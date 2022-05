Croazia al Roma Travel Show: prodotto declinato su tutti i target di visitatori

La Croazia, rimosse tutte le restrizioni per i viaggiatori che desiderano visitare il Paese, presenta il meglio del proprio prodotto nella Capitale italiana, in occasione del Roma Travel Show, in programma al Palazzo dei Congressi dal 6 all’8 maggio (stand C6a ).

L’ente del turismo sarà presente nell’area riservata agli operatori di settore, all’evento b2b – Travel Open Village Evolution, un’occasione per stabilire un contatto professionale tra operatori del turismo e agenzie viaggio.

“Possiamo dire che il 2021 per la Croazia è stato caratterizzato da un trend molto positivo grazie al sempre crescente flusso turistico – afferma Viviana Vukelić, direttrice per l’Italia dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo -. Il bilancio delle festività pasquali si è rivelato estremamente positivo, la maggior parte degli ospiti proveniva da Germania, Slovenia, Italia e Austria oltre che dalla stessa Croazia. I risultati ottenuti infondono ottimismo in vista della stagione turistica”.

Gli obiettivi e le priorità dell’offerta turistica croata si concentrano sulla “destagionalizzazione” attraverso la promozione delle potenzialità del Paese che non offre solo mare ma anche arte, cultura, turismo all’aria aperta, enogastronomia, turismo sanitario e wellness, turismo attivo, cicloturismo, congressuale, trekking. Il tutto accompagnato da una natura bellissima, da aria pulita e da un’attenzione particolare alle tematiche del rispetto ambientale.