Europa in decisa ripresa: l’industria turistica sfiora i livelli 2019 E’ un recupero deciso e costante quello tracciato dal turismo in Europa con numeri che nel 2023 sono destinati a raggiungere il 98% del picco del 2019. Le cifre sono quelle dell’Economic Impact Research 2023 stilato dal Wttc che evidenziamo un contributo del turismo all’economia di 1,44 miliardi di euro, rispetto a quello di 1,47 miliardi del 2019. Il Wttc prevede inoltre che quest’anno il settore creerà più di 687.000 posti di lavoro, recuperando quasi il 90% di quelli persi a causa della pandemia, per un totale di 22,4 milioni: in pratica un lavoratore su nove in tutta l’Unione europea è impiegato nel settore dei viaggi e del turismo. “Il settore dei viaggi e del turismo nell’Ue è in forte ripresa grazie all’elevata domanda di visitatori – ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Il numero di posti di lavoro creati dai viaggi e dal turismo è pari a 21,8 milioni di persone, ma entro la fine di quest’anno raggiungerà quasi 22,5 milioni di posti di lavoro, con un ritardo di appena il 2% rispetto ai numeri del 2019. “Viaggi e turismo sono un settore chiave per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nell’Ue, data l’importanza del settore in molti Paesi come Germania, Italia, Spagna e Francia. Il nostro ultimo rapporto sull’impatto economico delle città ha rivelato che Parigi rimane la destinazione turistica più popolare al mondo”. Per il prossimo decennio si stima che il turismo aumenterà il proprio contributo al Pil fino a quasi 1,9 miliardi di euro entro il 2033, più del 10% dell’economia dell’Ue, e darà lavoro a oltre 26,3 milioni di persone in tutta la regione. Condividi

\r

Giro di poltrone importante in casa Costa Crociere, che nomina Luigi Stefanelli nuovo associate vice president Sud Europa, mentre Carlo Schiavon, dopo 27 anni in azienda, lascerà il ruolo di country manager Italia, per dedicarsi a un nuovo progetto personale, continuando tuttavia a collaborare con la compagnia. Una laurea in economia aziendale e un master in bilancio societario, Stefanelli ha iniziato la propria carriera come consulente presso la Ernst & Young Financial Business Advisor a Roma, per poi entrare nel settore crocieristico, nel dipartimento di pricing & revenue management di Costa Crociere.\r

\r

Dalla fine del 2012 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diversi Paesi: dapprima come business development & pricing director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai, successivamente, in Europa, prima come general manager per i brand Costa e Aida per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come general manager Central Europe con l’ampliamento delle sue responsabilità ai mercati di Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Alla fine del 2019 è stato nominato general manager per i mercati di Spagna e Portogallo e infine, da un anno a questa parte, è diventato general manager Spagna, Francia e Portogallo. A questi ora aggiunge anche la responsabilità dell'Italia.\r

Impulso\r

«Ritengo che questa nomina possa dare un grande impulso allo sviluppo commerciale della regione Sud Europa - sottolinea Roberto Alberti, svp & chief commercial officer di Costa Crociere -. Per noi questi mercati rivestono un ruolo fondamentale e, grazie alla grande esperienza internazionale maturata in questi anni da Luigi, siamo certi che riusciremo a essere ancora più efficaci nell’esecuzione della nostra strategia commerciale.\r

\r

«Ci tengo a ringraziare personalmente e a nome della compagnia Carlo Schiavon, per l’eccellente lavoro svolto in questi 27 anni all’interno della nostra azienda. Carlo è un professionista di grande spessore, ampiamente riconosciuto e apprezzato nel settore. Ha contribuito ad affermare il nostro brand in quello che per noi è il primo mercato e rimarrà per noi un punto di riferimento importante. Auguro a Carlo il meglio per il nuovo progetto professionale che ha deciso di intraprendere».","post_title":"Costa: Schiavon lascia. Luigi Stefanelli nuovo associate vp Sud Europa","post_date":"2023-06-29T15:26:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1688052364000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di recupero del gruppo Carnival, che chiude un secondo trimestre sopra le aspettative. In particolare i margini operativi lordi (ebitda rettificato) hanno raggiunto quota 681 milioni di dollari, posizionandosi nel quarto più elevato della forbice previsionale dello scorso marzo, compresa tra i 600 e i 700 milioni di euro. Il risultato è stato trainato da livelli di fatturato record, che tra aprile e giugno hanno raggiunto quota 4,9 miliardi di dollari. Grazie alla spinta di prenotazioni in costante crescita, la holding americana che, ricordiamo, include anche il brand Costa Crociere, pensa quindi di vedere i propri conti in bottom line tornare in territorio positivo a partire dal prossimo trimestre, per un dato rettificato che dovrebbe oscillare tra i 950 milioni e gli 1,05 miliardi di dollari. Il tutto, dopo aver però chiuso gli ultimi tre mesi ancora in rosso per 395 milioni.\r

