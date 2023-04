Fiandre: un tour inedito per scoprire i castelli lungo il corso della Schelda Le Fiandre puntano i riflettori sulla proposta di un inedito itinerario dedicato ai castelli della Schelda. Un’occasione per portare alla ribalta numerosi manieri, dimore storiche e veri e propri castelli con giardini e parchi a loro annessi che punteggiano l’intero paesaggio ma che sono forse meno noti alla maggior parte dei viaggiatori. Luoghi che hanno un grande valore storico, sociale e culturale, oltre che economico a livello locale, ricchi di storie da raccontare e componenti fondamentali del patrimonio storico e culturale delle Fiandre. Anversa e Gent sono il punto di partenza e di arrivo di un tour che ripercorre la storia e la magnificenza delle fortezze sorte lungo la riva del fiume nel corso dei secoli. La Schelda, da sempre particolare punto d’attrazione, è infatti stata testimone delle lotte tra i molti governanti locali e dei tentativi di difesa di questa prospera regione, durante i quali molti castelli sono stati costruiti. Oggi, lungo questo percorso è possibile rivivere le evoluzioni architettoniche avvenute nel corso dei secoli, facendo un viaggio nel tempo in cui ammirare questi tesori architettonici. Il tutto immergendosi nella straordinaria natura di parchi e riserve naturali del Rivierpark Scheldevallei (Parco fluviale della valle della Schelda), che abbraccia le fortezze. Il modo per eccellenza per scoprire questo territorio è pedalando lungo le piste ciclabili che attraversano il parco: l’itinerario dei castelli fa infatti parte di un itinerario ciclabile più lungo, la “Icon Route” della Schelda, che segue tutto il corso del fiume nelle Fiandre. Le tappe principali includono: Het Steen ad Anversa, il castello di Wissekerke, uno dei primi castelli neogotici del Belgio; il castello d’Ursel; il castello di Marnix de Sainte Aldegonde, che ospita una collezione unica di incisioni di Bruegel e la più grande collezione di carrozze del Paese; il castello di Laarne e il Gravensteen, l’unico castello medievale rimasto con un fossato e un sistema di difesa in gran parte intatto nelle Fiandre. Da segnalare che il Rubenskasteel (castello di Rubens) a Elewijt sarà l’hotspot per eccellenza questa estate. Dal 1° agosto al 29 ottobre 2023, il castello sarà la base operativa della prima edizione di Stories Unfold: un nuovo progetto attraverso cui Visit Flanders, ogni due anni, intende “svelare” le storie di diversi castelli e giardini delle Fiandre, per rendere questi luoghi accessibili e dargli nuova vita attraverso il turismo. Questo evento “all-inclusive” che include attività culturali come concerti, film, mostre d’arte, teatro e danza, ma anche esperienze gastronomiche, conferenze, workshop, altre iniziative locali, oltre alla possibilità di pernottare in loco

\r

Guidare in Islanda può essere un'esperienza incredibile, ma richiede una pianificazione e una preparazione attenta. Controllare le condizioni meteorologiche e stradali, guidare con cautela, scegliere il veicolo giusto, essere preparati per le emergenze e rispettare l'ambiente sono tutti consigli cruciali da tenere a mente quando si intraprende un viaggio su strada in Islanda. Seguendo queste linee guida, potrete godervi un viaggio sicuro e indimenticabile attraverso i paesaggi mozzafiato dell'Islanda.","post_title":"8 consigli importanti per guidare in Islanda durante un viaggio su strada","post_date":"2023-04-12T08:00:50+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["guidare-in-islanda","islanda","viaggio-in-auto","viaggio-su-strada"],"post_tag_name":["guidare in islanda","Islanda","viaggio in auto","viaggio su strada"]},"sort":[1681286450000]}]}}