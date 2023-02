Disneyland Paris: roadshow in 12 tappe per incontrare gli agenti di viaggio italiani Disneyland Paris inaugura il prossimo 13 febbraio l’ottava edizione del roadshow nazionale attraverso l’Italia. L’appuntamento con gli agenti di viaggio italiani si snoderà in 12 tappe che toccheranno tutte le regioni iniziando da Roma per poi terminare, il 21 marzo, nella sede della The Walt Disney Company Italia a Milano. New entry di quest’anno le due tappe di Brescia e Ancona. Il roadshow “Magica-mente” è un’occasione di incontro importante tra gli agenti di viaggio e il team di Disneyland Paris Italia che promette una serie di sorprese e attività ludiche con il magico tocco Disney. La partecipazione al roadshow che si svolgerà in serata è disponibile solo su invito digitale e si rivolge a tutte le agenzie codificate e agli iscritti a Disney Stars (apertura delle iscrizioni circa 2 settimane prima della data dell’evento). Il roadshow si inserisce all’interno di una programmazione molto più ampia di attività locali che Disneyland Paris svolge costantemente. Tra le principali gli incontri di formazione b2b dedicati agli agenti di viaggio per approfondire la conoscenza del prodotto e di incrementare la fiducia delle agenzie nel vendere la Destinazione e le iniziative b2c, svolte in collaborazione con le principali agenzie di viaggio, per coinvolgere maggiormente i clienti e incrementare la conoscenza e la curiosità verso la destinazione, offrendo supporto e consulenza. Dopo Roma il roadshow toccherà Napoli, 15 febbraio; Firenze, 16 febbraio; Torino, 20 febbraio; Bologna, 22 febbraio; Padova, 27 febbraio; Brescia, 28 febbraio; Cagliari, 2 marzo; Palermo, 9 marzo; Bari, 13 marzo; Ancona, 14 marzo e Milano, 21 marzo.

A partire da martedì 7 febbraio l’ufficio sarà aperto e opererà con i quattro brand del gruppo: Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu. Una data non casuale, che vedrà la nuova filiale aprire in concomitanza con l’avvio della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, la quale, come ogni anno, porterà nella Città dei Fiori un gran numero di persone e di protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo.\r

Avis Budget Group sarà disponibile per rispondere alle diverse esigenze di ogni cliente, dall’auto familiare per esplorare tutte le meraviglie della costa ligure all’utilitaria per muoversi in città, fino al furgone per gli spostamenti più pesanti: tante esperienze di noleggio in un unico ufficio. Inoltre, per tutto il Festival, dal 7 all’11 febbraio, sarà possibile incontrare per le strade di Sanremo l’inconfondibile Fiat 500 Arcobaleno Limited Edition, 100% elettrica e simbolo della guida eco-friendly a zero emissioni del brand Maggiore. ","post_title":"Avis Budget Group apre una filiale multibrand a Sanremo","post_date":"2023-02-07T11:45:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1675770357000]}]}}