\r

Nonostante il previsto miglioramento, l'anno per Carnival dovrebbe perciò concludersi ancora in negativo per un cifra compresa tra i 100 e i 250 milioni di euro. E ciò anche a causa del costante aumento dei costi operativi, che subiscono gli effetti di una pressione inflattiva in diminuzione più lenta del previsto. Ottime invece le stime dei margini operativi lordi per l'intero 2023. Grazie a un'occupazione prevista superiore al 100%, Carnival ritiene infatti di raggiungere un ebitda rettificato annuo compreso tra i 4,1 e i 4,25 miliardi di dollari.\r

\r

\"La wave season quest'anno è partita già verso la fine del quarto trimestre 2022 - spiega il ceo, Josh Weinstein -. Il trend ha poi accelerato costantemente fino a oggi. Le prenotazioni sono su livelli eccezionali e anche le tariffe medie stanno crescendo, grazie sia alle nostre attività commerciali, sia ai nostri investimenti promozionali. In Europa, in particolare, le prenotazioni registrate nel trimestre aprile - giugno, e riferite alla seconda parte dell'anno, hanno messo a segno una crescita in doppia cifra percentuale in volumi e tariffe, rispetto al medesimo periodo dell'anno pre-Covid 2019\".","post_title":"Gruppo Carnival: conti in netto miglioramento ma il 2023 chiuderà ancora in rosso","post_date":"2023-06-29T13:25:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688045140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Polonia della gastronomia si ritaglia un nuovo spazio nel panorama internazionale grazie a nuovi significativi riconoscimenti: sono tre i ristoranti hanno ricevuto le stelle Michelin, sette hanno ottenuto il titolo Bib Gourmand e ben 39 sono stati raccomandati dalla Guida Michelin.\r

\r

“Ci fa davvero molto piacere aver ricevuto questa notizia – afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia – perché si tratta di un’opportunità per l’intera filiera gastronomica di alcune delle città più significative della Polonia, che propongono una cucina che può essere definita, senza timore di esagerare, una vera opera d’arte, in cui si fondono sapientemente prodotti e ricette frutto non solo della nostra terra ma anche della profonda influenza delle numerose etnie che nel corso dei secoli hanno convissuto sul territorio dell’attuale Polonia, dando vita ad una delle più alte esperienze culinarie”.\r

\r

La direttrice sottolinea inoltre come \"l’inserimento di Cracovia, Poznan e Varsavia nell’élite culinaria mondiale influenzerà la qualità dell’offerta a livello nazionale e favorirà il posizionamento della Polonia quale destinazione gastronomica d’eccellenza sul mercato turistico globale. La Guida Michelin è un utile strumento che permette di trovare consigli e suggerimenti per un’indimenticabile esperienza del gusto oltre che turistica”.\r

\r

La collaborazione tra l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo e la Guida Michelin promuoverà ulteriormente la vivace scena gastronomica della Polonia, incoraggiando i viaggiatori a esplorare e assaporare le delizie gastronomiche del paese. Questi i ristoranti che hanno ottenuto le stelle: a Varsavia, Nuta (1 stella); a Cracovia, Bottiglieria 1881 (due stelle) e a Poznan, Muga (1 stella).\r

\r

","post_title":"Polonia: gastronomia sugli allori con nuove stelle e riconoscimenti Michelin","post_date":"2023-06-29T12:59:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688043541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nasce con la sua prima proprietà a Milano il gruppo alberghiero Kleos Hotel. Alla base di questa nuova iniziativa dell'hotellerie Uturn Investments, che ne ha acquisito il 48,5%: il family office indipendente fondato a Verona da Gianpiero Peron, Luca Mongodi e Alberto Nicoli agirà in qualità di lead investor di un club deal, volto alla creazione di una realtà inedita del mondo dell'ospitalità italiana (i club deal sono sostanzialmente gruppi di investitori privati, che si riuniscono per investire in un'azienda, coordinati da un operatore finanziario, ndr).\r

