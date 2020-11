Danimarca, nuove aperture nel 2021 tra innovazione e design per ostelli e 5 stelle Molte le novità per gli alberghi in Danimarca nel 2021. Sempre all’avanguardia nel campo del design delle strutture ricettive, Copenaghen è conosciuta in tutto il mondo per le sue soluzioni originali e innovative, dagli ostelli di nuova generazione ai 5 stelle extra lusso. Il nuovo quartiere di Nordhavn ospiterà il primo hotel cittadino del già premiato Comwell Hotel Group, mentre NH Hotel Group, operatore specializzato in soluzioni di ospitalità di alto livello, è pronto a inaugurare la sua prima sede danese, un hotel a 5 stelle nel porto di Copenaghen. Il gruppo olandese ZOKU si affaccia sulla brulicante scena della capitale con un attesissimo progetto di aparthotel con loft. Infine, sulla scia del nuovo trend degli ostelli di lusso, sono pronti ad aprire Next House Copenaghen e BOOK1 ad Aarhus, seconda città più grande della Danimarca. Scandic è il principale gruppo alberghiero della Scandinavia. La prima delle aperture previste per il 2021 è il nuovo Scandic Nørreport. Con “solo” 100 camere da letto, pur essendo più piccola rispetto ad altre della catena, questa struttura sarà caratterizzata da una terrazza sul tetto, un ristorante e uno sky bar da cui godere di una magnifica vista sulla città. Nel febbraio 2021 aprirà i battenti Scandic CPH Strandpark, un hotel con 357 camere vicino all’aeroporto di Kastrup, alla spiaggia e al porto turistico. Un vero e proprio “resort urbano” con piscina, area benessere, sale conferenze, vari ristoranti e uno sky bar. Infine, a novembre 2021 aprirà anche Scandic Spectrum. Con le sue 632 camere sarà la sede più grande del gruppo e sorgerà vicino a Kalvebod Brygge (anche noto come la piscina del porto di Copenaghen) con una magnifica vista sulla città dall’alto del suo sky bar e grandi atri trasformati in oasi verdi. Il già premiato gruppo Comwell ha scelto il nuovo quartiere Nordhavn per il suo primo hotel nella capitale danese, che vedrà la luce a gennaio 2021. Il Comwell Copenaghen Portside sarà il primo albergo del quartiere ed è stato progettato dallo studio Arkitema Architects, che si è ispirato agli antichi magazzini del porto per disegnare questo hotel da 493 camere e 18 sale per riunioni e conferenze. L’hotel sorgerà vicino alla nuova stazione della metropolitana e avrà pareti “verdi” completamente ricoperte di piante, un giardino pensile e un atrio-giardino. Il nuovo hotel di lusso NH Collection ‘Ørkenfortet’. L’edificio, noto come Ørkenfortet (il forte nel deserto), fu costruito nel 1962 come sede della società di costruzioni navali Burmeister & Wain e sarà ora convertito dal gruppo NH Hotel e inserito tra le proposte extra lusso del loro prestigioso marchio “Collection”. Si tratta del primo hotel della catena in Danimarca e le sue 394 camere dovrebbero essere pronte ad aprire nell’autunno del 2021. Nel 2021 la 25hours Hotel Company inaugurerà il suo primo boutique hotel in Danimarca, nel cuore di Copenaghen. Il Round Tower aprirà in un ex edificio universitario un tempo sede delle Facoltà di Teologia e di Legge, proprio accanto alla Torre Rotonda, uno dei simboli della città. L’hotel metterà a disposizione 243 camere, un’ampia area benessere, una caffetteria e un accogliente giardino aperto a ospiti e visitatori. All’inizio del 2021 la capitale danese si prepara ad accogliere un nuovo ospite appena arrivato in città: la catena di alberghi olandese ZOKU. ZOKU Copenaghen propone 160 loft completamente attrezzati con cucina e zona pranzo, oltre a tutti i confort di una tradizionale camera d’albergo. La struttura si trova sull’isola di Amager, vicino al centro di Copenaghen, ed è un’ottima soluzione per soggiorni prolungati o come spazio di co-working. A disposizione degli ospiti anche un giardino, una serra sul tetto con amache per rilassarsi e vari spazi comuni. A fare gli onori di casa al ristorante dell’hotel sarà Kavit Shah, ex chef dello stellato Geranium, che proporrà una cucina salutare basata su ingredienti locali e a basso impatto ambientale. Next House a Copenhagen e BOOK1 ad Aarhus: una nuova generazione di ostelli. Nel 2021 le due principali città della Danimarca inaugurano due ostelli di nuova generazione che strizzano l’occhio ai viaggiatori più giovani. Si comincia la prossima estate con il Next House di Copenaghen, che il gruppo Arp-Hansen Hotel è pronto ad aprire nei pressi della Stazione centrale, vicino ai Giardini Tivoli e al nuovo quartiere del porto. Presentato come “il più grande ostello di lusso d’Europa”, sorgerà in un ex complesso di uffici completamente ristrutturato e ampliato per ospitare 433 camere con un totale di 1650 letti. Anche la seconda città più grande della Danimarca è pronta a inaugurare il nuovo ostello BOOK1, che sorgerà nell’ex biblioteca di Aarhus, a due passi dall’ARoS Museum, proprio nel cuore della città. Con questo nuovo progetto il gruppo Danish Brøchner Hotel rivoluziona il concetto stesso di ostello e offre ai suoi ospiti 444 letti tra dormitori, camere private e addirittura suite. L’apertura, inizialmente prevista per il 2020, è stata rimandata all’inizio del 2021. Nella ristrutturazione, alcuni dettagli architettonici della biblioteca sono stati conservati e uniti con elementi minimal in tipico stile danese, con ampio uso di acciaio industriale Nel 2021 l’isola di Ærø, nel sud della Danimarca, propone ai turisti una nuova filosofia di hotel: benvenuti all’Ærø Hotel, il primo albergo vietato ai minori di 16 anni. L’isola è la meta ideale per coppie, amici o viaggiatori solitari in cerca di un’esperienza a contatto con la natura. La piscina e l’area fitness dell’hotel ne fanno un’oasi di relax perfetta.

