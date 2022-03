Francia: nuova campagna marketing su 10 mercati europei, Italia inclusa

La Francia rilancia la sua scommessa sui mercati di prossimità in vista dell’estate con il lancio della nuova campagna per riconquistare i viaggiatori europei, #ExploreFrance 2022. Cuore del messaggio studiato da Atout France, insieme a 13 organismi turistici regionali e numerose imprese del settore, il bisogno di convivialità, di benessere rigenerante e di ritorno all’essenziale che è stato espresso dopo la crisi.

La campagna debutterà a inizio aprile e avrà come obiettivo 10 mercati di prossimità: Germania, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Danimarca, Svezia e Austria. I visitatori di questi 10 mercati da soli rappresentano circa 42 milioni di arrivi nel 2021, in testa Germania, Belgio e Regno Unito.

L’orientamento della campagna si rifletterà nella valorizzazione di esperienze di vacanze innovative in termini di turismo slow, di arte di vivere alla francese e di convivialità, la scoperta di spazi naturali, del patrimonio e di esperienze di savoir-faire. Ancor più che durante la campagna del 2021, gli sforzi dei professionisti francesi per proporre un’offerta turistica sostenibile saranno prioritari.

L’anno 2021 ha registrato nonostante tutto un aumento della quota di mercato della Francia, in termini di entrate turistiche, rispetto agli altri paesi dell’Unione europea. Questa quota, che era stata di circa il 15% in media ogni anno negli ultimi 5 anni, è salita al 18,1% alla fine del terzo trimestre del 2021, e la Francia è diventata la prima destinazione europea in termini di entrate internazionali durante la pandemia.

I visitatori europei sono stati naturalmente i primi a tornare in Francia nel 2021, nell’ambito dei visitatori internazionali, e questo ritorno si conferma mese dopo mese. Così, le spese dei 7 principali mercati europei studiati dalla Banque de France hanno recuperato un +24% tra il 2020 e il 2021.