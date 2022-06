Focus crociere in Repubblica Dominicana, che in ottobre ospiterà la conferenza della Fcca

La Repubblica Dominicana mette in risalto la vocazione crocieristica della destinazione ospitando nella capitale Santo Domingo la 28a conferenza annuale della Florida and Caribbean Cruise Association (Fcca).

In occasione dell’annuncio, il presidente Luis Abinader ha dichiarato che il governo darà il suo pieno sostegno per garantire il successo della conferenza annuale della Fcca, che per la seconda volta si terrà nel Paese (11-14 ottobre 2022). Ha assicurato che l’evento costituisce la piattaforma ideale per continuare il processo di posizionamento del turismo crocieristico nei diversi mercati. “Abbiamo una storia di successo condivisa con la Fcca e vi garantisco che insieme siamo approdati al “porto del progresso” e siamo riusciti anche a creare più posti di lavoro”.

“Il segmento crocieristico – ha aggiunto il ministro del turismo David Collado – ha un impatto diretto sull’economia del paese. Crea più di 4 mila posti di lavoro diretti e 10 mila posti indiretti”. Inoltre, ha ricordato che questa industria genera più di 135 milioni di dollari, con un impatto diretto sull’economia dei dominicani.

Alla conferenza parteciperanno più di 60 dirigenti di compagnie di crociera, tra cui presidenti e direttori, alti dirigenti governativi di oltre 40 paesi e più di 500 rappresentanti da tutto il mondo.

Durante il mese di maggio 2022, 82.199 crocieristi a bordo di dieci compagnie di crociera sono arrivati nella Repubblica Dominicana, effettuando ben 32 operazioni, delle quali 19 effettuate da navi da crociera e 13 dai traghetti. Da luglio 2021 a maggio 2022, si è registrato un totale di 754.760 crocieristi che hanno utilizzato 51 compagnie di crociera, totalizzando 458 operazioni.