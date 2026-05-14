Egitto: nuovo sistema digitale di rilascio del visto all’arrivo all’aeroporto del Cairo Dal prossimo agosto l’Egitto introdurrà un nuovo sistema digitale per ottenere il visto di ingresso nel paese direttamente all’arrivo all’aeroporto internazionale del Cairo. Come dichiarato dal primo ministro Mostafa Madbouly, ripreso da TravelMole, sono stati siglati due accordi operativi tra CyShield Technology e i partner di pagamento National Bank of Egypt e Banque Misr, nell’ambito della più ampia strategia di digitalizzazione aeroportuale del Paese. Il nuovo sistema, che sarà implementato in tutti i terminal dello scalo, è progettato per semplificare e velocizzare le procedure di ingresso per i viaggiatori internazionali. I visitatori potranno ottenere il visto attraverso diversi canali digitali, tra cui chioschi self-service in aeroporto, il sito web ufficiale del visto all’arrivo, app e portali per la richiesta autonoma. I viaggiatori pagheranno le tasse di visto e di servizio elettronicamente prima di ricevere un codice QR che funge da timbro digitale del visto. Il codice QR verrà poi scansionato dai funzionari preposti al controllo dei passaporti all’arrivo, riducendo significativamente le pratiche burocratiche e i tempi di elaborazione. La nuova procedura consentirà inoltre ai visitatori di ottenere il visto prima della partenza, fino a 48 ore prima del viaggio. Le richieste possono essere completate autonomamente o tramite agenzie di viaggio e società turistiche autorizzate. Il contesto L’iniziativa sui visti arriva in un momento in cui l’Egitto continua a potenziare le infrastrutture turistiche e i collegamenti aerei nell’ambito di una più ampia strategia di crescita. I dati del Wttc mostrano che i ricavi del turismo nella destinazione sono passati da 4,9 miliardi di dollari nel 2020-21 a oltre 18 miliardi di dollari nel 2025. I nuovi progetti alberghieri sono in aumento: secondo Lodging Econometrics, società di consulenza globale nel settore alberghiero e delle costruzioni, il Paese ha raggiunto livelli record nella pipeline di costruzioni alberghiere nel quarto trimestre del 2025, con 140 progetti e 31.104 camere in fase di sviluppo, pari ad un aumento del 17% nel numero di progetti rispetto all’anno precedente. Tra le prossime aperture figura la struttura da 240 camere prevista da Rove Hotels a Sheikh Zayed City, vicino alle Grandi Piramidi di Giza, mentre Radisson Hotel Group sta sviluppando ulteriori strutture di lusso a Marsa Alam e Port Phoenice, sul mar Rosso. Condividi

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Come dichiarato dal primo ministro Mostafa Madbouly, ripreso da TravelMole, sono stati siglati due accordi operativi tra CyShield Technology e i partner di pagamento National Bank of Egypt e Banque Misr, nell'ambito della più ampia strategia di digitalizzazione aeroportuale del Paese.\r

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Il nuovo sistema, che sarà implementato in tutti i terminal dello scalo, è progettato per semplificare e velocizzare le procedure di ingresso per i viaggiatori internazionali.\r

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I visitatori potranno ottenere il visto attraverso diversi canali digitali, tra cui chioschi self-service in aeroporto, il sito web ufficiale del visto all'arrivo, app e portali per la richiesta autonoma. I viaggiatori pagheranno le tasse di visto e di servizio elettronicamente prima di ricevere un codice QR che funge da timbro digitale del visto. Il codice QR verrà poi scansionato dai funzionari preposti al controllo dei passaporti all'arrivo, riducendo significativamente le pratiche burocratiche e i tempi di elaborazione.\r

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La nuova procedura consentirà inoltre ai visitatori di ottenere il visto prima della partenza, fino a 48 ore prima del viaggio. Le richieste possono essere completate autonomamente o tramite agenzie di viaggio e società turistiche autorizzate.\r

Il contesto\r

L'iniziativa sui visti arriva in un momento in cui l’Egitto continua a potenziare le infrastrutture turistiche e i collegamenti aerei nell’ambito di una più ampia strategia di crescita. I dati del Wttc mostrano che i ricavi del turismo nella destinazione sono passati da 4,9 miliardi di dollari nel 2020-21 a oltre 18 miliardi di dollari nel 2025.\r