\r

L'hotel di debutto del gruppo si trova in zona piazzale Susa, a pochi metri dalla\r

metropolitana Blu che connette la struttura all’aeroporto di Linate e, una volta terminata, al centro città. Offre 55 camere da poco ristrutturate dall’orientamento business, ma con lo sguardo rivolto anche al turismo leisure con un’attenzione particolare alle famiglie. Il tutto arricchito da una palestra con attrezzi Technogym, un’area business aperta a tutti gli ospiti e una lounge.\r

\r

Il club deal è stato fondato da importanti famiglie di imprenditori veneti (Giuriati, Camuffo, Pittarello, Lazzarini e Sabattini) e coordinato da Filippo Fornasiero dello studio Baracco Fornasiero. Kleos Hotel Group mira ad aprire nuove strutture anche in altre città chiave del turismo leisure, come Venezia, Cortina e Verona. “Siamo felici di poter entrare con questa operazione nell’hotellerie, settore strategico per l’economia italiana che presenta grandi potenzialità di sviluppo - sottolinea Peron -. È una conferma della nostra filosofia di investimento, fin dall’inizio incentrata sull’utilizzo di un capitale paziente che non rincorre ossessivamente i rendimenti. Con Kleos Hotel Group abbiamo intenzione di creare un nuovo punto di riferimento per il turismo italiano di alto livello, attraverso un percorso di crescita che possa consolidare la posizione del gruppo nel nostro Paese”.\r

\r

“Un’esperienza ricca e appagante, che va oltre il semplice pernottamento in una camera. La cura dell'ospite e del wellbeing, passione per l'ospitalità, cucina gourmet, attenzione al benessere sono alla base della nostra mission” spiega invece Andrea Andreani: il chief operation officer di Kleos è stato direttore operativo di Salute Hospitality Group (Shg) e ha collaborato con diverse catene alberghiere e con il gruppo Marcegaglia presso l'isola di Albarella (Ro), in qualità di general manager dell’hotel Capo Nord e contemporaneamente della Club House.","post_title":"Nasce il gruppo Kleos Hotel. Uturn Investments lead investor del club deal sottostante","post_date":"2023-06-29T12:33:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688041998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un recupero deciso e costante quello tracciato dal turismo in Europa con numeri che nel 2023 sono destinati a raggiungere il 98% del picco del 2019. Le cifre sono quelle dell'Economic Impact Research 2023 stilato dal Wttc che evidenziamo un contributo del turismo all'economia di 1,44 miliardi di euro, rispetto a quello di 1,47 miliardi del 2019.\r

\r

Il Wttc prevede inoltre che quest'anno il settore creerà più di 687.000 posti di lavoro, recuperando quasi il 90% di quelli persi a causa della pandemia, per un totale di 22,4 milioni: in pratica un lavoratore su nove in tutta l'Unione europea è impiegato nel settore dei viaggi e del turismo.\r

\r

\"Il settore dei viaggi e del turismo nell'Ue è in forte ripresa grazie all'elevata domanda di visitatori - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Il numero di posti di lavoro creati dai viaggi e dal turismo è pari a 21,8 milioni di persone, ma entro la fine di quest'anno raggiungerà quasi 22,5 milioni di posti di lavoro, con un ritardo di appena il 2% rispetto ai numeri del 2019.\r

\r

\"Viaggi e turismo sono un settore chiave per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nell'Ue, data l'importanza del settore in molti Paesi come Germania, Italia, Spagna e Francia. Il nostro ultimo rapporto sull'impatto economico delle città ha rivelato che Parigi rimane la destinazione turistica più popolare al mondo\".\r

\r

Per il prossimo decennio si stima che il turismo aumenterà il proprio contributo al Pil fino a quasi 1,9 miliardi di euro entro il 2033, più del 10% dell'economia dell'Ue, e darà lavoro a oltre 26,3 milioni di persone in tutta la regione.","post_title":"Europa in decisa ripresa: l'industria turistica sfiora i livelli 2019","post_date":"2023-06-29T11:46:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688039211000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo passo verso la certificazione ufficiale che l’azienda del gruppo Viaggi dell’Elefante mira a conseguire nel prossimo futuro: lo scorso 22 giugno è stato riconosciuto a Ecoluxury lo status di Partner Travelife. Il titolo evidenzia gli sforzi implementati dai marchi associati Ecoluxury (Ecoluxury Retreats of the World, Ecoluxury Travel ed Ecoluxury Fair), in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa. I brand ottemperano in particolare a oltre 100 criteri in relazione alla gestione aziendale, alla gamma di prodotto, alla scelta di fornitori e informazione alla clientela. Lo standard del livello Travelife Partner è in linea con l’Iso 26000 per i temi della responsabilità sociale d’impresa, incluse l’ambiente, la biodiversità, i diritti umani e le relazioni in ambito lavorativo.\r

