Discover Los Angeles: supporto per sfollati e viaggiatori coinvolti dagli incendi In una città tuttora assediata dal fuoco, tra le tante iniziative solidali c’è anche quella di Discover Los Angeles. “Siamo affranti nel vedere la devastazione causata dagli incendi” si legge dal sito web dell’ente di promozione turistica della città, dove è stato pubblicato un elenco degli alloggi di soccorso disponibili per le persone colpite dagli incendi, oltre al lungo elenco delle chiusure delle attrazioni turistiche. Tra queste, gli Universal Studios e l’Universal City Walk, il Warner Bros Studio Tours, le rappresentazioni di Wicked al Pantages Theatre, oltre a numerosi musei, luoghi di cultura e attività all’aperto. Discover LA invita i visitatori a controllare le informazioni fornite dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles e a rispettare tutti gli avvisi e gli ordini di evacuazione. Il sito segnala inoltre una lista delle strutture alberghiere che stanno offrendo assistenza agli sfollati. Evacuazione anche per Hollywood e Santa Monica Attualmente, come riferito dall’Ansa, oltre 180.000 persone sono sottoposte a ordini di evacuazione nell’area di Los Angeles dopo che un nuovo incendio è scoppiato nelle Hollywood Hills. Sunset Boulevard è praticamente distrutta. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha rinviato di due giorni l’annuncio delle nomination per gli Oscar a causa dei violenti incendi boschivi nella zona. Intanto, gli ordini di evacuazione sono stati estesi anche alla città costiera di Santa Monica; gli incendi si stanno avvicinando anche a Malibu. La Farnesina Sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina rimane la raccomandazione ai viaggiatori “alla massima prudenza, ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle Autorità locali e a monitorare il sito https://www.fire.ca.gov/. Si raccomanda di scaricare la App ViaggiareSicuri, attivando la geolocalizzazione”. Condividi

