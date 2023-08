Dubai festeggia un primo semestre da record con 8,55 mln di visitatori internazionali Primo semestre da record per Dubai che tra gennaio e giugno di quest’anno ha accolto ben 8,55 milioni di visitatori internazionali, superando gli 8,36 milioni di turisti dello stesso periodo del 2019. Tra gli arrivi, sono stati 130 mila gli italiani che hanno visitato la destinazione, pari a un aumento del 9% rispetto al 2022. La nostra penisola si conferma quindi nella top 20 dei principali mercati dell’emirato. Lo rivelano i dati recentemente diffusi dal dipartimento dell’Economia e del turismo della stessa Dubai (Det). Scorporando ulteriormente i numeri, si scopre quindi che l’Europa occidentale nel suo complesso ha contributo in modo significativo agli arrivi turistici, raggiungendo una quota del 20% del totale. Le regioni del Golfo e dell’area Mena (Middle East e Nord Africa) hanno rappresentato insieme il 28% della domanda, ribandendo così l’attrattività di Dubai per i mercati di prossimità. L’Asia meridionale ha poi contribuito per il 17% delle visite totali; a seguire Russia, Csi ed Europa dell’Est con il 14%. L’Asia settentrionale e il Sud-Est asiatico hanno invece contribuito per l’8%, mentre le Americhe, l’Africa e l’Australasia hanno rappresentato rispettivamente il 7%, il 4% e il 2% dei volumi totali. “Il notevole incremento di visitatori internazionali da noi registrato nella prima metà del 2023 dimostra ancora una volta l’importante ruolo della città non solo nel settore turistico a livello mondiale, ma anche nel più ampio panorama economico globale – commenta lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo dell’emirato -. Se da un lato la crescita delle visite internazionali rafforza l’ascesa di Dubai come importante destinazione turistica globale, dall’altro ne testimonia infatti lo status di centro nevralgico per il commercio, gli investimenti e le imprese”. Condividi

Stando agli ultimi dati della Tourism Authority nazionale, il Paese del sorriso ha accolto 71 mila turisti tricolori da gennaio a giugno 2023, circa il 60% degli arrivi del periodo pre-Covid: un ottimo risultato che supera le più rosee aspettative e che, in prospettiva, colloca il target della Thailandia sui 12 mesi a 180 mila arrivi.\r

\r

I numeri del primo semestre raccontano una tendenza per certi versi inattesa, anche in virtù della situazione del trasporto aereo che continua a non essere ottimale. La capacità voli rimane infatti ferma a meno del 55% dell’era pre-Covid, e i 180 mila arrivi ormai preventivati rappresentano una quota over performante rispetto alla disponibilità dei collegamenti. Le tariffe aeree sono inoltre da tempo la principale anomalia e l’elemento maggiormente limitante per la promozione strategica della destinazione. A oggi, i prezzi dei biglietti aerei risultano mediamente più alti del 70% rispetto al 2019, con punte del 100%: un ostacolo spesso inaggirabile per le disponibilità dei turisti italiani, che non spegne la voglia di viaggiare e la passione per la Thailandia, ma restringe di molto la possibilità di programmare le proprie vacanze.\r

\r

“Accogliamo questi numeri sui flussi dall’Italia verso la Thailandia con innegabile ottimismo - commenta il marketing manager dell’Ente nazionale per il turismo thailandese, Sandro Botticelli -. Siamo molto soddisfatti. Purtroppo, continuiamo a scontare la mancanza di un volo aereo diretto. Dal 19 dicembre fino a metà aprile 2024 potremo contare sul nuovo charter Neos, che una volta a settimana, il martedì, collegherà Milano con Phuket. Speriamo che Thai Airways possa ritornare operativa al più presto, almeno entro la prima metà del prossimo anno” .","post_title":"Prosegue la ripresa degli arrivi italiani in Thailandia che ora sono al 60% dell'era pre-Covid","post_date":"2023-08-25T15:14:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692976452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo semestre da record per Dubai che tra gennaio e giugno di quest'anno ha accolto ben 8,55 milioni di visitatori internazionali, superando gli 8,36 milioni di turisti dello stesso periodo del 2019. Tra gli arrivi, sono stati 130 mila gli italiani che hanno visitato la destinazione, pari a un aumento del 9% rispetto al 2022. La nostra penisola si conferma quindi nella top 20 dei principali mercati dell'emirato. Lo rivelano i dati recentemente diffusi dal dipartimento dell'Economia e del turismo della stessa Dubai (Det).\r