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I nuovi progetti alberghieri sono in aumento: secondo Lodging Econometrics, società di consulenza globale nel settore alberghiero e delle costruzioni, il Paese ha raggiunto livelli record nella pipeline di costruzioni alberghiere nel quarto trimestre del 2025, con 140 progetti e 31.104 camere in fase di sviluppo, pari ad un aumento del 17% nel numero di progetti rispetto all'anno precedente.\r

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Tra le prossime aperture figura la struttura da 240 camere prevista da Rove Hotels a Sheikh Zayed City, vicino alle Grandi Piramidi di Giza, mentre Radisson Hotel Group sta sviluppando ulteriori strutture di lusso a Marsa Alam e Port Phoenice, sul mar Rosso.","post_title":"Egitto: nuovo sistema digitale di rilascio del visto all'arrivo all'aeroporto del Cairo","post_date":"2026-05-14T13:43:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778766222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Traffico passeggeri in crescita negli aeroporti europei a marzo, nonostante le ricadute negative legate al conflitto in Medio Oriente: la fotografia è quella scattata dall'ultimo report di Aci Europe, che segna un aumento del 3,8% del numero di passeggeri nella rete aeroportuale europea, rispetto al marzo 2025 e in linea con l'incremento del 4,2% registrato a febbraio.\r

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Gli aeroporti del mercato Ue+ hanno registrato una crescita più sostenuta, pari al 4,1%, mentre quelli del resto d’Europa hanno visto la crescita rallentare bruscamente al 2,6%, in gran parte a causa del crollo del traffico negli aeroporti israeliani, dove il volume dei passeggeri è sceso dell’86,3%.\r

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Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, ha affermato che le prime settimane del conflitto hanno dimostrato la resilienza della domanda di viaggi aerei nonostante la rinnovata instabilità geopolitica: «Molti aeroporti europei hanno perso i collegamenti diretti con la regione, ma i flussi di traffico in transito verso l'Asia si sono rapidamente adattati attraverso rotte alternative dirette e indirette». Il manager ha sottolineato che parte del traffico dirottato ha sostenuto la domanda intraeuropea, mentre i viaggi transatlantici sono rimasti «estremamente dinamici».\r

Le previsioni per l'estate\r

Al momento l'associazione degli aeroporti non prevede un calo del numero di passeggeri durante l'alta stagione estiva, a meno che il settore del trasporto aereo non debba affrontare gravi carenze di carburante legate all'andamento del mercato petrolifero in generale.\r

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Le compagnie aeree mediorientali hanno iniziato a ripristinare i collegamenti con l'Europa, mentre la maggior parte dei vettori europei ha operato solo riduzioni limitate della capacità, grazie alle strategie di hedging e al persistere della domanda di viaggio.\r

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Tuttavia, Jankovec ha avvertito che le prospettive a lungo termine rimangono incerte. «Una volta superato il picco estivo, le prospettive di traffico rappresentano di fatto una scatola nera per il settore. Tutto dipenderà dalla geopolitica e dalle ripercussioni della crisi petrolifera, con la prospettiva di uno shock del costo della vita che metterà alla prova la resilienza della domanda».\r

Le performance dei mercati\r

All'interno del mercato Ue+, gli aeroporti slovacchi hanno registrato la crescita più marcata, con un aumento del traffico passeggeri del 130,7% nel mese di marzo. Seguono la Slovenia con il 17%, la Danimarca con il 13,8%, Malta con il 12,5% e la Croazia con il 10,8%. Tra i maggiori mercati dell'aviazione europei, l'Italia ha registrato la crescita più forte con il 4,8%, davanti alla Spagna con il 3,9%.\r

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Germania, Regno Unito e Francia hanno tutti registrato risultati inferiori alla media europea, con una crescita del traffico passeggeri rispettivamente del 3,1%, 2,8% e 1,2%: secondo l'associazione questo trend è legato all'aumento delle tasse nazionali sul trasporto aereo, che incide sui risultati più deboli.","post_title":"Traffico passeggeri in crescita negli scali europei, malgrado la crisi in Medio Oriente","post_date":"2026-05-14T12:03:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778760229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514240\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] hu Norcenni Girasole village (@courtesy of Human Company)[/caption]\r

