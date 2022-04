Croazia: rimosse tutte le restrizioni per chi arriva da Unione europea e area Schengen

La Croazia semplifica ulteriormente l’ingresso nel Paese a ridosso dei ponti primaverili e in vista della stagione estiva, rimuovendo tutte le restrizioni per le persone provenienti direttamente dai Paesi e/o Regioni di Unione europea, Paesi e/o Regioni dell’area Schengen e Paesi associati all’area Schengen.

Dallo scorso 9 aprile non sono quindi più necessari per l’ingresso i certificati covid, ed è stato abolito anche l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici.

“Fin dall’inizio della pandemia di Covid-19, la Croazia ha prestato grande attenzione alla sicurezza dei nostri ospiti e cittadini e rimarrà tale anche in futuro – ha commentato il Ministro del Turismo e dello Sport Nikolina Brnjac –. Abolendo l’obbligo per i cittadini dell’Unione europea di presentare i certificati Covid quando entrano in Croazia si semplificano le regole per viaggiare. Auguriamo a tutti un benvenuto e un piacevole soggiorno in Croazia”.