\r

Scorporando ulteriormente i numeri, si scopre quindi che l'Europa occidentale nel suo complesso ha contributo in modo significativo agli arrivi turistici, raggiungendo una quota del 20% del totale. Le regioni del Golfo e dell'area Mena (Middle East e Nord Africa) hanno rappresentato insieme il 28% della domanda, ribandendo così l’attrattività di Dubai per i mercati di prossimità. L'Asia meridionale ha poi contribuito per il 17% delle visite totali; a seguire Russia, Csi ed Europa dell'Est con il 14%. L'Asia settentrionale e il Sud-Est asiatico hanno invece contribuito per l'8%, mentre le Americhe, l'Africa e l'Australasia hanno rappresentato rispettivamente il 7%, il 4% e il 2% dei volumi totali.\r

\r

\"Il notevole incremento di visitatori internazionali da noi registrato nella prima metà del 2023 dimostra ancora una volta l’importante ruolo della città non solo nel settore turistico a livello mondiale, ma anche nel più ampio panorama economico globale - commenta lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo dell'emirato -. Se da un lato la crescita delle visite internazionali rafforza l'ascesa di Dubai come importante destinazione turistica globale, dall'altro ne testimonia infatti lo status di centro nevralgico per il commercio, gli investimenti e le imprese”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dubai festeggia un primo semestre da record con 8,55 mln di visitatori internazionali","post_date":"2023-08-25T14:31:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692973885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza l'offerta di voli transatlantici dal Marco Polo di Venezia per il prossimo anno: American Airlines ha infatti annunciato la ripresa del volo diretto Venezia-Chicago (assente dal 2019), hub dal quale la compagnia offre prosecuzioni per oltre 100 destinazioni nel continente americano. Inoltre il vettore anticiperà ad aprile l’operatività del volo Venezia-Philadelphia (i biglietti sono già acquistabili).\r

\r

La doppia novità giunge dopo una prima parte dell'anno in cui i flussi di traffico tra Venezia e il Nord America hanno segnato una forte ripresa, tanto da superare i livelli pre-Covid del 2019. Da gennaio a luglio, i passeggeri che hanno volato da/per Stati Uniti e Canada sono stati complessivamente 555 mila, pari al 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Di questi, 272 mila hanno utilizzato i voli diretti che operano nella stagione estiva e che collegano giornalmente Venezia con New York Jfk e Atlanta (Delta Air Lines), New York Newark (United Airlines) e Philadelphia (American Airlines). A questi si aggiungono i quattro voli settimanali su Toronto e Montreal operati da Air Canada e Air Transat.\r

\r

A conferma dell’ottimo trend, si evidenzia inoltre che quest’anno Delta Air Lines ha anticipato a marzo il collegamento storico con New York Jfk, mentre United Airlines sta operando per la prima volta la tratta verso New York Newark con un aeromobile Boeing 777 da 276 posti, più capiente rispetto al precedente B-767 da 214 posti. Tutti i vettori nord-americani sono soddisfatti dei riempimenti dei voli, la cui media risulta pari al 93%, con punte del 96%, ben superiore all’85% del 2019.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti per il grande lavoro di squadra realizzato con le compagnie aeree nordamericane, che ha portato agli eccellenti risultati di questa stagione e grazie al quale stiamo ampliando l’offerta per il 2024 – spiega Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save –. Con la riattivazione del volo su Chicago dalla prossima stagione estiva, portiamo a conclusione la ricostruzione dell’offerta sul Nord America, continuando nel contempo ad approfondire nuove opportunità di collegamenti diretti in risposta alle forti potenzialità espresse da questo segmento di mercato”.","post_title":"Venezia: American Airlines riprende il volo su Chicago e anticipa il collegamento con Philadelphia","post_date":"2023-08-25T11:54:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692964469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una delle estati più trafficate di sempre. Quella che si sta ormai avviando alla sua conclusione è stata una stagione calda particolarmente intensa per Emirates che, tra giugno e agosto ha trasportato oltre 14 milioni di passeggeri con tassi di riempimento medi superiori all'80%. E nei prossimi mesi la compagnia prevede di registrare trend simili, grazie a una domanda internazionale particolarmente sostenuta.\r