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Human Company inaugura la stagione 2026 con la riapertura di tutte le sue strutture in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo targate hu openair. «Apriamo la nuova stagione con un importante piano di investimenti, oltre 21 milioni di euro destinati all’evoluzione delle nostre strutture, dal rinnovamento case mobili all’ampliamento dei servizi - afferma Valentina Fioravanti, chief marketing & communication officer Human Company ., Oggi il turismo open air è guidato da nuove priorità: personalizzazione, libertà di scelta e attenzione all’impatto sociale e ambientale. Offrire esperienze su misura, dare agli ospiti maggiore libertà nel vivere il proprio soggiorno e generare un contributo positivo per persone e territori sono elementi sempre più centrali nella creazione di valore. In questo scenario, ascoltare gli ospiti e interpretarne i bisogni è per noi un elemento strategico. Per questo, abbiamo lavorato anche al disegno di un nuovo modello di ascolto, capace di cogliere i cambiamenti nelle abitudini e nelle aspettative dei viaggiatori e di trasformarli in insight utili per migliorare l’esperienza, con il supporto di competenze verticali, digitalizzazione e intelligenza artificiale, senza perdere il valore della relazione umana. In un comparto che conferma la propria centralità nel turismo italiano, con 68,1 milioni di presenze registrate nel 2025 nei campeggi e villaggi del Paese, guardiamo con fiducia alla stagione 2026, pronti ad accogliere una domanda sempre più dinamica e consapevole».\r

I dati\r

Nei primi quattro mesi del 2026, il gruppo ha registrato un andamento positivo delle prenotazioni, a conferma del crescente interesse verso l’offerta en plein air, evidenziando una crescita del 5% nei ricavi e un incremento significativo dei volumi pari al 10%; i primi dati evidenziano anche un aumento della durata media del soggiorno degli ospiti del 3%.\r

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All’interno dell'investimento di 21,1 milioni previsto, il t.o. ha destinato una quota significativa pari a 6 milioni di euro al parco accommodation. L’intervento ha previsto l’installazione di 108 nuove case mobili, progettate con particolare attenzione al design, al comfort abitativo e alla selezione di materiali sostenibili. Le nuove unità sono state realizzate con dimensioni più ampie, per rispondere a una domanda crescente di standard qualitativi e livelli di comfort sempre più elevati. Tra le soluzioni adottate, spicca l’utilizzo di rivestimenti in fibrocemento ecologico, scelti per garantire durabilità, efficienza e un ridotto impatto ambientale.\r

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Prosegue inoltre l’impegno dell’azienda nel monitoraggio e nella riduzione dei consumi energetici attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate. In particolare, il Digital Twin, uno strumento digitale che consente di creare una replica virtuale del villaggio, permette di monitorare in tempo reale i principali parametri legati all’efficienza energetica delle singole unità abitative e allo stato di funzionamento degli asset presenti all’interno della struttura. Le attività di monitoraggio ed efficientamento sono rese possibili da un’infrastruttura IoT integrata con dispositivi Bluetooth, in grado anche di rilevare la presenza degli ospiti all’interno delle case mobili tramite beacon dedicati.\r

Il gruppo ha poi deciso di consolidare ulteriormente l’offerta di servizi pet-friendly. Per la nuova stagione sono stati ampliati i servizi dedicati, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di soggiorno sempre più confortevole e inclusiva. In quest’ottica, particolare attenzione è stata riservata al “Love Pet Pack” disponibile in tutte le strutture, pensato per accogliere gli animali da compagnia come parte integrante della vacanza e offrire agli ospiti soluzioni pratiche per vivere il soggiorno insieme al proprio pet con maggiore comfort e serenità. Parallelamente, è proseguito il potenziamento delle aree e delle dotazioni dedicate agli animali domestici presenti nei village e nei camping in town. Continuano a crescere nel 2026 anche i Nature Hub, gli spazi interattivi dedicati alla scoperta dell’ambiente e della biodiversità. Il progetto, già presente presso lo hu Altomincio village, lo hu Montescudaio village e lo hu Park Albatros village, approda quest’anno anche allo hu Birkelt village.\r