\r

Ecoluxury partecipa inoltre al progetto Sustour finanziato dall’Unione Europea nel periodo 2020-2023, con lo scopo di promuovere la sostenibilità nel settore tour operator e agenzie di viaggi, attraverso un approccio mirato al business. L'iniziativa supporta oltre 600 tra imprese di piccole e medie dimensioni di 35 Paesi europei, affinché migliorino le proprie performance in materia di sostenibilità, attraverso la formazione e opportunità di apprendimento e insegnamento. “Il riconoscimento dello status di Travelife Partner a Ecoluxury è un merito al nostro modello di sviluppo imprenditoriale - sottolinea Enrico Ducrot, ideatore e ceo del laboratorio Ecoluxury -. La filiera coinvolta è impegnata nel perseguire la stessa missione: usare il turismo di alta gamma per la transizione verso una economia più sostenibile. Le aziende del nostro gruppo, il tour operator Viaggi dell'Elefante, le agenzie di viaggi Ecoluxury Travel, la collection Ecoluxury Retreats of the World e l'Ecoluxury Fair, lavorano unite al conseguimento di questo obiettivo”.","post_title":"Sostenibilità: i marchi Ecoluxury dei Viaggi dell'Elefante diventano Partner Travelife","post_date":"2023-06-29T11:43:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688039039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà presentato al prossimo Hospitality Forum a Milano il nuovo rapporto 2023 sul mercato immobiliare alberghiero italiano a cura di Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello Sgr. L'evento si terrà il prossimo mercoledì 5 luglio, dalle 9.30 alle 17.30 presso palazzo Lombardia.\r

\r

Dopo l’apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) e Giampiero Schiavo (Castello Sgr), si terrà l’intervento su “Inflazione, pil, crescita o recessione: impatti sull’economia del turismo” a cura di Fabio Fois (head of investment research presso Anima sgr), cui seguirà la presentazione del rapporto. Sarà poi la volta della tavola rotonda il Rilancio dell'industria turistica italiana tra infrastrutture e pnrr, a cui parteciperanno Martina Riva (assessore a Sport, turismo e politiche giovanili del comune di Milalno), Andrea Corsini (assessore al turismo regione Emilia Romagna – in video) e Carlo Borgomeo di Assaeroporti. Successivamente si terrà il panel di commento Finanziare la crescita: il ruolo delle banche e dei fondi di credito con la partecipazione di Pietro Mazzi (Intesa Sanpaolo), Luca Pellegrino (Banco Bpm), Lorenzo Vianello (Unicredit) e Ben Eppley (Apollo Global Management). Seguirà il confronto Diamo voce al mercato con interventi di Claudia Bisignani (Jones Lang Lasalle), Francesco Calia (Cbre Hotels), Antonio Cipparrone (Rothschild), Dante Filippello (Mediobanca) e Giacomo Liberti (Lazard).\r

\r

Il programma proseguirà quindi con la tavola rotonda le Opportunità per il mercato alberghiero del lusso con un intervento introduttivo a cura di Alina Minut (Str), a cui parteciperanno Valeriano Antonioli (Lungarno Collection), Emilio Bogado (Belmond), Gianleo Bosticco (Marriott International), Francesco Cefalù (Mandarin Oriental) e Mario Ferraro (Smeralda Holding).\r

Sarà poi il momento del panel Investire nel mercato alberghieri in Italia, con interventi di Charles Blackburn (Oaktree Capital Management), Gonzalo Garcia Lago (Azora), Chris Papachristophorou (Invel Real Estate) e Chiara Caruso (Gruppo Cdp). In chiusura la tavola rotonda Nuove forme di ospitalità, con la partecipazione di Marco Celani (Italianway), Gabriele Coen (Numa Group), Michele Diamantini (Halldis), Piergiuseppe Trigona (Sonder) e Giacomo Trovato (Airbnb).\r