\r

Lo rivela un recente articolo di TravelMole, che specifica come in estate anche la città di Dubai è rimasta una meta popolare tra i viaggiatori di tutto il mondo, tanto da aver registrato 2 milioni di arrivi nell'hub di Emirates. A recarsi nell'emirato sono stati soprattutto i britannici, i tedeschi, i cinesi e i cittadini del Kuwait. Oltre il 35% degli ospiti a Dubai è rappresentato inoltre da famiglie con soggiorni medi superiori alle due settimane.\r

\r

","post_title":"Lo sprint estivo di Emirates","post_date":"2023-08-25T10:33:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692959633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un 2022 da record quello del gruppo Lefay Resorts & Residences, che ha chiuso lo scorso anno con un netto miglioramento di tutti gli indicatori di performance economica, grazie soprattutto alla significativa ripresa del segmento resort operations (gestione alberghiera). I tassi di occupazione dei resort sono infatti tornai ai livelli del 2019, ma con un importante aumento del livello di pricing medio (in particolare la tariffa del Lefay Lago di Garda è stata superiore di oltre il 50% al 2019), unitamente all’ottimo risultato del segmento residential sales (vendite residenziali), con la conclusione della vendita delle ultime cinque unità immobiliari per un controvalore di 8,836 milioni di euro. Il fatturato consolidato del gruppo ha quindi raggiunto i 46 milioni, per un +37% in più rispetto al 2021, mentre l'ebitdar (gli utili prima di interessi, imposte, svalutazioni, ammortamenti e costi di leasing) è salito a oltre 13,3 milioni, crescendo del 22% nei confronti dell'anno precedente.\r

\r

Sono i dati economici dell'ultimo bilancio di sostenibilità recentemente pubblicato dal gruppo Lefay. In tema di ambiente, anche per il 2022 tutte le società della compagnia si sono riconfermate carbon neutral, avendo compensato totalmente tutte le emissioni di Co2. Sia i resort, sia la società capogruppo hanno mantenuto le certificazioni per il sistema di gestione, qualità e ambiente. Entrambe le spa sono inoltre certificate Being organic & ecological spa – level excellence e utilizzano i prodotti della linea cosmetica totalmente vegana e leaping bunny. Nelle strutture, certificate Green Globe, il 100% dell’energia utilizzata è pulita; in particolare, esse autoproducono il 100% dell’energia termica e il 25% di quella elettrica. Oltre alle centrali energetiche in funzione in loco, sono stati installati nei resort e negli uffici corporate tre nuovi impianti fotovoltaici, che permettono un risparmio di ulteriori 75 mila kg di Co2 l’anno. Si sottolinea poi lo sforzo per eliminare progressivamente l’utilizzo di plastica mono-uso nei resort. Infine, di particolar rilievo è l’ingresso in Beyond Green, il programma Preferred Hotels & Resorts che seleziona le migliori proprietà al mondo impegnate nel rispetto per l’ambiente, nella salvaguardia della biodiversità e nella tutela delle comunità locali.\r

\r

Sul fronte delle risorse umane, le numerose pratiche messe in atto negli anni per tutelare e motivare i collaboratori e migliorare le condizioni di lavoro, hanno portato Lefay a essere riconfermata tra le realtà certificate Top Employers Italia, ossia tra le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche hr. Sono state intraprese diverse azioni volte ad aumentare sempre più il livello di benessere dei collaboratori, come per esempio il miglioramento continuo della qualità dei benefit offerti e del sistema retribuzioni. Maggior cura è stata dedicata ai neoassunti e, nello specifico, ai processi di formazione e inserimento: il 36% dei collaboratori, in particolare, ha meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (54% uomini e 46% donne). Nel 2022 sono state raggiunte oltre 13 mila ore complessive di formazione.\r