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Si riconfermano tra i temi centrali dell’ospitalità di hu openair anche la relazione con il territorio, il coinvolgimento delle realtà locali e la valorizzazione delle destinazioni. In questo contesto si sviluppa il palinsesto degli eventi della stagione 2026. Tra le iniziative tornano i “local days”, appuntamenti ospitati nei village che anticipano e raccontano gli eventi delle destinazioni vicine, portando atmosfere, tradizioni e sapori direttamente in struttura. La nuova stagione vedrà, ad esempio, l’esordio del Carnevale del Mare allo hu Park Albatros village di San Vincenzo e una giornata interamente dedicata al tortellino valeggiano, simbolo del territorio in cui si trova hu Altomincio village. Accanto a queste occasioni, sono confermati anche gli “special days”, giornate tematiche distribuite lungo tutta la stagione, durante le quali le strutture aprono le porte alla comunità locale.","post_title":"Human Company apre la stagione con investimenti per 21,1 milioni di euro","post_date":"2026-05-14T11:49:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1778759390000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Riflettori puntati sull'offerta gastronomica per Antigua & Barbuda che proprio a maggio celebrano il Culinary Month, evoluzione della serie di appuntamenti culinari annuali dell’isola, in costante crescita sin dal suo debutto nel 2023.\r

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Per tutto il mese gli amanti della gastronomia potranno immergersi nella cucina locale grazie all’esperienza Eat Like A Local, che per il quarto anno consecutivo mette in evidenza una selezione accurata di piccoli ristoranti locali gestiti da proprietari e cuochi di Antigua e Barbuda, invitando i visitatori a provare il pepperpot e il funggee, piatti tradizionali amati sull'isola, così come il goat water, ducana, saltfish e altro ancora. Con la mappa digitale Eat Like A Local, è possibile scoprire i migliori ristoranti locali, apprezzati dai residenti per la loro cucina autentica e tradizionale.\r

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Non solo: durante tutto il mese è previsto un ricco calendario di eventi gastronomici d’autore con chef provenienti da Canada, Stati Uniti e Regno Unito che collaboreranno con i migliori talenti e ristoranti locali. Il programma prevede anche l’innovativo Fab Festival (Food, Art & Beverage), evoluzione della precedente Food and Art Experience, il Caribbean Food Forum, un simposio regionale dedicato all’industria alimentare e dell’ospitalità, e l'attesa Restaurant Week, con menu a prezzo fisso disponibili in oltre 50 ristoranti dell’isola.\r

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La lista degli chef ospiti di quest'anno combina nuovi talenti e volti già noti, tra cui lo chef londinese Kareem Roberts, la celebre chef britannica e personalità televisiva Andi Oliver, e Tristen Epps, vincitore della Top Chef Season 22 del 2025. La selezione fatta da undici esperti del settore food & beverage porterà sull’isola una straordinaria varietà di talenti.\r

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","post_title":"Antigua & Barbuda: maggio all'insegna della gastronomia, fra cultura e creatività","post_date":"2026-05-14T10:49:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778755749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour World scende in campo per comunicare vicinanza al pubblico in questo momento di incertezza. Per questo l'operatore ha messo a punto una campagna, realizzata in collaborazione con Triplesense Reply, che punta su una comunicazione umana e trasparente, che faccia sentire le persone supportate esprimendo la protezione offerta da Alpitour World. Questa promessa di affidabilità si articola intorno a benefici concreti: la libertà di cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza, il prezzo bloccato, la protezione negli imprevisti e il rientro assicurato.\r

La campagna\r

Protagonista, un rito semplice e universale per chi viaggia: l’invio del classico messaggio tranquillizzante a genitori e amici, all’arrivo in destinazione. Il claim sottolinea come dietro a quel “tutto bene” ci sia la dedizione e la cura di uno staff globale, che offre presenza e soluzioni concrete e non risposte automatiche. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta, c’è un mondo di persone. Lo spot tv è firmato da tutti i brand del marchio Alpitour World: Alpitour, Bravo, Francorosso, Eden Viaggi, Turisanda1924 e la compagnia aerea Neos. La campagna è on-air anche in radio e online, con declinazioni digital e social per Eden Viaggi a Alpitour, sempre a cura di Triplesense Reply.\r

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","post_title":"Alpitour World rassicura i clienti con una nuova campagna tv e digital","post_date":"2026-05-14T10:41:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1778755287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514181","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Svezia rilancia il forte impegno del proprio settore turistico sul mercato italiano, in occasione di un evento presso l’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma, insieme a Boscolo Tours e a nove destinazioni e operatori turistici del Paese nordico.\r

L’evento si inserisce in un anno particolarmente significativo per le relazioni culturali tra Italia e Svezia, segnato dalle celebrazioni per i 400 anni dall’arrivo della regina Cristina di Svezia a Roma e dal centenario dell’Istituto Svedese di Studi Classici.\r