\r

Sono stati invitati a partecipare anche Attilio Fontana (presidente regione Lombardia), Daniela Santanchè (ministro del Turismo), Bernabò Bocca (Federalberghi), Maria Carmela Colaiacovo (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) e Charles Forte (Rocco Forte Hotels).","post_title":"Si terrà il prossimo 5 luglio a Milano l'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari","post_date":"2023-06-29T11:11:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688037115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la quinta volta in sei anni Roma Fiumicino è stato insignito dell'Aci Europe Best Airport Award 2023 nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. \r

\r

A darne annuncio l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, alla presenza di oltre 500 tra passeggeri e personale di Adr che, all’interno dell’area di imbarco E appositamente allestita, hanno dato vita ad una vera e propria silent disco: una coreografia con dj set in cuffia per un pomeriggio di divertimento e spettacolo aperto alla partecipazione di tutti i presenti.\r

\r

Il risultato si aggiunge al riconoscimento del “Leonardo da Vinci” che per sei anni consecutivi risulta in testa alla classifica europea sulla qualità del servizio espressa direttamente dai passeggeri e alle 5 stelle Skytrax assegnate all’aeroporto romano a gennaio di quest’anno per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio erogato ai passeggeri. \r

\r

I criteri di valutazione del Best Airport 2023 si sono concentrati sulla resilienza operativa e sulla sostenibilità nel contesto di ripresa dal Covid-19. A rendere possibile la vittoria del Leonardo da Vinci, sono stati gli ottimi risultati ottenuti da Aeroporti di Roma su alcuni driver principali quali sostenibilità e innovazione.\r

\r

“Essere riconfermati miglior aeroporto europeo per la quinta volta è un risultato straordinario – ha dichiarato l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone –, frutto dell’impegno quotidiano e della immensa passione di tutte le nostre persone e dei nostri partner, anche istituzionali, a cui va uno speciale ringraziamento. È la conferma dell’impegno che abbiamo preso come azienda nei confronti dei nostri passeggeri e di tutti i nostri stakeholder: realizzare l’aeroporto sostenibile del futuro, per continuare ad assicurare ancora maggiore sicurezza, comfort e servizi a valore aggiunto. Aeroporti di Roma continua ad avere lo sguardo fermamente rivolto al futuro, facendo ricorso alla tecnologia e all’innovazione e valorizzando al contempo anche la storia e la bellezza che appartengono alla città di Roma e all’Italia, affinché il Leonardo da Vinci diventi sempre più lo specchio dell’eccellenza del nostro Paese”.","post_title":"Roma Fiumicino guida la classifica dei migliori scali europei. E' la quinta volta in 6 anni","post_date":"2023-06-29T11:08:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688036903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fto prende posizione sulla questione low cost in relazione al settore turismo e al turismo organizzato.\r

\r

«Alcune compagnie aeree low cost tengono in ostaggio i cieli italiani, non cooperano con la filiera turistica, a partire da tour operator e agenzie di viaggio, monopolizzano aeroporti e tratte con politiche spesso schizofreniche e imprevedibili su voli e orari. Per giunta, stanno incrementando i prezzi in maniera del tutto ingiustificata rispetto ai costi, a partire dal carburante, più basso del 38% rispetto a un anno fa. Ecco perché abbiamo avviato un dialogo anche con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti per provare a dare soluzioni a una situazione che non aiuta il rilancio del settore turistico e del sistema Paese nel suo complesso”.\r

Apertura di un tavolo\r

Questo è il pensiero del direttore nazionale della Fto di Confcommercio, Gabriele Milani, che ieri ha avuto un proficuo incontro al Mit (ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con lo staff del viceministro Galeazzo Bignami, cui fa capo la delega al trasporto aereo.\r

\r

«Abbiamo trovato una interlocuzione attenta e sensibile cui abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo che metta assieme i due ministeri interessati, turismo e trasporti, le regioni, i vettori low cost e le associazioni della filiera turistica. Bisogna studiare degli interventi che ristabiliscano una fisiologia di mercato - conclude Milani - e consentano agli operatori di programmare in modo affidabile l'offerta a beneficio dei clienti».","post_title":"Milani (Fto): «Al Mit per cercare di regolarizzare le low cost»","post_date":"2023-06-29T11:05:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688036756000]}]}}