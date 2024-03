Dubai: inizio d’anno con una crescita del 21% degli arrivi internazionali Inizio d’anno in accelerata per Dubai che ha accolto 1,77 milioni di turisti internazionali nel gennaio 2024, con un aumento del 21% rispetto allo stesso mese del 2023. L’Europa occidentale, secondo i dati emersi dal Dubai Tourism Performance Report di gennaio pubblicato dal Dipartimento dell’Economia e del Turismo, si è classificata al primo posto in termini di mercati di provenienza dei arrivi internazionali, con una quota superiore al 18% per un totale di 327.000 visitatori. Seguono i Paesi del Ccg con 311.000 visitatori, pari a quasi il 18%, e l’Asia meridionale al terzo posto con 294.000 visitatori, pari a circa il 17% del totale dei visitatori internazionali nell’emirato. Il numero di arrivi dalla Russia, dalla Comunità degli Stati Indipendenti e dall’Europa dell’Est ha raggiunto i 262.000 visitatori, pari al 15%, classificandosi al quarto posto, mentre il numero di visitatori provenienti dalla regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) ha raggiunto i 211.000 visitatori, il 12% del totale. L’Asia settentrionale e sudorientale si è classificata al sesto posto con 149.000 visitatori e una quota dell’8%, seguita dalle Americhe al settimo posto con 115.000 visitatori o circa il 6% del numero totale di visitatori internazionali, dall’Africa all’ottavo posto con 71.000 visitatori e dall’Australia all’ultimo posto con 33.000 arrivi. Condividi

