Gaoyou: un viaggio a ritroso nel tempo, nel cuore dello Jiangsu Informazione PR E’ una storia millenaria, di oltre 7.000 anni, quella della città di Gaoyou, che affonda le sue radici nel cuore dello Jiangsu, provincia sud-orientale della Cina. Ed è proprio un viaggio a ritroso nel tempo quello che è possibile fare percorrendo antiche strade e vicoli, dove assaporare la tranquillità e i ritmi lenti della città, che ben identificano le proposte di turismo rurale e di alta gamma della Cina di oggi.

Stazione Yucheng: trait d’union con il passato Chiunque visiti Gaoyou incrocia il proprio percorso, da subito, con la stazione postale Yucheng, eredità di un passato ancora tangibile e testimone di un intenso traffico di cavalli e carrozze. Passeggiando fra i vicoli lastricati in pietra è quasi possibile udire il rumore di antiche ruote. Oggi la stazione attrae numerosi turisti, con la sua storia e stile architettonico unici e rappresenta un verso e proprio biglietto da visita per la stessa città. Strada tematica di Nanmen Street: time tunnel Questo è un vecchio quartiere di Gaoyou: camminare lungo la Nanmen Street è come percorrere un tunnel del tempo in cui lasciarsi avvolgere dalla miscela di cultura antica e sapore moderno. Lo stile architettonico qui conserva le sue caratteristiche pittoresche e nel quartiere c’è un’ampia varietà di piccoli negozi che rispecchiano le diverse forme di artigianato e propongono prodotti speciali. Attraversare il quartiere la sera, quando le stradine sono ben illuminate, consente quasi ritrovarsi in un vivace mercato dei tempi antichi. Tempio Zhenguo: oasi di tranquillità E’ un’oasi di tranquillità quella che accoglie i visitatori al solenne Tempio Zhenguo: le antiche pagode, le sculture in pietra e i suoni sanscriti creano un’atmosfera unica. Camminando lungo il sentiero di pietra blu del tempio, sembra di poter udire il canto Zen dei monaci, che avvolge cuore e mente. Wenyou Terrace: abbraccio fra tradizione e modernità Il luogo migliore da cui apprezzare una vista panoramica completa di Gaoyou e un luogo ideale dove osservare i cambiamenti storici: la Wenyou Terrace è situata sulle alture di Gaoyou e dalla cima della piattaforma lo sguardo spazia libero sull’intera città. Un viaggo nel tempo e nello spazio, dove tradizione e modernità si abbracciano in un’evoluzione costante. Banco dei pegni di Tongxing: ricordi dal sapore antico Tongxing Pawnshop a Gaoyou è un marchio storico famoso per il suo tradizionale dim sum fatto a mano. Entrando nel banco dei pegni, il visitatore è avvolto da profumi antichi che rimandano ai sapori dell’infanzia. Dare un morso alle specialità di pasticceria del Banco dei pegni è come assaporare una prelibatezza che porta con sé il tempo.

Gaoyou non è solo una città piena di storia, ma anche un mondo pacifico e antico, dove lasciarsi affascinare dalla cultura antica, dai paesaggi unici e dal gustoso cibo tradizionale. La città, insieme alla provincia di Jiangsu, parteciperà alla BIT di Milano dal 4 al 6 febbraio (padiglione 4 stand B105 C106). Shuiyun Jiangsu (Charm of Jiangsu) ti dà il benvenuto!