Johan Berglund ministro consigliere dell'Ambasciata di Svezia in Italia, ha ricordato il profondo legame storico tra i due Paesi, alimentato nei secoli da scambi culturali, artistici e turistici. «Ogni anno circa un milione di svedesi visita l’Italia, confermando quanto la destinazione italiana sia radicata nell’immaginario del pubblico svedese».\r

L’interesse degli italiani per la Svezia continua a crescere in modo significativo. Nel 2025 i pernottamenti italiani hanno registrato un incremento del 13% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 348.640 presenze. Un dato particolarmente interessante per il trade riguarda la crescente destagionalizzazione dei flussi, con aumenti importanti nei mesi di maggio e settembre, mentre agosto si conferma il mese di punta.\r

Stoccolma resta la destinazione più richiesta con circa 189 mila pernottamenti, seguita dalla regione di Göteborg, dalla Scania con Malmö e dal Norrbotten, cuore della Lapponia svedese.\r

La Svezia non è una destinazione da vivere una sola volta o per un solo motivo, ma un Paese da scoprire attraverso esperienze molteplici, ma uno dei principali asset resta il rapporto privilegiato con la natura. Circa il 70% del territorio svedese è coperto da foreste; il Paese conta oltre 200 mila isole, 100 mila laghi e quasi 3 mila chilometri di costa.\r

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità, elemento sempre più centrale nella proposta turistica svedese. La Svezia è stata tra i primi Paesi a introdurre una moderna legislazione forestale e oggi quasi il 70% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili. Il modello svedese punta inoltre su una mobilità sostenibile, grazie anche a partner come SJ, principale operatore ferroviario nazionale, noto per i collegamenti notturni verso la Lapponia, e Viking Line, che collega via mare Stoccolma con Finlandia, Estonia e l’isola di Gotland.\r

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Le destinazioni in primo piano\r

Stoccolma si conferma una delle capitali europee più attrattive, grazie al mix tra patrimonio storico, design contemporaneo e natura. Grande interesse anche per la Lapponia svedese, sempre più richiesta dal mercato italiano non solo in inverno ma durante tutto l’anno. Tra le esperienze più richieste: tour sui rompighiaccio nel golfo di Botnia, safari in motoslitta, escursioni con cani da slitta, trekking sotto il sole di mezzanotte e incontri con la cultura Sami. Tra le località simbolo spicca Haparanda, al confine con la Finlandia, dove lo storico Haparanda Stadshotell rappresenta ancora oggi uno degli indirizzi iconici dell’ospitalità del nord della Svezia.\r

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Cultura e turismo esperienziale\r

Ampio spazio anche all’offerta culturale di Stoccolma, con la presentazione di quattro musei iconici per il turismo internazionale: il Museo Vasa, che custodisce la nave del XVII secolo meglio conservata al mondo; Skansen, il più antico museo all’aperto del mondo; il Viking Museum dedicato all’epoca vichinga; e Vrak, innovativo museo dei relitti del Mar Baltico.\r

Tra gli elementi distintivi della destinazione emerge anche l’“Allemansrätten”, il diritto di accesso pubblico alla natura, che consente a tutti di vivere liberamente foreste, laghi e paesaggi naturali nel rispetto dell’ambiente.\r

L’evento romano è stato coordinato da Gateway South, rappresentata da Johan Cavallini e Karin Melin, professionisti con una lunga esperienza nella promozione turistica della Svezia sul mercato italiano e oggi impegnati nel rafforzare ulteriormente la presenza del turismo svedese nell’Europa meridionale.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Svezia: bene i flussi dall’Italia, con un aumento costante nei mesi di spalla","post_date":"2026-05-14T09:42:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778751771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sì alla ricerca di opportunità di risparmio sui costi, ottimizzazione della capacità a livello globale e ad un allineamento delle tariffe che tenga conto delle maggiori spese. Ma, quest’ultima rimane un’opzione molto delicata. \r

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Stephanie Evans Greene, svp marketing & brand di JetBlue, a margine del lancio della prima rotta in Italia, da Boston a Milano Malpensa, commenta il perdurare degli aumenti del prezzo del carburante, con le conseguenze ormai ben note sull'operatività dei vettori, innescati dal conflitto in Iram.\r

