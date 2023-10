Francia: al via i lavori al traforo del Monte Bianco, che rimarrà chiuso fino al 18 dicembre Da questa mattina e fino al prossimo 18 dicembre il Traforo del Monte Bianco è chiuso per interventi di manutenzione “non più rinviabili”. Con conseguenze inevitabili sulla viabilità in Piemonte e con una ricaduta negativa sull’economia della Valle d’Aosta. Tra i settori direttamente coinvolti c’è naturalmente quello del turismo, con 400 alberghi che dovranno fare a meno dei turisti francesi. In difficoltà anche gli agriturismi e i b&b della zona. “Il problema non è tanto la chiusura temporanea della galleria, ma la mancanza totale di prospettiva” spiega il presidente di Federalberghi Valle d’Aosta Luigi Fosson. Costruito 60 anni fa e utilizzato quotidianamente da migliaia di veicoli, il tunnel deve essere sottoposto a “lavori importanti”, secondo la società concessionaria francese Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (Atmb). Ne va del futuro a lungo termine di questo tunnel bidirezionale di 11,6 chilometri. Questi lavori precederanno un “progetto di prova per il rinnovo della volta (…) rinviato al 2024”. Inizialmente erano state previste quindici settimane di chiusura per lavori di manutenzione a partire dall’inizio di settembre, ma il calendario è cambiato dopo che il 27 agosto un’enorme frana ha chiuso la linea ferroviaria del Fréjus, l’autostrada e il tunnel nella valle della Maurienne. Con la chiusura della galleria, l’impatto sulla viabilità sarà pesante: 500 mila automobilisti e trasportatori percorrono quotidianamente il tunnel, in entrambi i sensi di marcia. Buona parte del traffico diretto verso il Monte Bianco si riverserà sulla tangenziale di Torino e sulla A32 Torino-Bardonecchia verso il tunnel del Frejus. Condividi

