Cuba: “Destinazione sicura. Auspichiamo più voli dall’Italia”

“Cuba è una destinazione sicura, con il 90% della popolazione vaccinata, che dopo due anni difficili è ripartita, quasi da zero, ma determinata. Ora, dobbiamo ricostruire anche la fiducia dei viaggiatori”. Mirta Granda Averhoff, ambasciatrice della Repubblica di Cuba in Italia, pone l’accento sulla ripartenza della destinazione che ha eliminato ogni restrizione di ingresso nel paese – “Non è più necessario il test Pcr prima di arrivare e neppure il green pass” – e sulle attese dal mercato italiano in particolare. “Abbiamo incontrato qui in Bit gli operatori per incentivare nuove collaborazioni che abbiano obiettivi comuni, a cominciare dal potenziamento dei collegamenti aerei. Attualmente sono due i voli diretti operati da Neos da Milano Malpensa (uno su Avana e l’altro via Holguin, sempre su Avana). Ma speriamo, da giugno, di poter contare su un volo diretto anche da Roma!”.

Difficile fare previsioni sul recupero degli arrivi ai livelli pre-Covid, ma nel frattempo “anche in questi due anni di crisi” gli investimenti sull’Isola non sono mancati, specie sul fronte alberghiero “con numerose nuove aperture”.

Destinazione balneare per eccellenza, Cuba gioca bene anche gli altri suoi assi, e continua a promuovere “il turismo culturale, di famiglia, con un occhio sempre più orientato alla sostenibilità. Con qualche ulteriore novità, come il segmento outdoor: dai campeggi agli itinerari in camper, che piacciono molto agli italiani e agli europei in generale”.