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“Oggi tutte le compagnie aeree si trovano ad affrontare questa situazione e il contesto è molto mutevole. Insomma, dobbiamo fare ciò che è necessario per contenere i costi, ovviamente, ma siamo molto cauti quando dobbiamo applicare qualsiasi tipo di aumento tariffario.\r

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\"Come ho sottolineato prima, all’arrivo del volo, siamo molto orgogliosi della nostra posizione di vettore che offre tariffe molto competitive: ed è per questo che siamo molto selettivi e cauti quando dobbiamo applicare tali aumenti. Saranno in linea con il mercato, ma saremo comunque piuttosto competitivi”.\r

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La manager sottolinea anche l’importanza della distribuzione attraverso il trade: “E’ un canale estremamente importante. So che Maya (Maja Gedosev, general manager Europe della compagnia, ndr) è la migliore ambasciatrice che JetBlue possa avere, soprattutto in un mercato come quello italiano, dove abbiamo un marchio nuovo che i consumatori non conoscono ancora: anche in questo senso i nostri partner del settore turistico sono per noi estremamente importanti”.\r

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Green commenta anche la posizione di JetBlue nel vuoto di mercato creatosi con il fallimento di Spirit: \"Siamo riusciti a entrare nel mercato e ad aggiungere 11 nuove rotte (di cui sei nuove, ndr) offrendo così un servizio che altrimenti non sarebbe stato più disponibile. La nostra presenza a Fort Lauderdale garantisce un'ottima connettività con l'Europa. E sì, continueremo a rafforzare la nostra posizione nel mercato di Fort Lauderdale: al momento abbiamo il maggior numero di rotte e voli da qui e riteniamo di offrire - ribadisco - un prodotto eccellente a tariffe davvero competitive\".","post_title":"JetBlue: “Sì a contenere i costi, ma molto cauti sugli aumenti tariffari”","post_date":"2026-05-14T09:25:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778750740000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Th Group vira con decisione in direzione dell’ospitalità di lusso e chiude un accordo con Generali Real Estate per la futura gestione di Palazzo Selvadego, prestigioso immobile nel cuore di Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco.\r

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L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo strategico per il gruppo, che punta a rafforzare il proprio posizionamento nel mercato dell’hospitality attraverso l’espansione in destinazioni iconiche e nel segmento high-end. La collaborazione con Generali Real Estate, proprietaria dell’immobile tramite il fondo immobiliare Mascagni, ha l’obiettivo di valorizzare ulteriormente un immobile di grande pregio storico e architettonico e di posizionarlo nei circuiti internazionali dell’ospitalità di fascia alta.\r

Il Palazzo\r

Palazzo Selvadego risale alla fine del 1200, quando ospitava una delle più belle e rinomate locande di Venezia, già allora detta appunto “del Salvadego”. Nel corso dei secoli, il palazzo ha sempre rappresentato un punto di riferimento per l’ospitalità veneziana, grazie alla sua posizione privilegiata in Calle Larga de l’Ascension, nei pressi del Canal Grande e di piazza San Marco, accogliendo gli ospiti in cerca della più autentica atmosfera veneziana con la sua elegante facciata in mattoni nel tipico stile bizantino.\r

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Palazzo Selvadego sarà oggetto di un progetto di riqualificazione finalizzato al rilancio, che ne valorizzerà le caratteristiche uniche riposizionandolo nel mercato luxury internazionale, anche attraverso l’adesione ai principali network di distribuzione dedicati alla clientela più esigente e l’adozione di standard di servizio in linea con le migliori strutture presenti nel centro storico veneziano.\r

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Questa operazione si inserisce nel piano di crescita di Th Group che prevede ulteriori iniziative nel segmento upscale e luxury, in Italia nelle principali destinazioni turistiche, con l’obiettivo di ampliare il proprio portafoglio e intercettare la domanda internazionale ad alto valore aggiunto.\r

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Graziano Debellini, presidente di Th Group, ha dichiarato: «Il segmento luxury rappresenta un passaggio naturale nel percorso di crescita di Th Group. Venezia è una delle piazze più importanti al mondo per l’ospitalità di alta gamma e Palazzo Selvadego costituisce il cuore di un progetto più ampio che vedrà il gruppo impegnato in nuove operazioni nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il nostro posizionamento anche nel mercato internazionale».\r