\r

A ottobre 2022, infine, è stato firmato il primo contratto di management all’estero, a Crans-Montana, in Svizzera: una novità che porterà il brand a essere esportato in una delle destinazioni di montagna più rinomate al mondo e ad accrescere ulteriormente la propria notorietà internazionale.\r

\r

«Sono molto fiero dei risultati ottenuti, appartenenti all’intero team - sottolinea il ceo, Alcide Leali -. Traguardi che segnano un anno record per il gruppo, marcandone la storia. Tuttavia, portiamo avanti il nostro progetto con la consapevolezza che il raggiungimento di un obiettivo non rappresenti un momento di arrivo, bensì un punto di vista da cui individuare nuove mete, sia economiche, sia in termini di sostenibilità».\r

\r

","post_title":"Il 2022 è stato un anno record per il gruppo Lefay: fatturato a quota 46 mln","post_date":"2023-08-25T10:24:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692959079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451049\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'a&o Venezia Mestre[/caption]\r

\r

Primo semestre da record per il gruppo a&o Hotels and Hostels, che ha chiuso il periodo gennaio-giugno con numeri mai visti prima. L'azienda ha infatti registrato oltre 100 milioni di euro di ricavi, pari al 47% in più rispetto al medesimo periodo del 2022, e oltre 1 milione di pernottamenti totali, con gli ostelli di Venezia Mestre, Berlino e Amburgo in cima alla classifica.\r

“Stiamo inoltre notando un’inversione di tendenza nelle tempistiche di prenotazione - spiega il ceo di a&o, Oliver Winter -. Se nel 2022 quasi il 50% delle vendite per il periodo estivo era fatto a meno di 24 ore dal check-in, quest’anno siamo solo al 30%. Ciò fa capire che si sta tornando progressivamente all’early booking”. Tra i motivi che hanno portato l’azienda a una crescita così significativa si evidenzia la presenza di gruppi e scolaresche non solo in primavera ma anche nei mesi estivi, l'incremento della domanda da parte di famiglie e giovani che scelgono family room e camerate, nonché il costante aumento dei pernottamenti passato dai 2,34 milioni del 2022 ai 2,84 milioni della sola estate 2023.\r

\r

In tale contesto, la struttura di Venezia Mestre ha continuato a registrare ottimi risultati, tanto che nel primo semestre è stata tra i tre ostelli a&o con la migliore occupazione: da gennaio a giugno, il suo riempimento medio ha infatti raggiunto il 78,5%, arrivando a sfiorare il sold out (96%) nei mesi di maggio e giugno. Tale performance si è riflessa anche sul fatturato, cresciuto di ben l’88% rispetto al periodo gennaio-giugno 2022.","post_title":"Primo semestre da record per a&o. L'ostello di Venezia Mestre tra i migliori tre della compagnia","post_date":"2023-08-24T15:00:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692889256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451030","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante gli incendi e il cambiamento climatico (fattori che comunque preoccupano sul medio-lungo periodo), l'industria turistica greca si appresta a festeggiare un 2023 record. Lo dicono tutti i dati finora disponibili: il 2023 si chiuderà su livelli superiori a quelli del 2019, ossia l'era pre-Covid, quando la Grecia registrò un totale di 33 milioni di ospiti internazionali, per un fatturato complessivo di oltre 18 miliardi di euro. Ora le stime della National Bank of Greece parlano di un giro d'affari che potrebbe arrivare a 21 miliardi entro la fine dell'anno.\r

\r

La previsione si basa tra le altre cose sui numeri che la stessa banca centrale ellenica ha già elaborato per il trimestre di primavera, quando la Grecia ha registrato arrivi dall'estero del 10% superiori ai livelli del medesimo periodo del 2019, con i ricavi totali che sono conseguentemente saliti del 19%. Un trend confermato anche dai dati della European Aviation Safety Agency Eurocontrol, secondo cui, nella seconda settimana di agosto, i passeggeri movimentati negli scali ellenici sono stati il 9% in più rispetto a quattro anni fa.\r

