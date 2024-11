Francia: il Grand Est guarda al Natale, fra mercatini, vie del vino ed eventi culturali Strasburgo, Nancy, Troyes in Champagne e la Champagne Tourisme presentano a Milano una proposta invernale ricca di momenti esperienziali tra cultura, vie del vino, artigianato locale e passeggiate nella natura. Ambasciatori della regione Grand Est che include Alsazia, Lorena e Champagne, l’invito ai viaggiatori italiani è quello di visitare e scoprire il patrimonio culturale, letterario, artistico e artigianale nonché a vivere l’enoturismo e il cicloturismo in questo particolare momento dell’anno legato al Natale. Attrarre più visitatori stranieri, che attualmente rappresentano il 40% dell’incoming sul restante turismo interno dove il mercato italiano detiene il quarto posto. Il Grand Est, facilmente raggiungibile dal Nord Italia, è una destinazione ideale per i city-break. In treno dal nord della Penisola l’accessibilità per la regione Grand Est è sulla linea Strasburgo-Milano, oppure Milano-Basilea che dista soltanto 30 minuti da Mulhouse. In aereo su Mulhouse – Basilea da Roma, Napoli e Firenze. «Per la stagione invernale, i nostri punti di forza come le vie del vino, gli eventi culturali, l’artigianato locale, le attività all’aperto sono legati al Natale – dichiara Fatiha Kritter-Rachedi, direttrice generale delegata dell’Agenzia Regionale del Turismo Grand Est, che in collaborazione con Atout France Italia ha organizzato presso l’Una Hotel Century di Milano l’evento di presentazione per gli agenti di viaggio -. In tutta la regione turistica saranno presenti 100 mercatini, tra i quali il più famoso è quello di Strasburgo con 500 anni di storia, poi quello di Colmar, Mulhouse o quelli dei piccoli paesi sulla grande strada dei vini. A Strasburgo, alberi di Natale spettacolari alti più di 30m. I Tour delle Cantine con degustazioni, nel cuore dei vigneti della Champagne, sono aperte soprattutto nel periodo natalizio. A Èpernay, con i suoi punti panoramici a perdita d’occhio, le visite alle cantine di champagne sull’omonima strada si uniscono all’evento “Les Habits de Lumière” con installazioni luminose». Ogni anno a dicembre, Èpernay si adorna di luci e celebra per 3 giorni il suo festival: l’edizione 2024 sarà in programma il 13, 14 e 15 dicembre. Numerosi eventi e attività Nel 2025, grande appuntamento con l’anniversario dei 30 anni dell’iscrizione all’Unesco delle Cantine di Champagne. Ci saranno eventi aperti al pubblico durante tutto l’anno. Un artigianato d’eccezione nel cuore della Lorena con la collezione Baccarat, dove la cristalleria, emblema dell’arte di vivere francese, si mette in mostra nell’omonima città per raccontare i suoi 260 anni di storia e abilità uniche dei suoi artigiani. Da non perdere anche il Museo Lalique e la lavorazione del vetro con le famose creazioni di vetrate per le cattedrali. L’outdoor dall’Alsazia alla Champagne, alle Vosgi è l’ideale per una fuga dalla città con passeggiate tra percorsi pedonali e ciclabili, attraverso la storia e percorsi d’acqua. E per una migliore gestione dell’organizzazione turistica è nata qualche mese fa Grand Est for Groups, una piattaforma b2b dove agenzie e tour operator possono prenotare alberghi, ristoranti e attività per gruppi, da 8 a 50 persone con la possibilità di creare itinerari personalizzati su tutto il Grand Est. Condividi

