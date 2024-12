Disneyland Paris celebra il Disney Stars Ambassador Day e la prima edizione Awards 2024 Si è svolto ieri a Milano l’evento annuale Disney Stars Ambassador Day dedicato alle migliori agenzie di viaggio appartenenti al programma. Disneyland Paris ha così incontrato le 34 migliori agenzie di viaggio italiane con la missione di far sognare e viaggiare gli italiani nel mondo Disney. Un’intera giornata a loro dedicata per fare il punto della situazione, formazione, awards e momento ludico con la proiezione in anteprima del film “Disney Mufasa: il Re Leone”. È andata in scena inoltre la prima edizione del Disney Stars Ambassador Awards con la premiazione delle migliori agenzie Ambassador d’Italia che si sono distinte nella vendita di quella che è considerata la prima destinazione turistica europea e che ha visto come Top Seller 2024 Disneyland Paris l’agenzia Puerto Svago. L’Italia è il primo paese ad avere introdotto il programma Disney Stars Ambassador, giunto ormai al terzo anno: un programma di collaborazione con le agenzie su tutto il territorio nazionale che rafforza il legame con Disneyland Paris. Da nord a sud della Penisola, negli ultimi due mesi, sono stati coinvolti e formati più di 300 agenti italiani affiancati dai 10 esperti del commerciale. Un programma di formazione su livelli diversi a seconda dell’esperienza dell’agenzia e con i Disney Stars Ambassador che seguono la Disney University all’interno del Parco. Due i canali di vendita principali, agenzie di viaggio e online, al 50% di share, che producono per Disneyland Paris fatturato e viaggiatori in continua crescita e che posizionano l’Italia tra i principali paesi europei per numero di arrivi. Crescono inoltre l’interesse e gli investimenti sui prodotti Disney Cruise Line e Walt Disney World. Le Nuove Attrazioni del 2025 In arrivo due nuove proposte. Dal 10 gennaio andrà in scena nel Parco Disneyland il nuovo spettacolo serale Disney Tales of Magic mentre dal 19 aprile al 7 settembre, la primavera e l’estate si coloreranno di musica con il Disney Music Festival, appuntamenti musicali nel parco con i personaggi Disney. Le agenzie di viaggio vincitrici del Disney Stars Ambassador Awards 2024: • Top Seller Early Booking 2024 Disneyland Paris: Panama Viaggi • Top Seller gruppi 2024 Disneyland Paris: 4Viaggi • Top Seller Dream Day 2024 Disneyland Paris: Inperoso Viaggi e Turismo • Top Seller add-on 2024 Disneyland Paris: Lisciotto Viaggi e Turismo e Relais Viaggi • Top Seller Agenzia singola 2024 Disneyland Paris: Nozomi Travel • Top Seller Disneyland Hotel 2024 Disneyland Paris: Ali&Sof Viaggi • Top Seller Suite 2024 Disneyland Paris: Dreamsteam • Miglior Agenzia esordiente 2024 Disneyland Paris: Kiwi Travel • Top Seller 2024 Disney Cruise Line: Desiderando Viaggiare Tra le categorie speciali • Creator “in viaggio con l’Ambassador” 2024 Disneyland Paris: Angolo di Mondo • Best Young performer 2024 Disneyland Paris: Jenia Viaggi Condividi