\r

Stando infine alla società che gestisce l'aeroporto di Francoforte, Fraport, responsabile anche di 14 scali regionali in Grecia, tra cui Tessalonica, Chania a Creta, Zante, Skiathos e Santorini, gli arrivi e le partenze registrate in tali località tra gennaio e luglio sono state del 10,5% più alte che nei primi sette mesi del 2019. ","post_title":"Boom di turisti in Grecia: fatturato del settore in crescita di 3 mld rispetto all'era pre-Covid","post_date":"2023-08-24T12:25:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692879928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_311619\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Pellicano di Porto Ercole[/caption]\r

\r

Passare da tre a dieci strutture nell'arco di sei-otto anni. E' l'obiettivo della nuova joint venture siglata dal gruppo Pellicano Hotels con l'asset management company londinese Aermont Capital. L'operazione, rivela il Sole 24 Ore, prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro circa, per l'acquisto e la riqualificazione di proprietà a marchio Pellicano. L'importo potrebbe peraltro salire, a seconda delle opportunità.\r

Il gruppo Pellicano ha chiuso il 2022 con un fatturato di 30 milioni di euro e margini operativo lordi (ebitda) per 7,5 milioni. Un dato, quello del giro d'affari, in crescita rispetto all'era pre-Covid (2019), quando la compagnia si era fermata a quota 22 milioni. Gli obiettivi di espansione al momento sono tutti concentrati sull'Italia. Pellicano a oggi gestisce tre 5 stelle: l'omonima struttura da 47 camere di Porto Ercole, La Posta Vecchia alle porte di Roma da 19 camere e suite, nonché il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia da 51 camere e suite.\r

\r

Aermont Capital può contare su una raccolta di 10 miliardi di euro di impegni azionari in cinque fondi di investimento distinti ed è focalizzata nel segmento real estate e correlati in Europa. In passato ha già collaborato con realtà del mondo alberghiero, tra cui l'olandese The Student Hotel (oggi The Social Hub), in particolare a riguardo del progetto di riqualificazione urbana della Manifattura Tabacchi di Firenze.","post_title":"Il gruppo Pellicano sigla una jv da 200 mln di euro con Aermont Capital","post_date":"2023-08-24T10:11:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692871865000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di 18 milioni di visitatori, di cui 3 milioni si sono recati presso i siti culturali dell'emirato, con un tasso di soddisfazione del 99%. Sono alcuni dei numeri contenuti nel rapporto annuale 2022, pubblicato in questi giorni dal dipartimento della Cultura e del turismo di Abu Dhabi (Dct). Riflettendo la promessa di Dct di promuovere, salvaguardare e far progredire Abu Dhabi come destinazione culturale e turistica, il documento evidenzia l'impegno dell'organizzazione nel raggiungere i propri obiettivi strategici.\r

\r

Tra gli altri dati significativi, si segnala quindi l'aumento di oltre il 70% della capacità alberghiera della destinazione, mentre i soggiorni con pernottamento hanno raggiunto i 4,1 milioni, con un incremento del 24% rispetto all'anno precedente. Oltre 1.200 eventi mice sono stati inoltre organizzati dall'Abu Dhabi convention and exhibition bureau, accogliendo un totale di 603 mila visitatori. In più, 246 mila studenti hanno frequentato i siti culturali dell’emirato. La destinazione ha raggiunto il 78% di awareness in 12 mercati strategici; è stato raggiunto il record di 80 gallerie provenienti da 28 Paesi alla Abu Dhabi Art Fair 2022. Infine, il Centro di lingua araba di Abu Dhabi ha registrato 260 mila visitatori in totale, in occasione della Fiera internazionale del libro di Abu Dhabi, del Festival del libro di Al Ain e del Festival del libro di Al Dhafra.","post_title":"Abu Dhabi: 18 milioni i visitatori totali nel 2022","post_date":"2023-08-23T12:45:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692794725000]}]}}