costruzione e oggetto di rilevanti interventi di restyling.","post_title":"Primo semestre da sviluppo record per Bwh che sigla ben dieci nuovi contratti","post_date":"2023-07-07T12:41:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688733694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449261","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova esperienza di crociera pensata per vivere in maniera unica gli itinerari lunghi, in cui il viaggio incontra il meglio della gastronomia e un intrattenimento ad hoc bordo. Costa Crociere presenta le Costa Voyages: da settembre 2023, con un’unica crociera dai dieci ai 14 giorni, gli ospiti potranno partire alla scoperta di mete esclusive in autunno e primavera, per esplorare le destinazioni in tutta tranquillità. Le esperienze di viaggio proposte comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, il mistero delle piramidi d’Egitto, la natura delle Azzorre, la mistica terra di Israele, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, la Normandia e le calde mete della Spagna.\r

\r

Navigando tra queste destinazioni, gli ospiti potranno assaporare esperienze gastronomiche d’eccezione. A cominciare dalla linea di 14 nuovissimi dessert creati in collaborazione con il maestro dei maestri, Iginio Massari. In tutti i ristoranti principali di ogni nave sarà inoltre possibile scegliere, durante tre diverse cene, un nuovo menù inedito, incluso in tariffa, ideato dai tre chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Le Costa Voyages offriranno anche l’occasione di brindare con il comandante a cena. Ad aspettare gli ospiti a bordo ci sarà poi il Banquet Night Party: un buffet accompagnato da sculture di ghiaccio, scolpite da maestri ice carver e live dj set.\r

\r

Anche l’intrattenimento beneficerà di partnership speciali: Rolling Stone salirà a bordo delle navi Costa per proporre uno spettacolo musicale esclusivo, mentre gli esperti di Canon coinvolgeranno gli ospiti in appuntamenti dedicati alla fotografia. Le Costa Voyages potranno pure contare sulla collaborazione con la Federazione italiana bridge, per una full immersion con tornei alla presenza di giocatori esperti e workshop dedicati.\r

\r

Per gli amanti del glamour, Costa proporrà poi tre serate eleganti in crociera. La prima è una serata di gala, al Grand Bar, in cui poter ballare con gli ufficiali di bordo. La seconda è la Fashion Night: una sfilata in cui saranno protagonisti gli ospiti, che si sfideranno sul red carpet del Grand Bar in una gara all’ultima moda, seguita da dj set. La terza è la Glamour Night: una competizione di ballo, tra tango, walzer, rumba e cha-cha-cha, in cui mettere a frutto le lezioni tenute dai maestri di bordo durante il giorno. Anche in questo caso l’abito elegante sarà d’obbligo. Infine, nelle Costa Voyages verranno organizzati giochi dagli anni ’60 ai ’90, come l’Intervista doppia alle coppie, il Musichiere e il C-Music, con quiz, sfide e aste musicali, oltre a tanti workshop e laboratori per i più creativi. Infine, si potrà vivere l’emozione di una visita guidata alla scoperta del dietro le quinte della nave, tra cucine, ponte di comando, crew bar e altri spazi.\r

\r

","post_title":"Arriva il format Costa Voyages: f&b e intrattenimento a bordo ad hoc per gli itinerari lunghi","post_date":"2023-07-07T12:26:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688732811000]}]}}