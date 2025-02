Destination Canada vara il Tourism Wealth & Wellbeing Index Destination Canada ha lanciato un nuovo strumento di misurazione per ridefinire il modo in cui viene valutato l’impatto del turismo al di là degli indicatori convenzionali come la spesa e gli arrivi dei visitatori. Il Tourism Wealth & Wellbeing Index fornisce una visione completa dei contributi del settore, sottolineando il suo ruolo nel rafforzamento delle comunità, nella conservazione del patrimonio culturale, nella salvaguardia delle risorse naturali e nella promozione della resilienza economica. Un’iniziativa che mette in luce il turismo come motore fondamentale della prosperità locale e della competitività globale del Canada. Il successo a lungo termine dell’industria turistica canadese dipende da un approccio equilibrato che integri i benefici economici con infrastrutture sostenibili, occupazione di qualità ed esperienze di arricchimento per i visitatori. Il Tourism’s Wealth & Wellbeing Index stabilisce un quadro per misurare questi contributi essenziali attraverso pilastri interconnessi che spaziano dall’economia, all’occupazione, dall’ambiente alle esperienze. “L’indice è destinato a diventare uno strumento essenziale per i leader del settore, i politici e le imprese – spiega Destination Canada – offrendo approfondimenti basati su dati e best practice per plasmare il futuro del settore turistico canadese. Poiché le proiezioni indicano che il turismo supererà la crescita economica più ampia, gli investimenti strategici saranno fondamentali per garantire che le comunità di tutto il Paese siano ben posizionate per cogliere le opportunità emergenti. Adottando un approccio olistico e lungimirante, il Canada non solo migliora il suo settore turistico, ma rafforza anche il suo impegno per uno sviluppo economico sostenibile, la tutela dell’ambiente e la crescita inclusiva delle comunità”. Condividi

