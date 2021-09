Croazia, gastronomia al top: altri tre ristoranti conquistano una stella Michelin

La Croazia celebra la propria offerta gastronomica dopo che altri tre ristoranti hanno ottenuto le stelle Michelin: si tratta di Nebo (Rijeka), Alfred Keller (Mali Lošinj) e Agli Amici (Rovigno), tutti e tre premiati con una stella; i ristoranti Pelegrini (Sibenik), 360º (Dubrovnik), Monte (Rovigno), Noel (Zagabria), Draga (Lovran), Boškinac (Novalja) e LD Terrace (Korčula), hanno confermato invece le loro stelle.

“Per l’intera scena culinaria croata, l’assegnazione delle prestigiose stelle Michelin nell’ambito della pandemia globale del Covid 19 è un successo eccezionale – dichiara il direttore dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo Kristjan Staničić -. Questo è molto importante per il turismo croato perché il nostro paese ora conta ben dieci ristoranti con una stella, per un totale di 79 ristoranti con almeno una designazione in questa prestigiosa guida gastronomica. Ciò conferma la qualità della gastronomia croata, la nostra offerta turistica complessiva in questo segmento, che è uno dei principali motivi di arrivo per molti appassionati di viaggi in tutto il mondo. La presenza del nostro Paese nelle guide Michelin fornisce ulteriore promozione e visibilità, ma ci motiva anche a rendere la Croazia una destinazione enogastronomica di spicco e riconosciuta a livello internazionale”.

“La Croazia è una destinazione particolarmente interessante che permette a viaggiatori e buongustai di vivere esperienze gastronomiche autentiche e diversificate. Il paese offre agli chef locali prodotti locali di eccezionale qualità, che li fa superare di giorno in giorno” ha aggiunto Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle guide Michelin.

Oltre a quanto sopra, nella lista Bib Gourmand sono stati inclusi altri sette ristoranti, Konoba Mate (Korčula), Dunav (Ilok), Konoba Fetivi (Spalato), Izakaya by Time (Zagreb), Vuglec Breg (Krapina), Konoba Malo Selo (Buie) e Alla Beccaccia (Valbandon). La Croazia vanta oggi un totale di 13 ristoranti in questa lista Michelin assegnato ai ristoranti che offrono menu di qualità a prezzi accessibili. La nuova edizione della guida include quest’anno per la Croazia il nuovo simbolo “Michelin Green Star” che è stata assegnato al ristorante Zinfandel (Zagreb). Questo prestigioso riconoscimento viene assegnato ai ristoranti che si dedicano in modo particolare a una gastronomia sostenibile e rispettosa dell’ambiente.