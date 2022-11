E’ in corso a Milano Saudi Hub: una tre giorni per scoprire la destinazione La Saudi Tourism Authority incontra i professionisti del settore inaugurano Saudi Hub: uno spazio temporaneo e immersivo nel cuore di Milano per scoprire l’Arabia Saudita; un’area multimediale e immersiva che da ieri e per tre giorni dà vita ai panorami, gusti e suoni dell’offerta turistica saudita, mostrando l’ampiezza e la diversità di ciò che i viaggiatori possono sperimentare. Saudi Hub è un luogo dove i professionisti del settore del turismo possono immergersi nell’ospitalità dell’Arabia Saudita e incontrare dmc e partner per approfondire la conoscenza della destinazione e le opportunità di business, scoprire novità di prodotto e sviluppare collaborazioni strategiche. Il fitto calendario di eventi del Saudi Hub prevede fino al 5 novembre 2022 una serie di sessioni di formazione per agenti di viaggio organizzate in partnership con alcuni dei tour operator che per primi hanno iniziato a vendere e promuovere la destinazione. In programma anche un workshop b2b per incontrare i rappresentanti della Saudi Tourism Authority, dei dmc partner e dei dmo regionali, per discutere opportunità di promozione e collaborazione, sviluppo di prodotti turistici e programmi di viaggio per i clienti italiani. L’ultimo giorno è dedicato invece ad approfondimenti tematici alla scoperta di alcuni dei pilastri di prodotto della destinazione: cultura, archeologia, adventure ed eventi. Sono sei i partner di Saudi Tourism Authority in questo evento speciale: le dmc Athaar, Peaks Travel& Tourism, Saudi Silk Roads e le dmo regionali Royal Commission for AlUla, Red Sea Global e Neom.