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Benedetto Giustiniani, head of Southern Europe region, Generali Real Estate, ha aggiunto: «Palazzo Selvadego sarà un affascinante ‘boutique hotel’ nel centro di una città unica e preziosa come Venezia, dove il turismo di alta gamma offre opportunità di crescita. Generali Real Estate continua a crescere nel segmento hospitality in Europa valorizzando ed accrescendo il proprio portafoglio di immobili di qualità. Siamo lieti di affidare la gestione di questo storico immobile a Th Group, uno dei principali operatori alberghiero italiani per dimensione del portafoglio, con quasi 50 anni di storia».\r

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Ulteriori operazioni nel segmento luxury saranno annunciate nei prossimi mesi nell’ambito del piano di sviluppo di Th Group.","post_title":"Th Group, accordo con Generali Real Estate per la gestione di Palazzo Selvadego","post_date":"2026-05-14T09:19:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1778750385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un servizio di controllo di gestione gratuito per le agenzie attivabile su richiesta, nuove soluzioni assicurative e finanziarie, e un modello di network che si propone come vera e propria task force operativa al fianco degli agenti di viaggio. Sono le principali novità presentate oggi dal top management di Gattinoni Travel, dopo la chiusura della convention 2026 svoltasi al Mangia's Brucoli Sicily Autograph Collection con 350 partecipanti.\r

A inquadrare il momento è Mario Vercesi, amministratore delegato di Gattinoni Travel: «Stiamo attraversando una fase in cui ciò che un tempo era eccezionale sta diventando sempre più frequente. In questo scenario, il cliente non acquista solo un viaggio, ma una garanzia di assistenza e tutela. Per questo la sede assume un ruolo sempre più centrale come task force operativa al servizio delle agenzie: monitoriamo costantemente i contesti di rischio, supportiamo la gestione delle criticità e interveniamo nei rapporti con i partner per alleggerire l'operatività degli agenti. Il valore non è l'assenza di problemi, ma la capacità di gestirli con rapidità ed efficacia, mettendo le agenzie nelle condizioni di lavorare con maggiore sicurezza e solidità.»\r

Il contesto che fa da sfondo è quello di un mercato sempre più condizionato da instabilità geopolitiche, tensioni sui trasporti, cambi normativi e processi di disintermediazione. Ma è proprio in questo scenario che le agenzie ritrovano centralità: il cliente torna a cercare fiducia, assistenza e tutela, riconoscendo il valore della consulenza professionale. È su questo equilibrio che si fonda il concetto di \"Human Connection\" , il filo conduttore della Convention , dove tecnologia e relazione umana non si escludono ma si rafforzano a vicenda.\r

Lo ribadisce Antonella Ferrari, network director di Gattinoni Travel, che in un momento forse critico per il turismo vede una grande opportunità: «Dobbiamo ribaltare la narrativa: l'instabilità non è un motivo per fermarsi, ma il motivo per cui il cliente deve affidarsi alle agenzie. La tecnologia deve sporcarsi le mani con la burocrazia per lasciarci liberi di fare quello che nessuna macchina farà mai: comprendere le emozioni.»\r

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Novità 2026\r

Sul piano operativo, tra le novità 2026 c' è il lancio di un servizio di controllo di gestione completamente gratuito e attivabile su richiesta. Il servizio analizza due indicatori chiave: il primo margine per tipologia di vendita e il margine operativo lordo. Offre inoltre alle agenzie un parere riservato e non vincolante su eventuali azioni correttive, con lo scopo di aumentare la consapevolezza economica e migliorare la redditività. Il network sta lavorando inoltre con assicurazioni e istituti finanziari su soluzioni per la sicurezza digitale e la prevenzione delle frodi, nuovi modelli di pagamento, coperture assicurative più flessibili e un rafforzamento dei servizi di biglietteria e ticketing.\r

Insomma, in uno scenario sempre più complesso, il cliente torna in agenzia alla ricerca di consulenza, assistenza e trasparenza. Come ha sottolineato Vercesi: «Non acquista solo un viaggio, ma garanzie. Il network deve cogliere questa opportunità, rafforzando la fiducia con modelli evoluti e un uso strategico della tecnologia al servizio della relazione». Ma è quella relazione, insieme alla professionalità, su cui si costruisce il legame con l'agenzia e che fa la differenza nell'esperienza di viaggio.\r

(Alessandra Favaro)\r

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